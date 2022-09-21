日本秋季旅行｜北陸三縣6大紅葉景點懶人包 白川鄉白色公路/黑部峽谷鐵道/合掌村

「0+7」雖然暫未有新消息公布，但相信大家都心思思想去旅行！踏入秋季，是到日本觀賞紅葉的好季節，北陸三縣——石川縣、富山縣及福井縣多個景點逐漸染上秋色，今次為各位推介6個當地著名紅葉景點，最近正計劃外遊的話不妨參考下啦！
白山白川鄉白色公路
白山白川鄉白色公路全長33公里，橫跨石川縣白山北部，連接白山市的一里野溫泉及岐阜縣白川鄉，是附近著名的賞楓地點。每年由9月到10月上旬，在白色公路都能欣賞到紅葉盛開的美景，在清晨時份到訪，更有機會看到被雲海包圍的白川鄉，非常夢幻！如果能趕及在10月上旬到達觀光，更可看見因海拔高低而形成色彩深淺不一的楓葉美景。
白山白川鄉白色公路
地址：白山市中宮
營業時間：夏: 7:00 - 18:00; 秋: 8:00 - 17:00
休息日：11月上旬 - 6月上旬
價錢：單程 1,700円 (往復 2,600円)
俱利迦羅不動寺
日本的寺院大多古典優雅，位於石川縣的俱利迦羅不動寺有近上千年歷史，充滿風情。俱利迦羅不動寺是賞紅葉的勝地，每年11月由山頂本堂至鳳凰殿一帶都可以欣賞到火紅的楓葉。連寺廟內的人氣打卡位置「花手水」亦會舖上一片紅葉，充滿秋天的浪漫氣氛。
俱利迦羅不動寺山頂本堂
地址：〒929-0413 石川県河北郡津幡町倶利伽羅リ-2
堂内参拜時間 ：9AM-5PM
黑部峽谷鐵道
黑部峽谷被譽為日本第一深V字型峽谷，一年四季都有各自風光，是連日本人都喜歡的熱門旅遊景點。黑部峽谷鐵道小火車行駛於黑部峽谷的宇奈月站至櫸平站之間，單程約1小時20分鐘，秋季來訪，除了可以飽覽黑部峽谷的壯闊景色，火車更會被漫山紅葉包圍，畫面震撼。此外，沿途更會經過宇奈月湖上的丹紅鐵橋、黒薙河上高60米的後曵橋、賞楓勝地錦繡關等等，一次過滿足遊客多個願望，攝影發燒友必訪！
黑部峽谷鐵道
地址：〒938-0293 富山県黒部市黒部峡谷口11
票價：大人3,960円、小学生1,980円（宇奈月駅－欅平駅往復）
＊12月－4月中旬不通
五箇相倉合掌村
五箇相倉合掌村是著名的世界文化遺產，村內有約20座村以茅草覆蓋屋頂、純手工搭建的合掌造，每座有近100 到 350 年歷史，滿滿日本田園風情。相倉合掌村四面群山，每逢秋季便滿山遍野的楓紅，令人印象難忘。
五箇相倉合掌村
地址：〒939-1915 富山県南砺市相倉
時間 ：8：30AM-5PM
割進池 (刈込池)
位於願教寺山山麓的割進池周長約400米、水深約4.5米，被山毛櫸及水楢樹等原生森林環抱。每年10月下旬至11月上旬，大樹換上紅葉秋色，一一倒映在清澈如鏡的水面上，形成一道夢幻的秋日風景，風光如畫，單看照片以為是外國的森林公園，有機會的話一定要去看看！
割進池 (刈込池)
地址：〒912-0000 福井縣大野市上小池
養浩館庭園
養浩館庭園是建於江戶時期的一座庭園，曾是福井藩主松平家的別墅。庭園以寬闊的水池為中心，矗立於湖上的宅邸宛如輕浮於湖面，營造出寬敞的空間。遊客除了可於庭園中散步，還能在昔日藩主居住過的房間裡悠閒地眺望庭園。秋日時湖邊景色換上一片楓紅，最佳觀賞期為10月下旬，其時還可同時欣賞到紅葉和雪吊景致呢！
養浩館庭園
地址：〒910-0004 福井県福井市宝永3丁目11-36