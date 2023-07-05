日本煙火大會2023｜夏天必看煙花！ 盤點日本8大必去花火大會 東京隅田川/秋田大曲/三重縣伊勢神宮【附日子+交通攻略】

踏入夏天，準備去日本旅行的你又怎能錯過一年一度煙花大會？以下為大家整理8大日本夏日必去花火大會，當中包括知名三大花火大會，有齊關東、關西及北海道地區。準備去日本旅行的你，記得要收藏這個日本花火大會2023攻略！

日本煙火大會｜ 1. 東京市 隅田川花火大會 提到關東地區的花火大會，一定不能錯過「隅田川花火大會」！它是東京最大型的活動之一，更具有悠久歷史。花火大會分成兩個會場，共發放大約2萬發煙花，每年都吸引近百萬人次觀賞！如果擔心觀賞煙花時被人遮擋視線，建議先尋覓最佳的觀賞點，例如淺草一帶、隅田川沿岸、東京晴空塔，或是選擇坐遊船或到周邊的公園欣賞。記得要穿上浴衣，在煙花下拍攝日本夏季花火的IG美照。 日期﹕2023年7月29日 時間﹕19:00 - 20:30（第一會場：19:00開始／第二會場：19:30開始） 地址﹕ 第一會場﹕橋下流-言問橋上流（最近車站：淺草車站、押上車站、東京晴空塔、曳舟車站） 第二會場﹕駒形橋下流-廄橋上流（最近車站：淺草車站、藏前車站、兩國車站、淺草橋車站） 官網﹕https://www.sumidagawa-hanabi.com

日本煙火大會｜ 2. 新潟縣 長岡花火大會 新潟縣長岡市的「長岡祭典大花火大會」為日本三大花火大會之一，最初是為了紀念二戰亡魂而設立。現在則變成日本人夏天必去熱點，每年吸引百萬人觀賞。煙花大會將會發放長達2公里的煙花，並連續5分鐘放出巨型煙花。屆時，長岡夜空中會有多束煙花從5個地方連環發放，更有象徵浴火鳳凰的鳳凰圖案，視覺效果非常震撼。想欣賞就記得在8月之前購買入場票！ 日期﹕2023年8月2日至8月3日 時間﹕19:20 - 21:10 地址﹕新潟縣長岡市長生橋下流 (信濃川河川岸) 交通﹕上越新幹線至長岡站，徒步約20分鐘 官網﹕https://nagaokamatsuri.com/

日本煙火大會｜ 3. 秋田縣 大曲花火大會 「大曲之花火」是東北地區最大規模的花火大會，亦是全國聞名的「全國花火競技大會」，自1879年起於秋田縣大仙市舉辦，具有悠久的歷史和權威性。花火大會由全國的煙花師合作，製作18,000發煙花，數量非常多。此外，煙花設計最優秀的煙花師，還將獲頒發花火業最高榮譽的「內閣總理大臣獎」，可見大會對煙花設計的重視和尊重。今年的大曲花火大會將於8月下旬，分為白天和晚上兩個時段舉行，總共3小時。 日期﹕2023年8月26日 時間﹕白天煙花 17:15起／夜晚煙花18:50起 地址﹕秋田縣大仙市船場町雄物川河川（大曲之煙花公園） 交通﹕JR秋田新幹線至秋田站，徒步約10分鐘 官網﹕https://www.oomagari-hanabi.com/

日本煙火大會｜ 4. 茨城縣 土浦花火大會 除了東京市外，距離45分鐘遠的茨城縣亦會舉行花火大會。「土浦花火大會」乃為數不多的秋季花火大會，通常於每年11月舉行。每次會發放超過2小時的煙花，包括長約320米的「10號玉之部」及數百發煙花的「Starmine之部」。由於距離舉行日子還有一段時間，想去的你記住留意官方消息！ 日期﹕每年11月首個星期六 時間﹕17:30 - 20:00 地址﹕茨城縣土浦市櫻川畔（學園大橋附近） 交通﹕JR常磐線至土浦站，轉乘接駁巴士直達會場，車程約10分鐘 官網﹕https://www.tsuchiura-hanabi.jp/

日本煙火大會｜ 5. 長野縣 諏訪湖祭湖上花火大會 長野縣諏訪市的「諏訪湖祭湖上花火大會」為是全國數一數二大規模的花火大會。煙花發放數目眾多，全長有2公里，總共有4萬發煙花，其中部分更是高速連發的煙花！其最大的特色是在湖上搭建鷹架淺水區發放煙花，令湖面連環出現半圓形弧線的水中花火！花火大會將於今年8月中旬舉行，屆時諏訪上空將出現壯觀的煙花美景，煙花更會在湖面倒影中展現出迷人的景象。 而諏訪湖更是新海誠動畫電影《你的名字》中系守湖的原型，新海誠粉絲一定要去朝聖。 日期﹕2023年8月15日 時間﹕19:00 - 20:45 地址﹕長野縣諏訪市湖畔公園諏訪湖 交通﹕JR中央本線至上諏訪車站，徒步約8分鐘 官網﹕https://suwako-hanabi.com/

日本煙火大會｜ 6. 大阪市 浪花淀川花火大會 來到港人最愛的關西地區，大阪市同樣有煙花睇！浪花淀川花火大會為大阪最盛大的煙花祭典，每年都吸引著大批觀光客和當地居民前來觀賞。煙花持續長1小時，沿著於大阪梅田附近的淀川河上發放，煙火再配合音樂，照亮了整條淀川河畔！ 日期：2023年8月5日 時間：19:30 - 20:30 地點：大阪市澱川區新北野 新禦堂筋 澱川鐵橋下游（澱川河床） 交通﹕JR御幣島站，徒步約15分鐘 官網：https://www.yodohanabi.com/

日本煙火大會｜ 7. 三重縣 伊勢神宮奉納全國煙火大會 關西地區另有「伊勢神宮奉納全國煙火大會」，以供奉伊勢神宮為主題，特別選拔全國各地的煙花師參加，製作壯觀的煙花表演。受疫情影響，煙花大會曾經停辦4年，今年將於三重縣伊勢市重辦。如果想欣賞到全國出色煙花師的作品，7月一定不能錯過！ 日期﹕2023年7月15日 時間﹕19:15 - 20:50 地址﹕三重縣伊勢市宮川河畔（渡井橋上游） 交通﹕JR參宮線至山田上口站，徒步約15分鐘 官網﹕https://www.city.ise.mie.jp/hanabi/

日本煙火大會｜ 8. 北海道 洞爺湖溫泉長期花火大會 「洞爺湖溫泉長期花火大會」於每年四月底到十月底舉行，每晚發放長達約20分鐘的煙花，共超過400發。不過每晚的發放時間不一樣，大家最好提前查詢時間表。如果想在最佳位置欣賞煙花，建議預訂附近溫泉街的客房，或前往露天溫泉，大家可以一邊泡溫泉、一邊欣賞煙花，一舉兩得！ 日期﹕2023年4月28日至10月31日 時間﹕20:45 - 21:05 地址﹕北海道虻田郡洞爺湖町 (洞爺湖溫泉湖畔) 交通﹕JR至洞爺湖站，車程約15分鐘，再轉乘道南巴士，車程約20分鐘 官網﹕https://www.laketoya.com/event/fireworks/