日本親子旅遊｜穿越10萬年峽谷 超壯觀划船體驗！火山形成天然「真名井瀑布」

日本親子旅遊有很多好去處，高千穗位於宮崎北部，是日本的神話之鄉，大自然景致只此一家。而高千穗峽是日本著名的瀑布之一，吸引不少日本人在國內旅遊時來止觀光，在這裡可以於10萬年歷史的峽谷中划船，近距離觀賞「真名井瀑布」，多角度感受高千穗自然風光。

文：Heidi

鳴謝：宮崎縣香港事務所，味珍味（香港）有限公司，SONY HK

高千穗峽百米斷崖

高千穗峽的「真名井瀑布」是日本著名的瀑布之一。在10萬年前，因阿蘇山的火山噴發，噴出的火山碎屑和熔岩經過日月洗禮，慢慢形成了今日的高千穗峽。高千穗峽在1934年被定為國家名勝，全長近7公里長，高達百米的斷崖十分壯觀！既然一場來到，有不少遊客都會參加划船體驗，划船體驗每隻船租金由¥4,100起，限時30分鐘，建議提早上網預約，確保山長水遠來到能夠參與遊樂。如果嫌划船太操勞，在高千穗峽旁邊更設有遊步道，約長1公里，沿途更可以走過多個高千穗峽的特色景點，如「「鬼八之力石」、「高千穗三段橋」、「仙人之屏風岩」等，全程約20分鐘路程，道路平坦易行，聽著流水潺潺，想像高千穗峽千百年來屹立不變，不得不由心讚歎大自然的生命力。