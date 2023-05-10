日本浸溫泉｜Rakuten Travel公布5大最受日本人喜愛溫泉！東京近郊富士河口湖都有好選擇？

日本溫泉好處多多，所以當地人浸溫暖向來不分四季。日本樂天Rakuten Travel近日公布最新的日本人氣溫泉排行榜，根據溫泉區附近旅館的預訂數量而定，排名分別列出最受日本當地人歡迎的溫泉區及最受香港人歡迎的溫泉區。大家下次去日本時記得參考下！
日本溫泉推介｜第1位 道後溫泉（愛媛縣）
愛媛縣的「道後溫泉」獲評為第一位。道後溫泉經已擁有超過三千年歷史。據說，日本掌管農耕、醫藥及 秘法的國造神大國主、用明天皇的兒子聖德太子都曾經來過這裏。 當中著名的共同浴場「道後溫泉本館」是道後溫泉地區的象徵，現獲列為日本的「國家重要文化財產」。 「道後溫泉別館飛鳥乃湯泉」採用飛鳥時代的建築風格，別具特色。此外，還有幾個小型足浴場，例如在 2022 年開業的「足湯咖啡館」，讓旅客放鬆身心之餘，感受道後温泉鄉的文化氣息。 愛媛縣除了有古老的溫泉，更有許多歷史和文化遺產等精彩景點不容錯過，包括日本尚存「十二天守」之 一的松山城。此外，當然少不了「道後 GIYAMAN玻璃美術館」，當中展示了來自江戶、明治和大正時期的 稀有玻璃製品、碗具和燈飾。
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日本溫泉推介｜第2位 蘆原溫泉（福井縣）
福井縣蘆原市的「蘆原溫泉」亦有「關西的奧座敷」之稱。始於 1883 年，蘆原溫泉現共有 74 個源泉。 「蘆原湯之町站」前方的足湯，提供五種不同的足浴，每天由上午 7 點至晚上 11 點為旅客提供自由足浴體 驗。享受足浴後，旅客可前往附近的「湯煙橫丁/屋台村」，或者在小鎮漫步，品嚐當地的甜品和著名的越 前白蘿蔔蓉蕎麥麵。 想更深入感受日本的傳統文化？旅客可以到訪區内的傳統藝能館，欣賞由藝妓演出的歌舞表演。藝能館亦 提供藝伎及舞伎變身體驗，供旅客拍照留念。此外，森林溫泉浴亦不失爲一個好選擇。據說拜訪溫泉街的 「三藥師湯巡」更可帶來好運與健康！
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日本溫泉推介｜第3位 飛驒高山溫泉（岐阜縣）
岐阜縣的「飛驒高山溫泉」是位於北日本阿爾卑斯山脈的溫泉區，保留了古時城鎮的氛圍，以及古色古香 的城鎮景觀，而每年春季與秋季亦會舉辦隆重的傳統活動「高山祭」。 飛驒高山風景區的景色豐富多彩。「高山古街」的歷史建築是極具人氣的景點，包括造酒屋、味噌店和禮 品店，更有讓人放鬆身心的咖啡館。這地區更獲日本政府定為重要的傳統建築群保護區。 習慣早起的旅客可於「宮川朝市」或「陣屋前朝市」來一個早晨漫步。另外，亦可前往奧飛驒，體驗鄉間 的清幽，見識位於日本最高地帶的「飛驒大鐘乳石洞」和「平湯大瀑布」。
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日本溫泉推介｜第4位 山代溫泉（石川縣）
石川縣加賀市的「山代溫泉」據說是早於 1,300 年前發現的古泉，是「三足烏鴉」的傳說之地。這個溫泉 區在江戶時期以公共浴場為主，時至今日，這個地區仍有兩個公共浴場，更成爲了當地的特色。 其中一個是現代化的「總湯」，設有拱形天花板、天窗和大浴池，每天都會進行排水、清潔和補充新水。 另一個是由明治時代興建的「總湯」經過修葺而成的「古總湯」，讓旅客一邊享受傳統溫泉，一邊體驗舊 日本風情。室內和室外設計採用九谷燒瓷磚、彩色玻璃等元素，充分展現當年的懷舊氣氛，更被譽為「體 驗型溫泉博物館」。 附近的觀光景點包括國家指定史蹟「九谷燒窯跡展示館」、「石川縣九谷燒美術館」和「加賀傳統工藝鄉湯 之國之森」等，為旅客提供各種工藝創作活動體驗。
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日本溫泉推介｜第5位 磐城湯本溫泉（福島縣）
第五位的溫泉區是「磐城湯本溫泉」，是日本的「日本三古湯」之一，泉水屬罕有的天然硫磺泉水，從地 下 50 米的儲水缸抽取，由於具備多種美容功效，因此「磐城湯本溫泉」亦被稱為「美人湯」。 磐城湯本溫泉車站的附近有多間足浴場所。除了日式旅館和汽車旅館外，像「鯖湖湯」和「磐城湯本溫泉 美雪之湯」等日歸溫泉設施亦提供非傳統的溫泉體驗。 當地的「白水阿彌陀堂」作為國寶級建築，絕對值得一去。此外，「願成寺」的淨土式庭園同樣令人驚嘆， 而「21 世紀森林公園」更是欣賞櫻花和波斯菊的人氣景點之一。
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另外Rakuten Travel亦有列出最受香港人歡迎的溫泉區，當中不乏旅遊熱點河口湖及箱根。
最受香港人歡迎溫泉第1位 富士河口湖溫泉（山梨縣）
從東京前往富士河口湖只需兩小時的車程。無 論是想體驗山泉的壯麗魅力，體驗刺激的過山 車，或是親睹櫻花綻放的美麗時刻，都可以在 富士河口湖找到屬於自己的完美旅程。
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最受香港人歡迎溫泉第2位 有馬溫泉（兵庫縣）
有馬溫泉位於兵庫縣神戶市，曾獲評為日本全 國最優質的溫泉之一。距離大阪只需一小時車 程，最適合喜歡大自然，同時希望享受大城市 多姿多彩生活的旅客。
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最受香港人歡迎溫泉第3位 箱根溫泉（神奈川縣）
箱根是一個理想的度假勝地，能讓人遠離城市 生活的煩囂。箱根溫泉區距離東京僅一小時車 程，除了活火山，這裏還有多種溫泉及傳統旅 館體驗，更有風光如畫的散步路線，為旅客帶 來難忘的旅遊體驗。
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