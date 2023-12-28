日本福袋2024｜5款2024年日本餐飲/咖啡福袋推薦 全部現場發售無須預約／抽選！【內附購買地址】

每逢新一年便到日本的福袋季，而近年有不少福袋都需要預先預約或抽選才可以購買，但大部份預約及抽選日期都在12月前進行，讓不少人都錯過最佳的購入時段。而以下就為大家推薦5款2024年日本店舖現場發售的餐飲或咖啡福袋，每款的性價比都極高，特別推薦大家趁着旅行的時候順道購買！
2024日本福袋｜KAIDI
KALDI屬於日本的國民咖啡品牌，一直以性價比佳心得人們歡迎。2024年的KALDI福袋就延續往年的風格，以不同的帆布袋作為福袋包裝，而店舖現場販賣的福袋就分為「咖啡福袋人氣套裝」、「咖啡豪華套餐」及「滴漏咖啡套餐」共三種選擇，可以因應喜歡的咖啡風格來選擇，其中以「滴漏咖啡套餐」最為划算，只需要JPY¥2,900就可以獲得29杯份量的咖啡，相等於JPY¥100（約HKD$5.5)就有1杯咖啡，其中還包含新年限定咖啡，特別適合咖啡愛好者囤貨購買！
【KAIDI咖啡福袋（店舖販賣）】
販賣期間：2024/1/1～售完即止
售價：JPY¥2,200～JPY¥5,000
分店詳情
2024日本福袋｜すき家SUKIYA
日本不少餐飲食肆同樣會在年末或年初推出福袋，通常都會包含店舖的各種優惠券或用餐券，而在香港亦有分店的すき家SUKIYA在2024年亦有推出限定的福袋「Smile Box 2024」，福袋內容包括飯盒、水杯、食物包裝夾及總值JPY¥3,000的優惠券，而售價只需JPY¥2,500，因此絕對物有所值！如果會經常到日本旅遊的話，不妨購買すき家SUKIYA的福袋，既可以獲得特色的餐具，又可以利用優惠券用餐。
【すき家SUKIYA福袋（店舖販賣）】
販賣期間：2023/12/27～售完即止
售價：JPY¥2,500
分店詳情
2024日本福袋｜貢茶
珍珠奶茶在日本特別流行，而作為日本珍珠奶茶龍頭的貢茶亦有因應日本習俗推出福袋，福袋內容包括保溫杯、飲品換領券、茶包及環保袋，而飲品換領券可以在日本全國的貢茶中使用，因此亦可以作為禮物贈送給前往日本旅遊的朋友。2024年的貢茶福袋雖然在12月中已經結束預約，但店舖販賣將會在2024年的1月1日進行，不過仍然是數量有限、售完即止，有興趣的話就要在第一天搶先購買！
【貢茶福袋（店舖販賣）】
販賣期間：2024/1/1~2024/1/8
售價：JPY¥6,800
分店詳情
2024日本福袋｜猿田彦珈琲
猿田彦珈琲在2011年起於東京惠比壽創立，現於東京有共22間分店，其咖啡及餐點都受不少日本人歡迎。而2024年猿田彦珈琲一共推出了四款咖啡福袋，其中有兩款屬於店舖販賣限定，包括「LUCKY BOX 2024 DRIP BAG SET」及「LUCKY BOX 2024」，兩款福袋都包含各種人氣的滴漏咖啡，而且大部份咖啡的名稱都以日本的地區命名，包裝亦因應地區而特別設計，無論用來送禮或自用都合適。
【猿田彦珈琲（店舖販賣）】
販賣期間：2024/1/1～售完即止
售價：JPY¥4,500～JPY¥8,500
分店詳情
2024日本福袋｜nana’s greentea
除了咖啡外，日本人亦特別喜歡綠茶，而nana’s greentea便是以新穎方式推廣抹茶及日本茶文化的品牌，在2024年亦推出兩款在店舖發售的福袋，分為價值JPY¥7,500及JPY¥4,500的「2024 nana's福箱 」，內容包括即沖茶包、磅蛋糕、盤子、水杯、毛巾等，因應價格不同內容物亦有不同，而福袋內容更是價值JPY¥12,000至JPY¥7,400不等，將近六折的價錢便能拿下相關的商品，十分划算！而店舖現場發售的福袋現已開始販賣，有些分店亦出現售罄的情況，有興趣的話建議盡早搶購。
【nana’s greentea（店舖販賣）】
販賣期間：2023/12/26～售完即止
售價：JPY¥4,500～JPY¥7,500