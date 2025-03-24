日本清酒之旅｜Sake Walk 2025 4月開鑼！深入日本山梨 走訪3間清酒廠 笹一酒造/井出醸造店/七賢酒造

日本清酒之旅｜Sake Walk 2025 4月開鑼！記者深入日本山梨 走訪3間清酒廠 笹一酒造/井出醸造店/七賢酒造

清酒迷必去的年度酒界盛事Sake Walk 2025將在4月揭開序幕！由4月3日至5月17日期間，置地廣塲與捷成酒業攜手舉辦多場活動，包括在8間高級食府推出一系列限定清酒配搭菜單，嚴選9間來自日本的人氣清酒商出品的佳釀，美酒配佳餚絕對令人無法抗拒。活動更特設15節清酒大師班及101 品酒工作坊，讓味蕾品味再提昇！為迎接Sake Walk，記者早前就率先到日本山梨縣走訪3間清酒廠，感受日本職人一絲不苟的釀酒工藝！



文、相：heidi

鳴謝：置地廣塲、捷成酒業

360年歷史清酒品牌 笹一酒造 位於山梨縣大月市的笹一酒造，歷史可追溯到1661年，是當地現存唯一的清酒廠，至今有近360年歷史。喜歡清酒的朋友都會知道，釀造清酒最重要的元素是米、水和酵母，笹一酒造就主打以富士御坂山的地下泉水釀酒，泉水因天然地勢所影響，水質清涼、柔軟且雜質極少，據說明治天皇更曾特別指名要求攜帶此水到京都出行，因此亦被稱為「御前水」。各款純米吟醸和純米大吟醸都是品牌的人氣產品。

除了「笹一」系列，笹一酒造現任藏元 天野怜更推陳出新，在2013年推出新品牌「旦」，名字意指「日本第一」、「日本第一的富士山」，用優質釀造酒米以及富士御坂清流水製作，配合傳統釀酒技藝，低温發酵成香醇的佳釀，當中有兩款純米大吟釀更被選為2025年日本全日空的國際線頭等艙及貴賓室的供應酒品，被公認是奢華之選！



地址：401-0024 山梨県大月市笹子町吉久保26番地

富士山下 井出醸造店 而如果大家有機會到富士山河口湖旅遊，不妨襯機會拜訪附近的井出醸造店！井出醸造店早於江戶時代已出現，由家族世代經營，品牌用富士山的地下水釀酒，含豐富礦物質，而酒米更是用上當地農民合作種植的大米，加上傳統的釀酒技術和現代設備，每一滴清酒都是純正「富士山下」的出品。井出醸造店所賣的「甲斐の開運」系列多年來都深受本地人所喜愛，特別是其中一款以富士山形狀為酒瓶設計的「大雄峰」清酒，不論是送禮或是收藏都值得入手！



地址：401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津 8

氣泡清酒專家 七賢酒造 七賢酒造同樣歷史悠久，創立近300年，就連日本明治天王都曾到訪並留宿。雖然品牌地位無容置疑，但七賢酒造亦力求進步，以現代化的科技協助釀酒。由於低溫有助清酒發酵，令風味更細緻獨特，所以傳統上只會在冬季釀製清酒，而為了全年都能穩定生產，七賢酒造便重金買入先進科技，令出品更加安全有保證。

另外七賢酒造更創新推出的氣泡清酒，花上5年研發，以威士忌酒桶熟成，過程經過二次發酵，就算並非清酒迷，都一定會喜歡這款帶有綿密氣泡的清酒，入口芳香富層次，除了可配日本料理，香檳般的清爽口感相信配搭法國菜都同樣合適。 地址：408-0312山梨縣北杜市白州町台原2283