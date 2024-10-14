日本環球影城聖誕節活動 11月下旬揭幕！必玩霍格華茲魔法之夜 30米高聖誕樹

如果今年聖誕節會出發到大阪旅遊，千萬別錯過日本環球影城今年的聖誕節活動！日本環球影城獨家的「NO LIMIT! 聖誕節」期間限定活動，將由2024年11月20日至2025年1月5日舉行，今年活動精彩豐富，有再度升級的聖誕表演「冰霜雪電子白雪派對」、30米高的「NO LIMIT!派對聖誕樹」、「霍格華茲TM魔法之夜~冬季魔法~」等，一於和家人好友入園感受濃厚的聖誕氣氛！

日本環球影城「霍格華茲TM魔法之夜~冬季魔法~」期間限定活動

由2024年11月20日至2025年1月5日期間，日本環球影城將舉行「NO LIMIT! 聖誕節」期間限定活動。適逢「哈利波特魔法世界™」迎來園區開幕10周年，特別推出「霍格華茲™魔法之夜~冬季魔法~」表演，霍格華茲城堡通過咒語和神奇的冬季魔法將不斷變換面貌， 當念出釋放強光的咒語「Lumos Maxima!」時，城堡就會閃耀出光芒，哈利波特粉絲們一於帶同你的魔法棒參與其中！另外由霍格華茲魔法與巫術學院的學生和魔法世界的青蛙演奏的「青蛙合唱團」，亦推出冬季限定的「假日青蛙合唱團」，將哈利波特原著中出現過的魔法世界聖誕歌，以美妙的合唱表演呈現，讓大家沉浸在魔法世界獨有的冬季中。