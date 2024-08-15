日本親子遊｜九洲自然動物園四大亮點 坐「囚車」餵獅子老虎／騎小馬／摸袋鼠

小朋友最喜歡睇動物，如果能看到香港少見的野生動物，對他們來說也是個不錯的教學體驗。出發前做了功課，發現九洲自然動物園分別設有溫和動物及野生動物2大區域，可坐上叢林巴士（Jungle car）看獅子老虎，甚至餵食，另外亦可騎小馬、摸袋鼠等，都是香港難得一見的活動，相當吸引！故在是次福岡親子遊中，特意抽了一整日，把動物園排在行程之中，一家大細一同出發！

距離福岡市區140公里以外的九洲自然動物園，佔地超過115萬平方米，是日本其中一個最大型的野生動物園，擁有70種動物品種、共1,400隻動物，包括獅子、老虎、長頸鹿、獵豹、袋鼠、猴子等不同動物，在別府站乘搭巴士即可到達，但一行人數多，則選擇自駕2小時左右到達（辛苦朋友了），由於車程遙遠，吃過早餐就馬上起程！ 雖然車程漫長，但一路上風景優美，路旁樹木經修剪設計，綠油油一片此起彼落般，美得醉人。而小朋友吃著零食、看看卡通，很快就到達目的地。成人入場費2,600円、4歲以上小童1500円、4歲以下免費，以五算計，入場費即僅75至130港元，收費平過香港不少農莊。

亮點一：坐「囚車」餵獅子老虎黑熊 園內最大亮點是可坐上動物造型的叢林巴士（Jungle car），支付1,300円即可乘坐，到野生動物區近距離觀賞動物及餵食。車上裝有鐵籠，遊客可安坐車內，隨車慢駛入大片草原，遊走整個野生動物區域，地方之大，一瞬間以為自己身處非洲大草原！當中按不同動物習性劃分不同區域，沿路除可遇到獅子、老虎、黑熊、獵豹等肉食性兇猛動物，並在「囚車」中以夾餵食外；亦可見到大象、駱駝、犀牛、長頸鹿、斑馬及羚羊等較溫和的草食性動物，近距離相遇，手上相機快門停不了。但睇還睇，切記眼看手勿動，切勿伸手出車外！

亮點二：騎乘小馬兼餵食 睇完野生動物，可落車進園內溫和動物區參觀。園內有不少小馬可供近距離接觸，可摸可餵食，每兜飼料（其實就是紅蘿蔔）收費100円（即5蚊！），可讓小朋友自己夾住紅蘿蔔條餵馬仔。體重30公斤以下的小朋友更可付600円（30港元）騎乘小馬，由小朋友自行坐上馬鞍、帶上帽子，再由工作人員陪同下行一圈，相當威風！

亮點三：近距離摸袋鼠 袋鼠一向予人感覺好勇鬥狠，小心會打人？園內袋鼠區卻不設欄杆，小朋友可近距離觀賞大小袋鼠，更有幾隻攤在地上任摸唔嬲！只要控制好小朋友，不妨勇敢讓他們摸摸吧！ 亮點四：餵馬嬲仔 再進內會有猴子區，同樣可付100円買飼料餵食，飼料是麥皮蟲（驚），工作人員會給你一支膠匙羹，把一條條蟲倒落匙羹，再遞到猴子面前，牠即會伸手拿來吃，相當有趣，小朋友跟其互動好開心。（媽媽表示驚蟲，你慢慢...） 園內還有小兔子、水豚、騾仔等多種小動物，全部可供近距離接觸及餵食，也有貓狗限定區域，可摸摸小貓小狗等，在這花上一天也不過分！另外園內餐廳收費不貴，且味道不錯，行到累也可醫肚。

九州自然動物公園 地址：大分県宇佐市安心院町南畑2-1755-1

電話：0978-48-2331（代）

營業時間：〈3月～10月〉9：00～16：30／〈11月～2月〉 10:00～16:00

休園日：一整年全園開放 （如遇下雨天，正常營業）

票價：入園費／全票（高中生以上）2,600日圓、小孩（4歲～國中生）1,500日圓

園內叢林巴士／全票（高中生以上）1,300日圓、小孩（4歲～國中生）1,000日圓