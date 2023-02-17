日本直送｜宮崎和「你」美味啟航　贏日本直送宮崎牛排/Tefal易潔煎鍋/梅酒

最近大家都展開「報復式」旅遊，而日本絕對是「報復對象」之首！如果你與筆者一樣未有機會放假，不妨參加宮崎縣香港事務所舉辦的「宮崎和『你』美味啟航」，活動於一田百貨、崇光百貨超市及糧友パン工房展開，包括購物贈送宮崎限量版精品、宮崎犬巡遊及大抽獎；同時亦有填色比賽讓小朋友發揮創意，贏取豐富獎品，透過味蕾感受宮崎縣的南國氣氛！

人人有份宮崎限量版精品

日本宮崎縣除了擁有絕美的海岸線和優美的自然景觀外，「日本的向陽之處」得天獨厚的溫暖亞熱帶氣候孕育出多種優質食材，宮崎牛、日向夏、金桔等美食讓人垂涎三尺。「宮崎和『你』美味啟航」最近登陸香港，於指定地點購買宮崎產品滿指定金額， 即送宮崎限量版精品。屆時除了有齊全的宮崎產食品讓大家一次過品嚐外，同場加映「宮崎和『你』美味啟航大抽獎」，送出多款宮崎特產豐富獎品，讓大家感受九州南部的熱情。