日本直送｜宮崎和「你」美味啟航　贏日本直送宮崎牛排/Tefal易潔煎鍋/梅酒

最近大家都展開「報復式」旅遊，而日本絕對是「報復對象」之首！如果你與筆者一樣未有機會放假，不妨參加宮崎縣香港事務所舉辦的「宮崎和『你』美味啟航」，活動於一田百貨、崇光百貨超市及糧友パン工房展開，包括購物贈送宮崎限量版精品、宮崎犬巡遊及大抽獎；同時亦有填色比賽讓小朋友發揮創意，贏取豐富獎品，透過味蕾感受宮崎縣的南國氣氛！
人人有份宮崎限量版精品
日本宮崎縣除了擁有絕美的海岸線和優美的自然景觀外，「日本的向陽之處」得天獨厚的溫暖亞熱帶氣候孕育出多種優質食材，宮崎牛、日向夏、金桔等美食讓人垂涎三尺。「宮崎和『你』美味啟航」最近登陸香港，於指定地點購買宮崎產品滿指定金額， 即送宮崎限量版精品。屆時除了有齊全的宮崎產食品讓大家一次過品嚐外，同場加映「宮崎和『你』美味啟航大抽獎」，送出多款宮崎特產豐富獎品，讓大家感受九州南部的熱情。
宮崎和「你」美味啟航 送宮崎限量版精品
於以下指定地點購買宮崎產品滿指定金額，即送宮崎限量版精品。
日期：即日至2月27日
地點：一田百貨超市大埔超級城店、將軍澳東港城店 或 北角匯店
宮崎和「你」美味啟航大抽獎
日期：即日至2月至28日
地點：一田百貨超市 或 糧友パン工房之指定分店
參加方法：於指定分店購買指定宮崎縣產品滿港幣$50，將購物單據、姓名、聯絡電話、身份證號碼首4位數字，上載至https://shorturl.at/mGITY，即可參加抽獎，贏取豐富禮品！
獎品：
．大獎（共3名）：「宮崎肉本舖（銅鑼灣）」 $2,000餐飲券
．二獎（共3名）：宮崎牛排（里脊肉）、Tefal特褔Ultimate易潔煎鍋28cm及黑潮水晶櫻花鹽，價值$1,500
．三獎（共5名）：百貨公司購物禮券，價值$1,000
．四獎（共7名）：宮崎縣產梅酒2枝，價值$700
．五獎（共10名）：宮崎縣產茶及Hario冷泡茶壺，價值$550
．六獎（共20名）：宮崎特產小食禮包，價值$240
「宮崎犬」Mu-chan見面會
曾連續兩屆在日本吉祥物舞蹈選手權大會中獲勝的三隻「宮崎犬」，擁有不少粉絲，還經常代表宮崎縣出訪國外推廣觀光。這次宮崎縣派出淘氣又充滿活力的Mu-chan來香港和大家見面。另外，還有可線上參加的填色比賽活動，讓小孩和家長們一同發揮創意，為三隻「宮崎犬」和宮崎縣的各樣名產添上色彩。
宮崎犬巡遊
宮崎縣吉祥物宮崎犬Mu-chan出沒跟大家見面，想跟牠合照互動的朋友留意以下日子！宮崎犬巡遊時間請留意宮崎縣香港事務所Facebook專頁。
．2月18日（星期六）一田百貨超市 將軍澳東港城・北角匯
．2月19日（星期日）一田百貨超市 大埔超級城
．2月25日（星期六）糧友パン工房 將軍澳中心・奧海城
．2月26日（星期日）糧友パン工房 上水中心・元朗形點・荃灣廣場
宮崎和「你」美味啟航親子填色比賽
日本宮崎縣除了盛產各種農產品，包括：日向夏柚子、完熟芒果和番薯之外，還有世界聞名的古建築「青島神社」。為了讓小朋友更加認識宮崎縣的特色和文化，主辦機構舉辦了「宮崎和『你』美味啟航親子填色比賽」，誠邀小孩和家長們一起發揮創意，為可愛的宮崎犬添上色彩！
對象：3至6歲兒童及其家長
獎品：經評審後選出最優異的20幅作品，可獲證書乙張及百貨公司$1,000現金購物券。
截止日期：2023年2月28日