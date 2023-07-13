日本直送｜KAGOME GREENS果昔啫喱快閃店 登陸city'super 輕鬆增加蔬果攝取量！

city'super近日聯乘日本品牌KAGOME，將在日本大受歡迎的KAGOME GREENS果昔啫喱引入香港，並於時代廣場及海港城店設立快閃店，貨品全部日本直送。KAGOME GREENS果昔啫喱最大特點是把蔬菜與果實的濃縮成一口啫喱，每6個啫喱便用上1份蔬菜製作，食用時可以輕鬆增加蔬果攝取量，注重健康生活的你絕對不能錯過！

新品速遞｜KAGOME GREENS果昔啫喱口味推介

品牌KAGOME源自日本，創立於1899 年，是日本國民健康老字號品牌之一，香港常見的括野菜生活100、「野菜一日これ一本」等都是其招牌產品。而KAGOME GREENS果昔啫喱同樣營養價值豐富，選用特選原材料（如日本國產蔬菜），無添加任何甜味劑或洋酒，每6 個啫喱採用 1 份的蔬菜（120 克）所製作。今次KAGOME GREENS果昔啫喱快閃店為客人提供五款口味，而每種口味均有著獨特質地與口感，每包＄75，包括奇異果羽衣甘藍味、芒果南瓜味、哈密瓜紅蘿蔔味、白桃石榴甜菜味和巴西莓紫薯味，入口香甜濃郁，同樣值得一試！另外還有KAGOME 雜錦果昔啫喱，每包＄145，一次過嚐盡多款蔬果滋味！



KAGOME GREENS 果昔啫喱快閃店

即日起至 2023 年 8 月 31 日

city'super 時代廣場及海港城店

查詢電話：2736 3866