日本調配｜ARURA療愈系天然精油沐浴露 秘魯聖木/檀香/檜木香氣 沐浴同時reset 身心靈

近年愈來愈多人注重身心靈健康，來自日本的全新個人護理品牌ARURA推出3款療愈系天然精油沐浴露，揉合天然香薰精油及沐浴露，香氣成分比例調和恰到好處，潔淨身體同時為用家洗走疲勞，為身體、思想和靈魂注入活力，透過沐浴的me time進行靈魂Reset。
洗澡同時享受大自然芳香療法
經過一整天疲憊的工作生活，回到家中還要處理家頭細務，不少人的一天都會以沐浴作為結尾。ARURA把功能性香薰融入沐浴露，希望把個人護理程序轉化成一種冥想及治愈過程。
沐浴露系列共有3款味道：襌儀式(The Ceremony)為ARURA的王牌香氣，蘊含多種能緩解身心疲勞的成分，如秘魯聖木精油，有效淨化個人能量，讓用家透過洗澡潔淨進行心靈淨化，消除負能量；溫泉夢(Onsen Dream)，特別加入檜木及薰衣草精油，有效維護肌膚健康及促進與大自然的深層連結，改善心情；森林浴(Forest Bath)融合檀香、紙莎草、癒創木等多款充滿大自然氣息的精油，再加上微量皮革香調，創造出富清新感的微妙氣息，仿如置身於森林，與大自然聯繫起來。
襌儀式沐浴露
襌儀式沐浴露加入秘魯聖木塑造平靜感，同時激發創意和靈感。而乳香成分則有助舒緩身心、修復及平衡情緒，帶來和平放鬆的感覺。
溫泉夢沐浴露
沐浴在療癒身心的溫泉中，感受著清涼微風。沐浴露以檜木維護肌膚健康，有效紓緩壓力、平靜心情。同時加入粉紅胡椒，有助激發正面情感，提升自信及行動力。
森林浴沐浴露
踏入神秘森林的旅程，與自然療癒之力緊密聯繫，煥發活力。以檀香木復元身心、平和情緒，亦有煥膚功效，幫助用家重塑亮麗肌膚。而莎草有助轉化、釋放負面能量。
洗走鬱悶沐浴同時reset身心靈
ARURA天然沐浴露系列於日本製做，成分包含具優質天然精油，讓皮膚充滿彈性及保持柔滑細嫩；天然的欖仁果提取物有助減少皮膚炎症，並同時提供清潔及補水效果；維生素 B5及尿囊素，更有助舒緩敏感狀況及滋潤沐浴後乾燥的肌膚，讓肌膚每天沐浴後煥發自然光彩。ARURA沐浴露均採用環保和安全的天然成分，更不含SLS（起泡劑），確保溫和有效地清潔用家每吋肌膚，同時不會洗走皮膚上的油脂、構成敏感或對地球造成傷害。