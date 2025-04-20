日本百年襪履品牌「福助fukuske」辦香港首個Pop-up Store 推藤原浩限定聯乘襪款

擁143年歷史的日本襪子及內衣品牌「福助fukuske」，多年來推出各式各樣的高品質產品，深受當地人歡迎。為讓更多人認識品牌，品牌將於4 月25至27日，在香港上環的Coffee＆Laundry店舉辦為期3日的首個海外 Pop-up Store。在這次 Pop-up Store中，除了出售公司品牌旗下的「FUKUSKE」和「.fukuske by FUKUMATSU」的襪子外，更夥拍潮流教父藤原浩品牌「fragment design」，攜手合作於香港推出期間限定聯乘襪子。

日本襪子及內衣品牌「福助fukuske」，於上環Coffee &Laundry店舉辦首個海外 Pop-up Store。

FUKUSKE期間限定店選址在上環特色店舖Coffee & Laundry，結合咖啡與洗衣店的日常，巧妙呼應「FUKUSKE」2025春夏系列「Boys in Colors」的玩味主題。店鋪設計顛覆傳統襪履零售店，創造出獨特的潮流體驗空間。甫入店內，即可看見fragment design聯乘襪子以別出心裁的方式陳列於購物車上；而FUKUSKE經典系列則以街頭藝術手法展示於特製圍欄架上。

福助標誌霓虹燈

最引人注目莫過於店內打卡亮點福助標誌霓虹燈，營造出香港街頭的濃厚氛圍。這個跨界零售體驗，不僅是襪履展示空間，更成為藝術、生活與時尚的對話平台，同時標誌著品牌從傳統到時尚的轉型決心。

「FUKUSKE」系列今次將推出6款襪，每款售價$85；而「.fukuske by FUKUMATSU」系列則出售8款襪子，每款售價$130。與藤原浩品牌「fragment design」合作的聯乘商品，一套共有4種顏色，售價$260。