日本紅葉2023｜石川縣・福井縣6大賞楓秘景推介 必去西山公園睇紅葉＋拜訪小熊貓

秋意漸濃，秋季去日本旅行一定不能錯過當地的紅葉景色。位於北陸的石川縣及福井縣的多個著名賞楓景點亦逐漸染上秋色，畫面壯麗動人。今次為各位精選6個日本北陸的紅葉景點，如那谷寺、西山公園、九頭龍湖等，全都坐擁一片不一樣的紅葉風景，各有特色，正計劃去日本賞楓的話一於睇下文啦！
日本紅葉景點推介｜那谷寺
那谷寺位於小松市，是一座白山信仰的寺廟，據說已有1300多年歷史。 由於火山噴發加上海流侵蝕，自然形成那谷寺的懸崖及洞穴地形，同時被認為是一個神聖之地 而崇拜。其獨特地形加上長滿青苔及數百年古樹的傳統庭園景色，亦令那谷寺被列入米芝蓮綠 色指南的一星級景點。 作為石川縣內的賞楓名所，每年11 月上旬至下旬都可以欣賞到紅葉美景。推薦大家於寺內慢慢 散步，穿過「楓月橋」登上展望台，一覽紅﹑黃﹑綠相間的樹木與岩壁營造出來的壯觀景色。
入寺費用 (2023年11月1日起) : 成人1000円 ; 小學生 300円
※2023年11月1日前 : 成人600円 ; 小學生 300円
日本紅葉景點推介｜鶴仙溪
鶴仙溪谷位於加賀市山中溫泉區內，是當地著 名景點之一。由蟋蟀橋到綾取橋，再到黑谷橋 沿溪流的散步道全長1.3 公里，沿途有奇岩景 觀及瀑布等。 紅葉季節來鶴仙溪欣賞這三座風格迥異的橋， 令人感覺景色更加特別。於不同的橋上欣賞楓 葉，漫步於散步道上觀賞山谷間的紅葉，由不 同角度欣賞紅葉的美態。
日本紅葉景點推介｜俱利迦羅不動寺
俱利迦羅不動寺亦是石川縣內賞紅葉的名所，是 一座擁有1300年歷史的佛寺。每年11月，由山頂 本堂至鳳凰殿一帶都可以欣賞到由綠﹑黃﹑橙﹑ 紅，色彩漸漸變化的楓葉交織出來的秋日風景。 就連人氣打卡位置「花手水」亦鋪上一片片楓葉。 氣氛莊重典雅嘅「西之坊鳳凰殿」在紅葉映襯下 更別具風彩。
日本紅葉景點推介｜西山公園
西山公園位於鯖江市，是一個以四季景色分明、傳統庭園及擁有全日本最小的動物園而聞名的 大型公園，並被列入「日本的歷史公園100選」。 園內有一個充滿日式風情的「嚮陽庭園」，每年11月中旬， 園內1,600 株楓樹會漸漸轉成深濃 的橘紅色，紅葉配上日式庭園，成為美得令人贊嘆的秋日限定風景。 公園內還有一個動物園，可免入內費參觀，而動物園內最知名的動物就是小熊貓。欣賞紅葉之 餘，不妨探訪一下可愛的小熊貓。
日本紅葉景點推介｜九頭龍湖
九頭龍湖位於大野市，九頭龍川的上游位置，是一 個因建造發電水壩而建成的巨大人工湖，四周山巒 群繞，風景隨季節不同而色彩迥異。 每年10月下旬至11月中旬左右，九頭龍湖周邊山岳 的紅葉開始變色，層次不一、色飽和度高的紅葉遍 佈各個山頭，幻化成迷人的楓紅世界。架於湖上的 箱瀨橋與周圍的自然美麗融合，令景色更加夢幻， 亦是欣賞湖畔風光的絕佳地點。
日本紅葉景點推介｜養浩館庭園
養浩館庭園位於福井市，是建於江戶時期的 一座庭園，曾是福井藩主松平家的別墅，於 １９８２年被指定為國家名膀。庭園以寬闊 的水池為中心，矗立於湖上的宅邸宛如輕浮 於湖面，營造出寬敞的空間。遊客除了可於 庭園中散步，還能在昔日藩主居住過的房間 裡悠閒地眺望庭園景色。秋日時湖邊風景換 上一片楓紅，最佳觀賞期為10月下旬，其時 還可同時欣賞到紅葉和雪吊景致呢！