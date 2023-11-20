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生活
2023-11-20 11:20:09

日本溫泉旅館｜盤點9間北陸三縣溫泉旅館 一泊二食歎世界 房間設獨立溫泉度蜜月啱晒！

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日本旅遊｜盤點9間北陸三縣溫泉旅館 一泊二食歎世界 房間設獨立溫泉度蜜月啱晒！

日本旅遊｜盤點9間北陸三縣溫泉旅館 一泊二食歎世界 房間設獨立溫泉度蜜月啱晒！

天氣凍，實在令人很掛念日本暖笠笠的溫泉！日本北陸地區的石川縣、富山縣及福井縣便有不少著名的溫泉鄉，大部分提供一泊二食，加上無敵的自然靚景，如正計劃冬季出發到日本旅遊，不妨參考一下！

日本溫泉｜森林秘景溫泉

「森之栖」位於傳統溫泉勝地山代溫泉，一如其名整間旅館被森林所包圍，瀰漫著閒靜放鬆的氛圍，讓人能夠充分享受四季變換的風景。旅館設有佔地廣闊的庭園，甫踏進大堂便能看到庭園內的瀑布，治癒的水聲令人瞬間卸下平日的繁重壓力。館內兩個大浴場同樣能夠眺望森林的自然風光，使人忘卻日常。客房方面，森之栖共有 10 款不同房型，部分設有露天溫泉或按摩浴缸，以迎合不同客人需要。享受過溫泉後，客人可移玉步至以日本倉庫為設計概念的個室餐廳，品嚐以石川縣當造海產及新鮮加賀蔬菜製成的精緻料理，相信無論視覺及味覺都能得到滿足，冬日時更有松葉蟹料理供應呢！

森之栖網頁
照片提供 :森之栖

「森之栖」位於傳統溫泉勝地山代溫泉，一如其名整間旅館被森林所包圍，瀰漫著閒靜放鬆的氛圍 「森之栖」位於傳統溫泉勝地山代溫泉，一如其名整間旅館被森林所包圍，瀰漫著閒靜放鬆的氛圍 森之栖共有 10 款不同房型，部分設有露天溫泉或按摩浴缸，以迎合不同客人需要。

日本溫泉｜獨立露天溫泉私隱度高

高山代溫泉「Beniya無何有」座落於被綠樹環繞的藥師山高台，以哲學家莊子的說話「虛室生白」為設計概念，意即「空蕩的房間才顯得敞亮」，走進其中不難察覺處處滲透著簡約、自然、通透的建築美感，使人感到安逸平靜。全館只有 16 間客房，所有房間均能眺望大片自然山林，開放感十足，而大部分客房更設有獨立露天溫泉，能充分享受私人時間，特別適合喜愛寧靜的朋友。此外，旅館也設有大浴場、圖書室及茶室等，更提供多種獨特日本文化體驗，如茶道體驗、白山草藥球製作體驗等等，讓你的旅程更有深度！

Beniya無何有網頁
照片提供 :Beniya無何有

高山代溫泉「Beniya無何有」座落於被綠樹環繞的藥師山高台，以哲學家莊子的說話「虛室生白」為設計概念 全館只有 16 間客房，所有房間均能眺望大片自然山林，開放感十足

日本溫泉｜歎米芝蓮三星旅館美食

擁有 450 年歷史的「燈之宿」建於能登半島聖域之岬上，面向日本海絕景，每間客房均設有大片落地玻璃窗，將一望無際的湛藍海景融入房內，讓人禁不住陶醉在海潮之聲當中，身心皆得以放鬆。除了客房，館內的包租溫泉同樣能夠眺望日本海，選對時間浸浴更能獨佔日出或月光美景，要製造難忘回憶絕無難度！美景以外，館內隨處可見油燈高掛，浪漫氣氛不言而喻，非常推薦情侶、夫婦們入住。而作為連續 3 年獲得米芝蓮三星的旅館，燈之宿的料理亦相當奢華，用上黃金喉黒魚、能登產河豚、黃金鮑魚等當地高級食材，保證讓人回味無窮。
 

燈之宿網頁
照片提供 :燈之宿

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擁有 450 年歷史的「燈之宿」建於能登半島聖域之岬上，面向日本海絕景 每間客房均設有大片落地玻璃窗，將一望無際的湛藍海景融入房內，讓人禁不住陶醉在海潮之聲當中，身心皆得以放鬆。 除了客房，館內的包租溫泉同樣能夠眺望日本海

日本溫泉｜黑部峽谷溫泉酒店

富山縣宇奈月溫泉位處黑部峽谷的起點，以泉質優良聞名，自古以來深受文人墨客歡迎，充滿文化氣息，很適合作為黑部峽谷觀光行程的住宿選擇。宇奈月溫泉站附近有不少徒步數分鐘便可抵達的溫泉旅館，開業超過 80 年的「延樂」便是其中之一。延樂依黑部川而建，被雄偉壯麗的黑部峽谷包圍，能夠超近距離欣賞峽谷的四季美景，無論是充滿層次感的紅葉景色、還是有如水墨畫般的雪景，都令人嘆為觀止。旅館內所有客房均面向峽谷，不少房間更附設露天溫泉，分別有石造、檜木、陶器三種風呂，各有特色，如檜木風呂帶有療癒放鬆的檜木香氣、採用十和田石的石造風呂則帶保濕及保溫功效，陶器風呂則令泉水不易變冷，有助暖透全身， 預訂房間時不妨挑選適合自己的溫泉！

