日本男團浪花男子主題限定店登陸銅鑼灣 全新周邊商品/推香港限定特飲/成員1:1立牌拍照牆

日本人氣男團浪花男子首次亞洲巡迴演出，將於1月底首次來港開騷，其主題限定店「なにわのにわ（NANIWA no NIWA）」亦於1月18日首度登陸銅鑼灣！各位香港 NANIFAM相信已經超級期待，主題限定店除了有一系列全新周邊發售外，會場更有多款1比1大立牌與拍照牆，今次更特別獨家推出香港限定甜蜜特飲，即睇預約入場詳請。

浪花男子主題限定店「なにわのにわ（NANIWA no NIWA）」將於1月18日銅鑼灣時代廣場正式開幕，限定店內有打卡必影的成員1比1大立牌與拍照牆，更展出成員穿過的舞台服裝。

是次主題限定店特別推出一系列全新設計的周邊商品，包括文件夾、鎖匙扣、頭巾和甜點造型手工肥皂等。每一款商品的設計都以浪花男子活潑可愛形象為靈感，具收藏價值兼實用，粉絲一定要入手。

香港主題限定店亦把東京與大阪快閃店背景設定的咖啡廳「728 Soda Cafe」帶來香港，為粉絲提供專屬特調飲品。香港站限定飲品，推出以本地甜品為靈感的楊枝甘露，香甜芒果果泥、金柚及椰漿，配搭寒天增添口感。購入此限定飲品即可獲贈原創設計杯墊一枚。

香港站限定飲品