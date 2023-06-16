日本調配｜ARURA療愈系天然精油沐浴露 秘魯聖木/檀香/檜木香氣 沐浴同時reset 身心靈

近年愈來愈多人注重身心靈健康，來自日本的全新個人護理品牌ARURA推出3款療愈系天然精油沐浴露，揉合天然香薰精油及沐浴露，香氣成分比例調和恰到好處，潔淨身體同時為用家洗走疲勞，為身體、思想和靈魂注入活力，透過沐浴的me time進行靈魂Reset。

洗澡同時享受大自然芳香療法

經過一整天疲憊的工作生活，回到家中還要處理家頭細務，不少人的一天都會以沐浴作為結尾。ARURA把功能性香薰融入沐浴露，希望把個人護理程序轉化成一種冥想及治愈過程。