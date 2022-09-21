日本秋季旅行｜北陸三縣6大紅葉景點懶人包 白川鄉白色公路/黑部峽谷鐵道/合掌村

「0+7」雖然暫未有新消息公布，但相信大家都心思思想去旅行！踏入秋季，是到日本觀賞紅葉的好季節，北陸三縣——石川縣、富山縣及福井縣多個景點逐漸染上秋色，今次為各位推介6個當地著名紅葉景點，最近正計劃外遊的話不妨參考下啦！

白山白川鄉白色公路

白山白川鄉白色公路全長33公里，橫跨石川縣白山北部，連接白山市的一里野溫泉及岐阜縣白川鄉，是附近著名的賞楓地點。每年由9月到10月上旬，在白色公路都能欣賞到紅葉盛開的美景，在清晨時份到訪，更有機會看到被雲海包圍的白川鄉，非常夢幻！如果能趕及在10月上旬到達觀光，更可看見因海拔高低而形成色彩深淺不一的楓葉美景。



白山白川鄉白色公路

地址：白山市中宮

營業時間：夏: 7:00 - 18:00; 秋: 8:00 - 17:00

休息日：11月上旬 - 6月上旬

價錢：單程 1,700円 (往復 2,600円)