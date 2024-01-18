日本水果｜鹿兒島柑桔「KINKAN BO-YA」堅持人手種植 特意調配迎合港人口味

日本水果一向享負盛名，其中日本鹿兒島「KINKAN BO-YA」有別於一般柑桔的酸味，無論在糖度、形狀和顏色方面都經過嚴謹挑選，追求味道上最高層次的享受。不經不覺，味珍味已將「KINKAN BO-YA」 鹿兒島柑桔獨有味道帶來香港13年，味道背後的品牌故事，大家又知多少呢？

認真鑽研種植柑桔 為香港人重新調配口味

有別於傳統日本農業依靠日本農業協同組合作中間人角色協助農產品出口，「KINKAN BO-YA」是唯一由日本農家直接入口香港市場的柑桔品牌，直接監管並控制其品質。品牌由七劍客組成，農民平均年齡43歲，雖然他們相對年輕，但大家千萬不要質疑他們種植柑桔的認真，品牌發起人之一的三島大介，擁有金舌頭，決定收割時段且負責品味部分，而其他成員也各有千秋，大家各司其職，為種植柑桔共同付出100%的汗水。

多年來「KINKAN BO-YA」與味珍味緊密合作，致力為香港人帶來符合港人的口味的柑桔。為了進一步了解香港的市場及口味，農民們特意於2017年首次親自到訪香港，並通過進行不同的試食及問卷調查，得知香港人喜愛甜度高的柑桔，所以培植收割方面，農民都進行了改良和特別的調配，更在收割時只採摘生長於柑桔樹上最頂部份，甜度最高的柑桔出口給香港的消費者。