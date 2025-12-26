日本花火大會2026｜一文睇10+必睇煙火大會時間/地點總整理 日本三大花火/熱海/富士山

提到日本的夏天，不少人的難忘體驗非日本花火大會莫屬！每年日本全國舉行逾千場煙火大會，吸引無數遊客前往朝聖。記者就為各位整合2026年日本多個必睇煙火大會舉行日期及地點，當中包括有日本三大花火大會、全年舉行的熱海花火大會等多場盛會，即睇詳情！

日本花火大會 2026 ｜熱海海上花火大會 熱海海上花火大會是日本少數全年舉辦的煙火大會，2026年預計舉行15場。表演於熱海灣舉行，三面環山形成天然碗狀地形，讓煙火效果及聲響更立體，帶來視聽極級震撼。壓軸「空中尼加拉大瀑布」如流星雨般傾瀉而下，映照於海面上絕對難忘，到熱海旅遊記得不能錯過。 購票：Klook｜KKday 日期：4月26日、5月24日、7月20日、7月26日、8月5日、8月9日、8月18日、8月24日、9月13日、10月12日、10月25日、11月8日、11月23日、12月6日、12月25日。 時間：20:00 – 20:40 (7月8月期間為20:15-20:40) 地址：熱海灣

日本花火大會 2026 ｜河口湖冬季花火大會 河口湖冬季花火大會將會舉行11場，絢麗煙花在白雪覆蓋的富士山背景下綻放，煙火倒映湖面，營造夢幻冬夜景觀，成為富士河口湖町最受歡迎的冬季經典景觀。 日期：1月24日至2月23日，逢週六、週日及2月23日 時間：20:00 – 20:20 地址：大池公園(主會場)/榻榻米岩/八木崎公園

日本花火大會 2026 ｜富士山花火 vs SPEEDWAY 這場於富士Speedway賽車場舉行的春日祭典，結合櫻花、煙火與富士山，由世界頂級煙火師聯手打造大規模表演，於櫻花季在富士山美景下綻放8000發壯觀煙火，其中更有超震撼的「二尺玉」，直徑約60cm的煙火彈在空中約500m處綻放時，將擴展至直徑約480m的巨大花朵，一瞬間覆蓋整個夜空，極具看頭。 購票：Klook｜KKday 日期：4月11日 時間：18:30 – 20:00 地址：靜岡縣駿東郡小山町富士賽車場(Fuji Speedway)

日本花火大會 2026 ｜沖繩琉球海炎祭 琉球海炎祭是沖繩最具代表性的煙火盛會，結合沖繩獨特音樂文化與多達一萬發的煙火。於海灘上，伴隨海風可欣賞長達60分鐘不間斷的海上煙火，感受花火、音樂與大海交織的難忘氛圍，現場還有沖繩傳統屋台美食與精彩的藝術表演。整場煙火設計由知名設計師小筱順子親自操刀，人生絕對值得去欣賞一次！ 日期：4月中旬(1月下旬至2月正式公布) 時間：19:00 – 20:00 地址：沖繩宜野灣海濱公園

