日本蛋｜2024日本產鷄蛋祭 惠顧送蛋包飯專用勺 憑單據免費報名 試食日本蛋包飯名廚茂出木浩司手勢

日本蛋生產過程嚴格，而味道更是比一般雞蛋濃厚，製作簡單料理都能令味道升級，是不少入廚人士的信心保證！最近日本養鷄協會與「たまご園 Tamago-EN」全線分店合作，舉辦「」2024 年日本產鷄蛋祭」活動，不單惠顧蛋包飯料理並讚好店舖指定 Facebook 貼文的顧客可獲贈蛋包飯專用勺，另外更請來日式蛋包飯名店「泰明軒」的名廚茂出木浩司來港與大家進行交流活動，食客憑單據可免費報名，機會難得！

2024日本產鷄蛋祭！與日本蛋包飯名廚交流

「2024日本產鷄蛋祭」將於即日起至日至8月18日期間舉辦，希望透過活動推介更多顧客享用「たまご園 Tamago-EN」以日本產雞蛋炮製的的半熟蛋包飯料理、廣傳日本產鷄蛋的美味及安全信心保證。大會特別邀請日式蛋包飯名店「泰明軒」的名廚茂出木浩司來港舉行「茂出木主廚蛋包飯試食交流會」，凡於「たまご園 Tamago-EN」期間在「たまご園 Tamago-EN」全線分店堂食惠顧蛋包飯料理的顧客，可憑單據免費報名參加「茂出木主廚蛋包飯試食交流會」，每位確認報名的顧客最多可攜同一位同行者參加活動。在特別活動中，顧客除可享用「たまご園 Tamago-EN」指定蛋包飯套餐一份外，更可一嚐「泰明軒」名廚茂出木浩司親手製作的招牌蛋包飯，亦有機會贏取神秘禮品。報名名額有限，先到先得，如果想一試名廚手勢的話絕對不要錯過！



活動日期: 2024 年 8 月 18 日（星期日）15:30-17:00｜

地點:「たまご園 Tamago-EN」奧海城店