日本秋祭in香港2024｜逾90項活動 10月維園美食遊戲攤位 打卡贏日本來回雙人機票

第9屆「日本秋祭in香港」日本文化活動多達90項，活動涵蓋飲食、電影、表演藝術、藝術與工藝、體育、知識交流、銷售推廣等不同範疇，主要集中於10月及11月舉行。其中矚目亮點有香港日本料理店協會主辦的「美食盡享！舞吧！秋祭！2024」載譽歸來，將於10月12日至13日一連兩日於維多利亞公園舉行，現場設有東瀛美食攤位提供日本各地直送食材烹調的和風美食，亦有遊戲攤位，以及和太鼓、樂隊、舞蹈等精彩表演，市民免費入場。屆時家長可以與小朋友體驗充滿日本祭典風情的傳統遊戲，更可參與「盆舞」，感受濃厚的日本文化盛會。只要在Facebook或 IG上載自己在會場內享受食物或欣賞各項表演的照片，並在在相片內hashtag（#舞吧秋祭2024 #一位一起去日本的朋友 #JAL），有機會贏取由日本航空贊助來回香港日本機票2張。

日本國駐香港總領事岡田健一大使、「日本秋祭in香港」執行委員會高波喜一郎委員長及多個活動團體代表在啟動儀式上，推介以下「日本秋祭in香港」重點活動。美食主題活動還包括10月中旬在九龍香格里拉Café Kool「秋之頌尹達剛師傅聯乘酒店自助餐」供應特別餐點；11月起汴京茶寮將於IFC設期間限定店「汴京抹茶站」，將提供煎茶、抹茶、生朱古力及抹茶蕨餅等日本甜點。

日本國駐香港總領事館與日本國際交流基金會，將於11月7日至26日舉辦《我愛壽司》展，邀請大家走進移動式壽司專門店，從多方面了解這種風靡全球的日本美食。香港日本文化協會將舉辦由古田茂美教授主講的「認識日本百年老店舖：文化、傳統、現代和挑戰」講座，分享百年老店的特色及獨特的文化。此外，日本武道及文化促進會有限公司將於10月13日舉辦「日本武道巡禮 暨 大刀劍展2024」，邀來修習不同日本武道的武者同場獻技，同場更將首次舉行刀劍展，為市民提供欣賞日本刀的難得機會。