日本水果｜鹿兒島柑桔「KINKAN BO-YA」堅持人手種植 特意調配迎合港人口味

日本水果一向享負盛名，其中日本鹿兒島「KINKAN BO-YA」有別於一般柑桔的酸味，無論在糖度、形狀和顏色方面都經過嚴謹挑選，追求味道上最高層次的享受。不經不覺，味珍味已將「KINKAN BO-YA」 鹿兒島柑桔獨有味道帶來香港13年，味道背後的品牌故事，大家又知多少呢？
認真鑽研種植柑桔 為香港人重新調配口味
有別於傳統日本農業依靠日本農業協同組合作中間人角色協助農產品出口，「KINKAN BO-YA」是唯一由日本農家直接入口香港市場的柑桔品牌，直接監管並控制其品質。品牌由七劍客組成，農民平均年齡43歲，雖然他們相對年輕，但大家千萬不要質疑他們種植柑桔的認真，品牌發起人之一的三島大介，擁有金舌頭，決定收割時段且負責品味部分，而其他成員也各有千秋，大家各司其職，為種植柑桔共同付出100%的汗水。
多年來「KINKAN BO-YA」與味珍味緊密合作，致力為香港人帶來符合港人的口味的柑桔。為了進一步了解香港的市場及口味，農民們特意於2017年首次親自到訪香港，並通過進行不同的試食及問卷調查，得知香港人喜愛甜度高的柑桔，所以培植收割方面，農民都進行了改良和特別的調配，更在收割時只採摘生長於柑桔樹上最頂部份，甜度最高的柑桔出口給香港的消費者。
絕佳天時地利人和條件 出產頂級香甜柑桔
「KINKAN BO-YA」源自於鹿兒島西面薩摩川內市，有40年種植柑桔的歷史，每年有約200噸的產量。而「KINKAN BO-YA」培植於薩摩川內市的美麗小島，坐擁優美清新自然環境，有一級河川，茂盛翠綠的山脈和湖泊，天然資源極為豐富。種植農作物除了天然環境外，農夫亦是重要的一環，雖然在小小的市鎮中只有數戶家庭，每個小家庭都有自己一個溫室種植柑桔，而每粒柑桔都是由種植者親力親為地栽培，由收成至包裝都是由種植者一粒一粒精心挑選。為確保質素，他們對種植每一步驟的要求相當嚴謹，所以每粒都皮薄清甜，就算連皮食用，柑桔都是香甜不澀及充滿濃郁香氣。人性化的操作及農民們的親力親為令「KINKAN BO-YA」增添了一份溫暖和親切感，亦充滿他們對柑桔的愛。
購買地點：一田（全線）、AEON（全線）、Apita 、UNY（樂富）、SOGO（銅鑼灣）以及指定超市均有發售