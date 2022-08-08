日本水果推介｜4大必買夏季限定生果 最平$298靜岡皇冠蜜瓜 品種價錢懶人包 中秋送禮推介

日本生果向來都出名高質！適逢盛夏暑天，當地農場當然有多個品種的生果出產，款款都香甜多汁。今次請來剛剛在日本探訪完果園回來的生果達人Edward，向大家分享下當地最新鮮和最優質的生果，想了解更多？繼續看下文吧！



晴王提子- 多汁飽滿 甜度高

產地：岡山

價錢：$550/份

Edward首先為各位推介晴王提子，相信香港人絕對不陌生，但你又是否知道晴王提子點解咁貴？晴王提子，名字顧名思義就是在大晴天中種植的水果，外形圓潤飽滿，吃起來肉質爽甜，果味濃郁，跟普通品種的提子相比甜度高很多！而日本岡山是提子之鄉，地理位置近海，陽光亦很充足，土壤肥沃，孕育出來的水果份外甜美，質素非常高。因此就只有岡山出產的香印提子才可稱作晴王提子，跟法國香檳地區出產的有氣白酒，才能稱作香檳的道理一樣。