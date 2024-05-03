日本護膚品牌TAKAMI登陸香港 提倡護養角質/教授零摩擦護理手法

日本專業護膚品牌TAKAMI最近正式登陸香港，在尖沙咀海港城FACESSS開設專櫃，並將鑽研25年的獨門「角質道」(Kakushitsu Dou)護養哲學引入本港，幫助客人由根源解決各種皮膚問題。專櫃更設有媲美Dr. Hiroshi Takami位於表參道的專業角質護理中心(BLUE CLINIC)，為客人透過儀器檢測角質健康狀態，提供一對一肌膚諮詢，教授零摩擦護理手法，以護養角質。

專櫃以品牌標誌性的TAKAMI Blue為主要色調，展現CLINICAL醫生專研、MINIMAL簡約及LOYAL忠誠三大品牌精神。

不少女生為貪方便，有時會在淋浴時順便洸面，但其實熱水及花灑的衝力，都會破壞皮膚角質，影響皮膚的光澤度及吸收能力，令膚質轉差。TAKAMI提倡「角質美學」，強調護膚的真正意義，在於呵養僅有0.02mm的角質層(Kakushitsu)。角質層作為人體第一道保護屏障，有效鎖住肌膚水分，擔任阻擋外界侵害的重要角色。TAKAMI「角質道」打破傳統「去角質」的護膚概念，從專業醫學出發，結合手法力道、肌膚溫度，以調整肌膚新陳代謝。品牌創辦人Dr. Hiroshi Takami希望透過以多年累積的診斷經驗，開創獨門「角質道」護養哲學，為顧客打造健康角質、肌底發光的好皮膚。