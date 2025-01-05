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生活
2025-01-05 12:00:00

日本爆紅表情包燦子現身尖沙咀 設5大打卡位 3.5米高招燦貓/限定店

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日本爆紅表情包燦子現身尖沙咀 設5大打卡位 3.5米高招燦貓/限定店
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人氣表情包貼圖角色「SHO-CHAN」（燦子）憑著可愛表情及啜核字句，向來深受日本人歡迎，近日燦子來到The ONE舉辦【The ONE x SHO-CHAN 幸運新年「燦」住你】，與各位歡度新年。現場設置5大打卡位，焦點必屬3.5米高巨型招「燦」貓，旁邊更有pop up store，讓粉絲們盡情選購燦子周邊。

The ONE x SHO-CHAN 幸運新年「燦」住你

3.5米高巨型招「燦」貓

110日至216日，燦子登陸尖沙咀The ONE與各位粉絲見面。一入場便能看到矚目的3.5米高巨型招「燦」貓，萌達摩妹妹和好友們向各位送上「福、靚、笑、醒、萌」5大祝福，為各位打氣。旁邊擺放著融合新年必玩「魚蝦蟹」遊戲的「燦子必然幸運機」，不妨在此試試自己的運氣。只要在「燦子幸福發射站」按掣，揮春便會滿天飛，放送無限祝福。最後不能錯過「『燦』比花嬌浪漫花海」及「閃亮大吉燦子Happy Corner」，與燦子花海與化身桔子的燦子留影，記錄歡樂時刻。

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同場的吉星齊「燦」選物店雲集過百款新年限定主題精品，包括獨家發售SHO-CHAN蛇年限定商品及燦子造型魚蝦蟹骰寶及啤牌，讓燦子陪你過新年！顧客消費滿指定金額更可換領「『燦』住你行運利是封套裝」及「蛇年『燦』你！揮春套裝」。 

吉星齊『燦』選物店

The ONE x SHO-CHAN 幸運新年「燦」住你】開放詳情

日期：110日至216

時間：上午10時至晚上10

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭

「吉星齊『燦』選物店」開放詳情

日期：2025110日至216

時間：上午11時至晚上9

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭

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