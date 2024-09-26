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生活
2024-09-26 22:40:00

日本秋祭in香港2024｜逾90項活動 10月維園美食遊戲攤位 打卡贏日本來回雙人機票

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第9屆「日本秋祭in香港」日本文化活動多達90項，主要集中於10月及11月舉行。

第9屆「日本秋祭in香港」日本文化活動多達90項，主要集中於10月及11月舉行。

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第9屆「日本秋祭in香港」日本文化活動多達90項，活動涵蓋飲食、電影、表演藝術、藝術與工藝、體育、知識交流、銷售推廣等不同範疇，主要集中於10月及11月舉行。其中矚目亮點有香港日本料理店協會主辦的「美食盡享！舞吧！秋祭！2024」載譽歸來，將於10月12日至13日一連兩日於維多利亞公園舉行，現場設有東瀛美食攤位提供日本各地直送食材烹調的和風美食，亦有遊戲攤位，以及和太鼓、樂隊、舞蹈等精彩表演，市民免費入場。屆時家長可以與小朋友體驗充滿日本祭典風情的傳統遊戲，更可參與「盆舞」，感受濃厚的日本文化盛會。只要在Facebook或 IG上載自己在會場內享受食物或欣賞各項表演的照片，並在在相片內hashtag（#舞吧秋祭2024 #一位一起去日本的朋友 #JAL），有機會贏取由日本航空贊助來回香港日本機票2張。

香港日本料理店協會主辦的「美食盡享！舞吧！秋祭！2024」將於10月12及13日在維園舉行。 「美食盡享！舞吧！秋祭！2024」會有和太鼓表演。 「日本秋祭in香港」設有美食及遊戲攤位。 (左)日本國駐香港總領事岡田健一大使、「日本秋祭in香港」執行委員會高波喜一郎委員長及多個活動團體代表進行敲酒桶啟動儀式。 「美食盡享！舞吧！秋祭！2024」宣傳單張

日本國駐香港總領事岡田健一大使、「日本秋祭in香港」執行委員會高波喜一郎委員長及多個活動團體代表在啟動儀式上，推介以下「日本秋祭in香港」重點活動。美食主題活動還包括10月中旬在九龍香格里拉Café Kool「秋之頌尹達剛師傅聯乘酒店自助餐」供應特別餐點；11月起汴京茶寮將於IFC設期間限定店「汴京抹茶站」，將提供煎茶、抹茶、生朱古力及抹茶蕨餅等日本甜點。

日本國駐香港總領事館與日本國際交流基金會，將於11月7日至26日舉辦《我愛壽司》展，邀請大家走進移動式壽司專門店，從多方面了解這種風靡全球的日本美食。香港日本文化協會將舉辦由古田茂美教授主講的「認識日本百年老店舖：文化、傳統、現代和挑戰」講座，分享百年老店的特色及獨特的文化。此外，日本武道及文化促進會有限公司將於10月13日舉辦「日本武道巡禮 暨 大刀劍展2024」，邀來修習不同日本武道的武者同場獻技，同場更將首次舉行刀劍展，為市民提供欣賞日本刀的難得機會。

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和牛𦟌、蘿蔔、柱侯醬(九龍香格里拉Café Kool「秋之頌尹師傅聯乘酒店自助餐」將於10月中旬舉行) 海蜇、山藥、浙江火腿、柚子醬(九龍香格里拉Café Kool「秋之頌尹師傅聯乘酒店自助餐」將於10月中旬舉行) 日本150年歷史「桂新堂」招牌日本烤蝦餅(city'super E-shop) 11月起汴京茶寮將於IFC設期間限定店「汴京抹茶站」，將提供煎茶、抹茶、生朱古力及抹茶蕨餅等日本甜點。 11月起汴京茶寮將於IFC設期間限定店「汴京抹茶站」，將提供煎茶、抹茶、生朱古力及抹茶蕨餅等日本甜點。 日本酒新風潮「Craft Sake」試飲會 「認識日本百年老店舖：文化、傳統、現代和挑戰」講座 幪面超人 50 週年紀念展 森田芳光電影作品選 日本武道巡禮 暨 大刀劍展2024

「日本秋祭in香港」活動詳情
官方網頁：https://japanautumnfesinhk.net/
日本國駐香港總領事館的Facebook專頁：https://www.facebook.com/JAPANinHK/

「美食盡享！舞吧！秋祭！2024」
地址：維多利亞公園5及6號足球場
日期：10月12日下午2時至9時半(星期六)，10月13日下午2時至9時(星期日)
活動詳情:https://www.facebook.com/hkjra 
 