延樂網頁
照片提供 :延樂

富山縣宇奈月溫泉位處黑部峽谷的起點，以泉質優良聞名，自古以來深受文人墨客歡迎，充滿文化氣息 延樂依黑部川而建，被雄偉壯麗的黑部峽谷包圍，能夠超近距離欣賞峽谷的四季美景 不少房間更附設露天溫泉，分別有石造、檜木、陶器三種風呂，各有特色 預訂房間時不妨挑選適合自己的溫泉！

日本溫泉｜老字號溫泉旅館

金太郎溫泉於 1965 年開業，從北陸新幹線的黑部宇奈月溫泉站出發只需約 10 分鐘車程，加上鄰近黑部阿爾卑斯山脈路線，很適合作為阿爾卑斯山觀光的據點。旅館在 2019 年 4月經過翻新，將日式與西式品味一同融入客房設計，打造出舒適愜意的空間，讓旅客們能享受悠然自得的住宿時光。館內設有以立山連峰為設計概念的露天溫泉，提供 100% 源泉掛流，泉水則為混合鹽泉和硫磺泉的高溫泉，在日本屬於罕見的泉質，據說對改善體質有明顯效果呢！

金太郎溫泉網頁
照片提供 :金太郎溫泉

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金太郎溫泉於 1965 年開業，從北陸新幹線的黑部宇奈月溫泉站出發只需約 10 分鐘車程， 加上鄰近黑部阿爾卑斯山脈路線 旅館在 2019 年 4月經過翻新，將日式與西式品味一同融入客房設計，打造出舒適愜意的空間 旅館在 2019 年 4月經過翻新，將日式與西式品味一同融入客房設計，打造出舒適愜意的空間

日本溫泉｜180 度黑部峽谷靚景

溫泉旅館「山之葉」位於宇奈月溫泉，從宇奈月溫泉站徒步數分鐘便可抵達。旅館設有兩個大浴場，其中「棚湯」坐擁黑部峽谷的 180 度絕景，更能看到黑部峽谷小火車經過紅色鐵橋的獨特景色呢！宇奈月溫泉的泉質為無色透明的鹼性單純溫泉，自古被譽為美肌 之湯，旅館亦貼心地於大浴場內設置「寢湯」，讓女士們舒舒服服地一邊躺著浸溫泉， 一邊欣賞隨季節轉移的峽谷風光，達至美肌、放鬆身心之效。

山之葉網頁
照片提供 :山之葉

泉旅館「山之葉」位於宇奈月溫泉，從宇奈月溫泉站徒步數分鐘便可抵達 其中「棚湯」坐擁黑部峽谷的 180 度絕景 溫泉旅館「山之葉」

日本溫泉｜親子旅行必去溫泉旅館

位於越前町糸生溫泉的「泰澄之杜」是少數適合帶同小朋友入住的溫泉旅館，除了因為館內溫泉為低溫的鹼性單純溫泉外，更因為館內設有恐龍主題房間！恐龍主題房為附設寬敞露台的和室房間，適合最多 6 名旅客入住，房內擺滿了恐龍玩具及圖書等，如小朋友入住的話更會提供恐龍拖鞋，一眾小小恐龍控又怎能錯過！料理方面亦有提供小學生、幼兒兩款不同的兒童餐，並另設小朋友玩樂區。當然，旅館亦不是僅以親子友善作賣點，全館客房採純和風設計，充滿昔日情懷，甫打開窗戶便能感受山林中獨有的澄澈空氣，細聽之下更能聽見蟲鳴鳥語，加上開放感十足的露天溫泉、以福井產新鮮食材製成的會席料理，想必會令你完全忘卻都市煩囂。

泰澄之杜網頁
照片提供 :泰澄之杜

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位於越前町糸生溫泉的「泰澄之杜」是少數適合帶同小朋友入住的溫泉旅館

日本溫泉｜弱鹼性泉水溫泉

蘆原溫泉「美濃屋泰平閣」位於鄉野環繞的閑靜區，自開業以來便堅持走純和風的經營方針，從沉穩厚實的大門、美麗的日式庭園，以至木造設計的露天風呂，處處流露著純樸的日式風情，使入住的旅客能夠獲得心靈的平靜安逸。館內的露天溫泉為旅館自豪的源泉掛流式溫泉，溫泉量十分充沛，達到每分鐘約 58 公升，且屬於溫和的弱鹼性泉水， 帶美肌、舒紓疲勞等效果，幼兒或老人家也可以浸泡。

美濃屋泰平閣網頁
照片提供 :美濃屋泰平閣

美濃屋泰平閣 蘆原溫泉「美濃屋泰平閣」位於鄉野環繞的閑靜區 美濃屋泰平閣

日本溫泉｜24小時無限制浸溫泉

八木旅館鄰近車站，從蘆原湯之町站徒步約 5 分鐘便能到達。館內設有兩個可 24小時入浴的自家源泉掛流式溫泉，泉質為混合了高溫溫泉及低溫溫泉的中性食鹽泉，蘊含與海 水相近的成份，因此在浸泡後鹽份會黏附於皮膚上，能夠改善皮膚組織功能，保溫效果明顯，故又名「熱之湯」，據說能強化身體、提高代謝機能呢！旅館的料理以自助餐形 式供應，由主廚見澤先生每日親自到市場嚴選最新鮮的食材，並配合客人的進食速度烹 煮供應，確保食物時刻保持水準，難怪深受好評！ 
 

八木旅館網頁
照片提供 :八木旅館

八木旅館鄰近車站，從蘆原湯之町站徒步約 5 分鐘便能到達 館內設有兩個可 24 小時入浴的自家源泉掛流式溫泉，泉質為混合了高溫溫泉及低溫溫泉的中性食鹽泉
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