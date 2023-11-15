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生活
2023-11-15 15:00:00

日本眼鏡品牌OWNDAYS聯乘人氣插畫家NORITAKE！兩米高打卡位+限量送聯乘系列眼鏡盒連眼鏡布

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日本眼鏡品牌OWNDAYS聯乘人氣插畫家NORITAKE！兩米高打卡位+限量送聯乘系列眼鏡盒連眼鏡布

日本眼鏡品牌OWNDAYS聯乘人氣插畫家NORITAKE！兩米高打卡位+限量送聯乘系列眼鏡盒連眼鏡布

日本東京眼鏡品牌 OWNDAYS 主打速配眼鏡服務，使用與世界知名頂級品牌共同研發所製，能抗UV、防刮、防污鍍膜薄型非球面鏡片作基本配置，這比起球面鏡片可減低影像扭曲現象，使其更加輕薄，無論是高度近視、遠視還是散光，任何度數均可配置。以全日本國內工廠製造的優質工藝、親民價格和許下「最快20分鐘交件」的承諾。在港擁有17間門市的OWNDAYS提供網上虛擬試戴功能，迅即虜獲大眾芳心，分店遍佈香港島、九龍和新界。而「OWNDAYS」的名字背後也別具意義 —— 希望顧客當戴上由 OWNDAYS 製作的眼鏡，每天都能帶來煥然一新的感覺！

NORITAKE眼鏡造型首度登場　送限量別注版眼鏡盒連眼鏡

OWNDAYS提供全面的產品零售、完善的全球保養計劃，今次更與同是日本品牌的NORITAKE 合作聯乘企劃 —— Everything is “O”，為顧客帶來全新驚喜，皆因這是NORITAKE筆下標誌性的人物全港首次與眼鏡品牌合作，亦首度以配戴上「O」 (圓) 形眼鏡的可愛造型亮相，寓意著 OWNDAYS 的「O」字同時，亦代表OWNDAYS獨有的最強賣點 — 無論任何度數，均可以「HK$O」免費升級薄型非球面鏡片，就是只需付上鏡框上標示的價格，即可以免費擁有最適合自己的鏡片！

由即日起，現凡購買任何 OWNDAYS 產品，即可以「HK$O」免費獲得限量別注版 OWNDAYS X NORITAKE 眼鏡盒連眼鏡布乙套！數量有限，送完即止，粉絲們不容錯過！

送限量別注版眼鏡盒連眼鏡布

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3大主題店近兩米高NORITAKE打卡位＋限定換購別注品

是次合作聯乘計劃現已正式推出，同時亦有一系列的限定周邊聯乘產品亮相，為粉絲們的家居打造最「圓」滿日系風格！只要購買任何 OWNDAYS產品，即可以優惠價換購限量 OWNDAYS X NORITAKE 聯乘產品，包括以 HK$139 換購圓形掛牆鐘、不鏽鋼吸管杯、圓形咕𠱸，及以 HK$69 換購隨身筆記本和手提布袋。另外，全港17間分店將有專屬為是次聯乘計劃所佈置的打卡位，店內佈滿NORITAKE超可愛眼鏡造型裝飾，陪大家精選眼鏡。當中 K11 Art Mall 店、朗豪坊店及 YOHO MALL 店更特設一道近2米高、由兩位限定版OWNDAYS「O」型眼鏡的人物手牽手恭候光臨，絕對是必到打卡新熱點！

3大主題店近兩米高NORITAKE打卡位

3大主題店近兩米高NORITAKE打卡位

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