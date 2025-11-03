日本熊出沒應對懶人包 整合地圖實時睇26高危地區 附遇熊保命措拖

日本熊患持續惡化，今年目擊熊蹤的案例暴增，至今已有10人被熊襲擊致死。當地政府呼籲提醒民眾提高警覺，日本不少資訊網站整合「熊出沒地圖」，實時更新各地熊目擊地點及情報！以下記者為大家整理26個日本各地的「熊出沒地圖」，以及遇熊應對方法，計劃到日本旅遊的人士記得留意！

日本熊出沒事件頻傳，日本專家指出，山區橡實欠收及熊隻數量激增是主因，導致野生熊頻繁下山覓食，甚至闖入住宅區、學校及熱門旅遊景點。北海道、東北地區為重災區，今年札幌一帶棕熊目擊次數更創歷史新高，秋田縣、岩手縣及山形縣為高危熱點，秋田縣更錄得約8,000宗熊蹤報告，是去年同期的6倍。北海道、東北、關東、中部、近畿、中國到四國地區均有熊出沒通報，連港人喜愛的京都嵐山，近日亦傳出熊蹤，僅九州及沖繩暫無記錄。

日本不同地區推出熊出沒地圖，整理了多個熊蹤目擊情報，標註日期和地點，民眾可以隨時查閱地圖，實時掌握熊蹤狀態，提高安全警覺，防範未然。

遇熊保命措拖

保持群體行動，製造噪音

單獨行動易被熊視為獵物。結伴行走並大聲交談、使用熊鈴或拍手，讓熊提前察覺人類，避免驚嚇突襲。

慢慢後退

遇熊切勿背向奔跑，熊的速度非常快，奔跑或忽然轉身會觸發熊的追擊本能。遇熊時請保持冷靜，面向熊慢慢後退，亦同時張開雙臂顯得高大，發出大聲叫喊。

使用防熊噴霧

若前往熊出沒高風險區，務必攜帶防熊噴霧。該噴霧射程達7至9米，遇熊時對準其臉部噴射，其成分將迫使熊隻退避。

避免高風險時段與地點

正值紅葉旺季，當局呼籲遊客避免清晨或黃昏單獨登山，如計劃賞楓可改搭纜車或結伴而行。登山道及周邊林區亦屬高風險地帶，熊患嚴重的札幌藻岩山警方亦張貼警示海報，切勿獨自前往，並建議攜帶防熊噴霧及熊鈴。