日本花火大會 2026 ｜葛飾納涼花火大會 自1953年起舉辦的葛飾納涼煙火大會，是東京都內極具人氣的花火大會。施放地點與觀眾席距離極近，讓人能近距離感受煙火的震撼與美麗。而且東京市中心前往花火大會僅需約15分鐘車程，因此每年都吸引大量市民與遊客前來，在河岸邊一同欣賞約15000發奪目煙火綻夜，度過難忘的夏日時光。 日期：7月下旬 (日子待定) 時間：19:00- 20:20 地點：葛飾區柴又棒球場 日本花火大會 2026 ｜隅田川煙火大會 位於東京市中心的隅田川煙火大會，是日本最具代表性的煙火大會之一，其歷史可追溯至江戶時代，每年夏天沿著隅田川盛大舉行。隅田川煙火大會一般為每年7月最後一個星期六舉行，數萬發煙火在夜空中綻放，照亮整個隅田川流域，吸引無數觀眾於河岸邊欣賞，邊品嚐各種攤販美食，成為日本夏季不可錯過的節慶活動。 日期：7月25日 (日子待定) 時間：19:00 – 20:30 地點：東京都台東區和墨田區之間 日本花火大會 2026 ｜長岡祭大型煙火大會 長岡祭大煙火大會被譽為日本三大煙火大會之一，每年8月2日至3日於新潟縣長岡市舉行。這項活動起源於戰後重建，悼念二戰的亡靈，以此傳遞和平與希望的訊息。整場煙火表演設多款極具特色的大型煙火，其中包括巨型「三尺玉」、尼加拉瀑布「花火」，以及象徵從災難中重生的「鳳凰重生煙火」，每年吸引超過百萬人潮前來朝聖，被譽為「一生必看一次」的煙火大會。長岡祭大型煙火大會全數為收費指定席，想欣賞記得提前購票。 日期：8月2日至3日 時間：19:20 – 21:10 地點：新潟県長岡市長生橋下流信濃川河川敷

日本花火大會 2026 ｜大曲花火大會 日本最具權威的花火競技大會「大曲花火大會」，同時也是日本三大煙火大會之一。花火大會每年吸引超過70萬名觀眾前來朝聖。來自日本全國各地的頂尖煙火職人齊聚一堂，展開激烈競技，透過精湛技藝爭奪最高榮譽的冠軍寶座，展現花火藝術的魅力。 日期：8月29日(全國花火競技大會) 時間：17:10 – 18:00 / 19:00 – 21:30 地點：「大曲的煙花」公園(秋田縣大仙市大曲雄物川河畔)

日本花火大會 2026 ｜土浦全國花火競技大會 土浦全國煙火競技大會起源於1925年，最初是為了慰靈駐紮在霞浦的海軍航空隊殉職者，並振興當地商店街而舉辦。隨著時間演變，逐漸匯集日本各地頂尖煙火師在此同場競技，成為日本三大煙火大會次一。不同於多數煙火大會集中在夏季，土浦全國煙火競技大會固定於每年10月的第一個星期六舉行，讓遊客能在涼爽的秋夜中欣賞煙火。當中最矚目的有直徑達320公尺的一尺玉，以及連續施放數十至數百發、氣勢磅礴的「Starmine」(連發煙火)，吸引無數遊客前來朝聖。 日期：10月3日 時間：18:00 – 20:30 地點：茨城縣土浦市櫻川畔(學園大橋附近)

日本花火大會 2026 ｜琵琶湖花火大會 琵琶湖花火大會是關西地區代表性的煙火盛事之一，每年一萬發煙花，於滋賀縣大津市大津港的琵琶湖上空盛放，吸引不少來自大阪及京都的旅客專程前往欣賞。，琵琶湖煙火大會充分利用湖上發射的獨特優勢，發放豐富多樣的連發煙火，帶來獨具特色的表演，觀眾得以在湖光山色間享受這場華麗的煙火盛會。 日期：8月7日 時間：19:30 – 20:30 地點：滋賀縣大津市大津港一帶

日本花火大會 2026 ｜諏訪湖煙火大會 諏訪湖祭湖上煙火大會每年施放超過4萬發煙火，數量為日本第一，亦是日本最大規模的煙火大會！每年8月15日在長野縣諏訪市的諏訪湖舉行，吸引逾50萬名遊客到當地欣賞這場花火大會。大會充分利用湖上發射的優勢，利用諏訪湖鍋型地勢以及周邊高聳山脈，煙火爆炸巨響迴盪山林間，帶來獨一無二的震撼體驗。此外，著名的「Kiss of Fire」煙火亦利用廣闊的地型，於水面低空發放畫出半圓形，與湖面倒影合為一個完整花火，令人歎為觀止。 日期：8月15日 時間：19:00 – 21:00 地點：長野縣諏訪市湖畔公園諏訪湖