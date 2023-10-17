日本紅葉2023｜石川縣・福井縣6大賞楓秘景推介 必去西山公園睇紅葉＋拜訪小熊貓

秋意漸濃，秋季去日本旅行一定不能錯過當地的紅葉景色。位於北陸的石川縣及福井縣的多個著名賞楓景點亦逐漸染上秋色，畫面壯麗動人。今次為各位精選6個日本北陸的紅葉景點，如那谷寺、西山公園、九頭龍湖等，全都坐擁一片不一樣的紅葉風景，各有特色，正計劃去日本賞楓的話一於睇下文啦！

日本紅葉景點推介｜ 那谷寺

那谷寺位於小松市，是一座白山信仰的寺廟，據說已有1300多年歷史。 由於火山噴發加上海流侵蝕，自然形成那谷寺的懸崖及洞穴地形，同時被認為是一個神聖之地 而崇拜。其獨特地形加上長滿青苔及數百年古樹的傳統庭園景色，亦令那谷寺被列入米芝蓮綠 色指南的一星級景點。 作為石川縣內的賞楓名所，每年11 月上旬至下旬都可以欣賞到紅葉美景。推薦大家於寺內慢慢 散步，穿過「楓月橋」登上展望台，一覽紅﹑黃﹑綠相間的樹木與岩壁營造出來的壯觀景色。

那谷寺網站

入寺費用 (2023年11月1日起) : 成人1000円 ; 小學生 300円

※2023年11月1日前 : 成人600円 ; 小學生 300円