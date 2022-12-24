日本美妝｜遊日必買！日雜LDK大推 5款年度A級化妝水 秋冬保濕護膚必用

踏入秋冬季，香港的天氣便變得越來越乾燥，夏天護膚品的保濕力亦開始變得不足夠，需要更換保濕成分更佳的護膚品才可以有效護膚。以下就為大家推薦5款日本雜誌LDK大推的年度A級化妝水，讓大家可以趁着到日本旅遊時購買，為秋冬季護膚時打好基礎。

抗痘成份｜Orbis Clearful Lotion 秋冬天氣較為乾燥，因此特別需要注重保濕，但是如果過度保濕，反而會造成暗瘡、油脂粒等增長，令皮膚變差。而獲得A級評分的Orbis Clearful Lotion就專門加入獨有的抗痘成份，不但可以防止皮膚變得粗糙，還可以改皮膚的毛孔、暗粒等問題，質地輕盈不黏笠，特別適合秋冬使用。而且成份天然溫和，不含酒精、香精等，敏感肌亦可以放心使用，建議在日本旅行時順便購買。而Orbis暫時在台灣同樣設有門市，如果沒辦法去日本旅行，同樣可以透過台灣官網購買產品後寄回香港。 保濕力：5/5 成分：5/5 使用感：4/5

快速保濕｜BCL MOMO PURI 蜜桃乳酸菌修護化妝水 (濃潤) 如果屬於乾性皮膚，使用的保濕產品便需要特別滋潤，而BCL的MOMO PURI系列就有幾款不同的化妝水，其中以濃潤款式的蜜桃乳酸菌修護化妝水特別滋潤，以蜜桃、神經酰胺和乳酸菌作為賣點，不但可以快速保濕，立刻令乾燥的肌膚變得滋潤，還能提高皮膚的屏障功能，減慢皮膚變得乾燥的機會及預防爆擦、脫皮等皮膚問題。除了在日本可以買到外，香港的屈臣氏、Sasa等藥妝店亦有售，而且價格特別便宜，不需HKD$100 便可以買得到，適合學生黨使用。 保濕力：4.5/5 成分：4.5/5 使用感：4.5/5

敏感專用｜d program Moist Care Lotion d program近年在日本特別受歡迎，基本上在日本藥妝店的熱銷區域都可以看到其蹤跡，整個品牌主打敏感肌專用的產品，無酒精、香料、礦物油等容易致敏的成份，因此任何膚質都可以安心使用。d program一共有5個系列，其中粉紅色的Moist Care系列擁有最佳的保濕效果，除了具有保濕、美白和防止皮膚粗糙的成份外，還添加了比一般透明質酸保濕力更高的傳明孫和超級玻尿酸，令肌膚可以從內部滋潤到外部，實現光滑滋潤的透明感肌膚，特別適合秋冬時會乾燥到脫皮的乾性肌膚人士使用。 保濕力：4/5 成分：4.5/5 使用感：4.5/5

去除暗沉｜MINON AminoMoist Moist Charge Lotion II (Extra Moist-Type) MINON AminoMoist的產品一直以保濕效果出色而深受日本人歡迎，因此其大部份產品都適合秋冬使用，但若果希望改善暗沉肌膚的話，便特別推薦Moist Charge Lotion II ，這款化妝水的保濕力比其1號更出色，含有兩種透明質酸成份，因此有效鎖緊肌膚水份，令皮膚回復緊致、彈性。而且具有促進血液循環的成份，可以幫助改善暗沉、暗啞、色斑等問題，令皮膚出現光澤感。不過這款產品的滲透能力比較緩慢，因此推薦在晚上使用，趁着睡覺的時候，讓皮膚好好吸收。 保濕力：4.5/5 成分：4/5 使用感：4.5/5