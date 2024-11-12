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生活
2024-11-12 11:51:00

日本紅葉2024｜東京大阪京都九州最新預測＋必去景點 12月初最紅！

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大阪勝尾寺內可看到無處不在紅色的達摩外，紅葉季還設有夜間特別點燈的活動，讓遊客可以一睹夜楓之美。（照片來源：勝尾寺）

大阪勝尾寺內可看到無處不在紅色的達摩外，紅葉季還設有夜間特別點燈的活動，讓遊客可以一睹夜楓之美。（照片來源：勝尾寺）

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理應進入秋冬季的日本天氣異常溫暖，部分地區日間氣溫錄得超過20℃，受到反常天氣影響，今年估計秋季最令人期待的楓葉、銀杏季會大幅縮短，據日本天氣情報網站weathernews最新的紅葉預測，港人熱門目的地如東京、京阪及九州的紅葉，最佳觀賞期會落在11月尾，約有一周時間可以到各地的紅葉景點打卡，大家要好好計畫行程，抓緊機會睇楓紅！

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東京紅葉名所推介：黃金大道＋米芝蓮景點

東京氣溫近日終於略為下降，久違的冬裝可以出場，同時望穿秋水的紅葉終於有望在11月底登場。之前有網上流傳東京神宮外苑銀杏並木道即將消失的傳言，後來經澄清是是不實消息，但也相信明治神宮外苑銀杏並木將會有大量遊客殺到！而被評定為米芝蓮三星觀光景點的高尾山是東京近郊最紅葉名所，從新宿站出發到「高尾山口站」約1個小時，抵埗後可以坐乘纜車和登山吊椅登山，登山健行路線老少咸宜，最適合作日歸之行。

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東京紅葉，由青山通至聖德記念繪畫館之間長300米的明治神宮外苑銀杏並木大道種了146棵銀杏樹，最佳觀賞期預計由11月30日起至12月中。（照片來源：UNSPLASH@Szymon Shields） 東京紅葉，東京近郊的高尾山是賞楓好去處，山止可見金黃色到深紅色不同顏色層次的楓葉， 而正在舉行的高尾山紅葉祭會到12月8日！（照片來源：istock） 日本紅葉2024｜東京紅葉預測2024（am730製圖）

大阪、京都紅葉勝地  11月25日起全面變紅

日本知名的紅葉景點大多集中在大阪、京都一帶，今年紅葉最佳觀賞期預計落在11月25日，直到12月中落葉的兩星期間，到關西真的要有與人潮搏鬥的覺悟。留意京都不少名所如琉璃光院、祐齋亭等都是採取預約制參觀，需提前在官方網站購買指定時間的入場券。

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大阪勝尾寺內可看到無處不在紅色的達摩外，紅葉季還設有夜間特別點燈的活動，讓遊客可以一睹夜楓之美。（照片來源：勝尾寺） 來到京都東福寺可直衝紅臥雲橋、洗玉澗及通天橋等紅葉集中地，建議大家不妨一早人潮較少的時候到訪。（照片來源：istock） 日本紅葉2024｜大阪京都紅葉預測（am730製圖）

不用跟人迫！九州紅葉美不勝收 

有別於京都的精致和式亭園紅葉景色，來到九州賞紅葉就可以看到最自然的壯闊紅葉山水。大分縣「耶馬溪」與日光、嵐山並列為日本三大紅葉，由本耶馬溪、耶馬溪、深耶馬溪、奧耶馬溪、裏耶馬溪等組成等溪谷，尤以深耶馬溪的「一目八景」的壯觀奇岩紅葉絕景景觀變化萬千，而不想舟車勞頓，可選擇到福岡太宰府的寶滿宮竈門神社及佐賀環境藝術之森。

日本旅遊｜關西最新絕美花海景點＋打卡秘景 秋遊日本最後召集！

福岡的寶滿宮竈門神社位於太宰府，以結緣而聞名，不少鬼滅迷會在秋日紅葉季來朝聖。（照片來源：宝満宮 竈門神社） 佐賀環境藝術之森種植超過一萬棵以上的楓樹，滿山赤紅金黄外，還可拍到紅葉倒映的打卡照。 （照片來源：日本見） 日本紅葉2024｜九州紅葉預測（am730製圖）

「日本見る 打卡の魂」打卡活動

號外！日本見會在尖沙嘴舉行粉絲打卡見面會，於 11 月 15 至 26 日在尖沙嘴中港城高層地下中庭，就會舉行「日本見る 打卡の魂」的打卡活動，屆時會有好多日本打卡位畀大家望梅止渴，預習定打卡技巧，等到12月出發去日本睇紅葉時，一擊即中影到靚相！

於推廣期內顧客於中港城電子消費滿 HK$500 或以上（最多 2 一張不同商戶之發票），即可換《日本見miru》旅遊書乙本！（換完即止）

  • 日期：2024 年 11 月 15 至 26 日
  • 地點：尖沙嘴中港城高層地下中庭

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「日本見る 打卡の魂」打卡活動 日期：2024 年 11 月 15 至 26 日 地點：尖沙嘴中港城高層地下中庭

「日本見る 打卡の魂」打卡活動 日期：2024 年 11 月 15 至 26 日 地點：尖沙嘴中港城高層地下中庭

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