日本浸溫泉｜Rakuten Travel公布5大最受日本人喜愛溫泉！東京近郊富士河口湖都有好選擇？

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日本溫泉推介｜第2位 蘆原溫泉（福井縣） 福井縣蘆原市的「蘆原溫泉」亦有「關西的奧座敷」之稱。始於 1883 年，蘆原溫泉現共有 74 個源泉。 「蘆原湯之町站」前方的足湯，提供五種不同的足浴，每天由上午 7 點至晚上 11 點為旅客提供自由足浴體 驗。享受足浴後，旅客可前往附近的「湯煙橫丁/屋台村」，或者在小鎮漫步，品嚐當地的甜品和著名的越 前白蘿蔔蓉蕎麥麵。 想更深入感受日本的傳統文化？旅客可以到訪區内的傳統藝能館，欣賞由藝妓演出的歌舞表演。藝能館亦 提供藝伎及舞伎變身體驗，供旅客拍照留念。此外，森林溫泉浴亦不失爲一個好選擇。據說拜訪溫泉街的 「三藥師湯巡」更可帶來好運與健康！ 立即預訂： https://travel.rakuten.com/hkg/zh-hk/hotel_list/cnt_japan/sub_fukui_prefecture/hsp_awara_hot_spring/?scid=we_trv%20_pr_202304_hk

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日本溫泉推介｜第5位 磐城湯本溫泉（福島縣） 第五位的溫泉區是「磐城湯本溫泉」，是日本的「日本三古湯」之一，泉水屬罕有的天然硫磺泉水，從地 下 50 米的儲水缸抽取，由於具備多種美容功效，因此「磐城湯本溫泉」亦被稱為「美人湯」。 磐城湯本溫泉車站的附近有多間足浴場所。除了日式旅館和汽車旅館外，像「鯖湖湯」和「磐城湯本溫泉 美雪之湯」等日歸溫泉設施亦提供非傳統的溫泉體驗。 當地的「白水阿彌陀堂」作為國寶級建築，絕對值得一去。此外，「願成寺」的淨土式庭園同樣令人驚嘆， 而「21 世紀森林公園」更是欣賞櫻花和波斯菊的人氣景點之一。 立即預訂： https://travel.rakuten.com/hkg/zh-hk/hotel_list/cnt_japan/sub_fukushima_prefecture/cty_iwaki_city/?scid=we_trv_pr_202304_hk

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