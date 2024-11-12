日本紅葉2024｜東京大阪京都九州最新預測＋必去景點 12月初最紅！

理應進入秋冬季的日本天氣異常溫暖，部分地區日間氣溫錄得超過20℃，受到反常天氣影響，今年估計秋季最令人期待的楓葉、銀杏季會大幅縮短，據日本天氣情報網站weathernews最新的紅葉預測，港人熱門目的地如東京、京阪及九州的紅葉，最佳觀賞期會落在11月尾，約有一周時間可以到各地的紅葉景點打卡，大家要好好計畫行程，抓緊機會睇楓紅！
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東京紅葉名所推介：黃金大道＋米芝蓮景點
東京氣溫近日終於略為下降，久違的冬裝可以出場，同時望穿秋水的紅葉終於有望在11月底登場。之前有網上流傳東京神宮外苑銀杏並木道即將消失的傳言，後來經澄清是是不實消息，但也相信明治神宮外苑銀杏並木將會有大量遊客殺到！而被評定為米芝蓮三星觀光景點的高尾山是東京近郊最紅葉名所，從新宿站出發到「高尾山口站」約1個小時，抵埗後可以坐乘纜車和登山吊椅登山，登山健行路線老少咸宜，最適合作日歸之行。
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大阪、京都紅葉勝地 11月25日起全面變紅
日本知名的紅葉景點大多集中在大阪、京都一帶，今年紅葉最佳觀賞期預計落在11月25日，直到12月中落葉的兩星期間，到關西真的要有與人潮搏鬥的覺悟。留意京都不少名所如琉璃光院、祐齋亭等都是採取預約制參觀，需提前在官方網站購買指定時間的入場券。
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不用跟人迫！九州紅葉美不勝收
有別於京都的精致和式亭園紅葉景色，來到九州賞紅葉就可以看到最自然的壯闊紅葉山水。大分縣「耶馬溪」與日光、嵐山並列為日本三大紅葉，由本耶馬溪、耶馬溪、深耶馬溪、奧耶馬溪、裏耶馬溪等組成等溪谷，尤以深耶馬溪的「一目八景」的壯觀奇岩紅葉絕景景觀變化萬千，而不想舟車勞頓，可選擇到福岡太宰府的寶滿宮竈門神社及佐賀環境藝術之森。
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「日本見る 打卡の魂」打卡活動
號外！日本見會在尖沙嘴舉行粉絲打卡見面會，於 11 月 15 至 26 日在尖沙嘴中港城高層地下中庭，就會舉行「日本見る 打卡の魂」的打卡活動，屆時會有好多日本打卡位畀大家望梅止渴，預習定打卡技巧，等到12月出發去日本睇紅葉時，一擊即中影到靚相！
於推廣期內顧客於中港城電子消費滿 HK$500 或以上（最多 2 一張不同商戶之發票），即可換《日本見miru》旅遊書乙本！（換完即止）
- 日期：2024 年 11 月 15 至 26 日
- 地點：尖沙嘴中港城高層地下中庭