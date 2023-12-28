日本福袋2024｜5款2024年日本餐飲/咖啡福袋推薦 全部現場發售無須預約／抽選！【內附購買地址】

每逢新一年便到日本的福袋季，而近年有不少福袋都需要預先預約或抽選才可以購買，但大部份預約及抽選日期都在12月前進行，讓不少人都錯過最佳的購入時段。而以下就為大家推薦5款2024年日本店舖現場發售的餐飲或咖啡福袋，每款的性價比都極高，特別推薦大家趁着旅行的時候順道購買！

2024日本福袋｜すき家SUKIYA 日本不少餐飲食肆同樣會在年末或年初推出福袋，通常都會包含店舖的各種優惠券或用餐券，而在香港亦有分店的すき家SUKIYA在2024年亦有推出限定的福袋「Smile Box 2024」，福袋內容包括飯盒、水杯、食物包裝夾及總值JPY¥3,000的優惠券，而售價只需JPY¥2,500，因此絕對物有所值！如果會經常到日本旅遊的話，不妨購買すき家SUKIYA的福袋，既可以獲得特色的餐具，又可以利用優惠券用餐。 【すき家SUKIYA福袋（店舖販賣）】 販賣期間：2023/12/27～售完即止 售價：JPY¥2,500 分店詳情

2024日本福袋｜猿田彦珈琲 猿田彦珈琲在2011年起於東京惠比壽創立，現於東京有共22間分店，其咖啡及餐點都受不少日本人歡迎。而2024年猿田彦珈琲一共推出了四款咖啡福袋，其中有兩款屬於店舖販賣限定，包括「LUCKY BOX 2024 DRIP BAG SET」及「LUCKY BOX 2024」，兩款福袋都包含各種人氣的滴漏咖啡，而且大部份咖啡的名稱都以日本的地區命名，包裝亦因應地區而特別設計，無論用來送禮或自用都合適。 【猿田彦珈琲（店舖販賣）】 販賣期間：2024/1/1～售完即止 售價：JPY¥4,500～JPY¥8,500 分店詳情