日本米菓零食龜田製菓登陸city’super快閃 國民零食Happy Turn’s米餅+高級版TaneBits柿種

備受日本人鍾愛的零食米餅，原來是國民comfort food，源於日本戰後糧食不足，龜田製菓的創業者古泉榮治希望為國民每一天的日常帶來一點喜悅與安慰，因此開始製作零食，以日本人最親近的「米」作原材料，製作許多受顧客愛戴的米菓，並於1975年正式成爲全日本販賣最多米菓的品牌！

日本米菓零 食 龜田製菓快閃 city’super │最令人上癮的粉末 雙層咬落夠質感

時至今日，品牌的Happy Turn愉快米餅已成為日本國民零食之一，上面的調味粉末更被日本人稱爲「最令人上癮的粉末」。city’super時代廣場店及海港城店最近就特別迎來龜田製菓海外首間獨家實體快閃店，帶來日本最傳統的零食之一米菓，帶來高級版Happy Turn’s米餅及高級版TaneBits柿之種米菓，兩款產品均備有多款口味，分獨立口味及雜錦禮盒發售，當中高級版Happy Turn’s米餅面層灑上雙重特製味粉，咬落有厚度之餘，亦品嘗到米餅本身淡淡的醬油香氣；高級版TaneBits柿之種特別輕盈鬆脆，沒有一般柿種的厚實黏牙，分別有芝士醬油味、紫菜天婦羅味、辛口辣味、唐揚味及焦香醬油味，每款分別附有花生或腰果；另有不含柿種的白松露鹽花生，以白松露鹽及焦香牛油調味。

龜田製菓快閃店city’super時代廣場及海港城店│即日起至2022年10月31日 (一)