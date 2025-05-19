日本特色景觀列車合集 鐵道迷必玩！一文預約九州關西精選觀光列車

日本特色景觀列車合集 鐵道迷必玩！規劃心水鐵道旅行/一文預約九州關西精選觀光列車

鐵道迷必看！厭倦了自駕遊的旅行模式，可考慮來一趟鐵道之旅！日本多個地區有不少觀光列車，一邊享受舒適的交通體驗，一邊欣賞沿途美麗風光，讓旅程變得與眾不同。今次記者為各位整理了多達9+觀光列車，一文預訂九州、關西等地區列車，按需求規劃個人路線，即睇詳請。

日本九州列車推薦 森系旅遊｜由布院之森 福岡 - 由布院 翠綠車身配搭典雅木質內裝的「由布院之森」，從福岡博多站啟程，穿梭於九州群山溪谷之間，帶領旅客前往溫泉名鄉由布院。行車途中可透過車窗欣賞隱匿山林的慈恩瀑布，感受自然之美。可選擇座位，除了能預約森林主題車廂、可欣賞瀑布景觀的側座位，更可優先選擇列車前段觀景席，盡享廣闊視野，車內供應九州在地美食與飲品，絕對一試。 立即預約：請按此

親子遊必坐｜阿蘇男孩 熊本 - 別府 行駁往來熊本至宮地之間的「阿蘇男孩」列車，以活潑可愛吉祥物小黑(KURO)為主題，打造充滿童趣的氛圍，設親子座位與球池遊戲區，適合一家大小享受愉快的家庭遊旅程，不可錯過品嘗以當地食材製成，九州赤牛與阿蘇越光米烹製的「小黑便當」。 立即預約：請按此

爵士風情｜坐 A 列車去吧 熊本 - 三角 官網以外首次開放海外獨家預約！命名靈感源自經典爵士樂曲《Take the 'A' Train》的觀光列車，以沉穩黑金配色與音樂元素打造復古優雅的空間。列車行駛於熊本至三角港之間，大面積觀景窗將沿途海岸風光盡收眼底，車廂內特別設置爵士酒吧「A-TRAIN BAR」，旅客可品嚐以天草特產凸頂柑調製的特色調酒，伴隨悠揚樂聲，邊享用飲品，同時度過獨一無二的鐵道之旅。 立即預約：請按此

往來兩大觀光勝地｜雙星 4047 長崎 - 武雄溫泉 九州超人氣觀光列車「雙星4047」，往來佐賀與長崎兩大觀光勝地。更是首次官方獨家與本地旅遊平台合作，提供預訂服務。珍珠白車身非常閃耀，搭配車廂內精緻的木質裝潢，營造高雅乘車空間。超大觀景窗將有明海與大村灣的美景盡收眼底。 立即預約：請按此

日本關西列車推薦 限定名偵探柯南主題｜超級白兔號 京都 - 鳥取 從京都直達鳥取的「超級白兔號」，為慶祝與《名偵探柯南》同迎30周年里程碑，特別推出期間限定主題列車「超級白兔名偵探柯南號」。車程約3小時，車廂內充滿柯南主題裝飾，打造沉浸式體驗，柯南粉絲朝聖必搭！ 立即預約：請按此

串連山陰山陽｜八雲號 岡山 - 出雲 行駛於岡山至出雲市間的特急列車「八雲號」，其獨特的「八雲青銅色」車身靈感源自沿線風光，包括宍道湖的鬱金夕陽、奧出雲製鐵的金黃、大山篝火的銅色，以及石州瓦的赤銅，融合成這款專屬色調。這列充滿地方特色的列車，帶領旅客穿越山陰地區的四季美景，感受獨特的當地風情與文化。 立即預約：請按此

直達城崎溫泉｜東方白鸛號 新大阪 - 城崎溫泉 往返於新大阪與城崎溫泉之間的「東方白鸛號」特急列車，以當地復育成功的珍稀候鳥為名，白色車身點綴金色線條，宛如白鸛翱翔天際的優雅姿態。 車廂內設有寬敞的指定席、自由席及綠色車廂，簡約舒適的設計讓旅途更加放鬆。沿途行經大阪、三田、福知山等站，帶領旅客深入體驗兵庫北部的溫泉文化與自然風光，是到城崎溫泉最方便的交通選擇。 立即預約：請按此

直達熱門觀光點｜黑潮號 新大阪 - 和歌山白浜町 運行於京都/新大阪與白濱之間的「黑潮號」特快列車，是串聯兩大熱門觀光地的最佳選擇。這條路線不僅班次密集、票價相宜，最快僅需15分鐘即可抵達目的地，提供旅客最便捷舒適的移動體驗。搭乘「黑潮號」可輕鬆暢遊度假勝地白濱與熊野古道，一次感受關西地區的自然風光與都會魅力。

外觀設計以流線型車頭搭配藍白色調，部分車次更採用觀光列車「Panda Kuroshio(熊貓黑潮號)」的可愛設計，外型內裝都充滿可愛的熊貓，深受親子與熊貓粉絲喜愛。 立即預約：請按此