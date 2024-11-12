日本紅葉2024｜東京大阪京都九州最新預測＋必去景點 12月初最紅！

「日本見る 打卡の魂」打卡活動 號外！日本見會在尖沙嘴舉行粉絲打卡見面會，於 11 月 15 至 26 日在尖沙嘴中港城高層地下中庭，就會舉行「日本見る 打卡の魂」的打卡活動，屆時會有好多日本打卡位畀大家望梅止渴，預習定打卡技巧，等到12月出發去日本睇紅葉時，一擊即中影到靚相！ 於推廣期內顧客於中港城電子消費滿 HK$500 或以上（最多 2 一張不同商戶之發票），即可換《日本見miru》旅遊書乙本！（換完即止） 日期：2024 年 11 月 15 至 26 日

地點：尖沙嘴中港城高層地下中庭 JapanMiru Website JapanMiru Facebook JapanMiru Instagram

「日本見る 打卡の魂」打卡活動 日期：2024 年 11 月 15 至 26 日 地點：尖沙嘴中港城高層地下中庭