日本水果推介｜4大必買夏季限定生果 最平$298靜岡皇冠蜜瓜 品種價錢懶人包 中秋送禮推介

日本生果向來都出名高質！適逢盛夏暑天，當地農場當然有多個品種的生果出產，款款都香甜多汁。今次請來剛剛在日本探訪完果園回來的生果達人Edward，向大家分享下當地最新鮮和最優質的生果，想了解更多？繼續看下文吧！
晴王提子-多汁飽滿甜度高
產地：岡山
價錢：$550/份
Edward首先為各位推介晴王提子，相信香港人絕對不陌生，但你又是否知道晴王提子點解咁貴？晴王提子，名字顧名思義就是在大晴天中種植的水果，外形圓潤飽滿，吃起來肉質爽甜，果味濃郁，跟普通品種的提子相比甜度高很多！而日本岡山是提子之鄉，地理位置近海，陽光亦很充足，土壤肥沃，孕育出來的水果份外甜美，質素非常高。因此就只有岡山出產的香印提子才可稱作晴王提子，跟法國香檳地區出產的有氣白酒，才能稱作香檳的道理一樣。
一宮水蜜桃－粉紅色香噴噴
產地：山梨
價錢：$780/盒
山梨是全日本水蜜桃產量最高的地方，當地的出品深受日本人歡迎，出口到台灣和香港後都依然人氣高企。「我們常說的大糖領、一宮，看似品種名稱，但其實這些都是水蜜桃的等級。」這些日本水蜜桃，糖度均可高達十五度，一定夠曬甜！最推介一宮水蜜桃，顏色呈粉紅色，單是捧在手心便已經嗅到陣陣水蜜桃果香，切開肉汁多得滿瀉。
貴陽梨－高質素布冧
產地：山梨
價錢：$368/盒
除了水蜜桃，貴陽梨同樣是山梨名物。貴陽梨所指的「梨」，其實即是我們的布冧，亦是日本最高特級的布冧。跟平常的美國布冧和智利布冧有分別嗎？「表面包了一層白色粉殼，代表生果夠甜，水份充足亦有果香。有時候有的布冧很酸，貴陽梨完全不會有這樣的情況出現。」Edward解釋。他更表示貴陽梨外形精美，盒盒都是佳品，六月至中秋節期間都有不少客人特意選購，大家有意送禮不妨考慮一下。
皇冠蜜瓜－送禮首選
產地：靜岡
價錢：$298/個
靜岡縣最出名的就是皇冠蜜瓜，一棵樹只結一個果，所以營養、糖度和水份也很充足。「在東京和大阪市場，每一個販賣者都會用最高的價錢去拍賣，所以每一個靜岡蜜瓜其實都很矜貴，連上一任美國總統都指定要吃靜岡蜜瓜呢。」Edward說。
新利欄鮮菓批發
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