日本遊戲中心TAITO STATION首進駐港島區 夾公仔專門店有齊Chiikawa、生蠔BB

日本電子遊戲企業TAITO旗下的連鎖遊戲中心TAITO STATION，去年於荃灣、南昌、大埔落戶後，最近正式進駐港島區，於銅鑼灣wwwtc mall開設第4間分店，是夾公仔專門店，店內配備最新款的日本雙爪機和專為大型公仔設計、在日本廣受歡迎的三爪機。新店更有逾百款景品，包括日本人氣Chiikawa、生蠔BB、Mofusand等，即睇詳情！

日本遊戲中心TAITO STATION首進駐港島區，於銅鑼灣wwwtc mall開設第4間分店。

過百款日本直送景品 TAITO STATION銅鑼灣wwwtc mall分店為夾公仔專門店，提供過百款從日本直送景品，包括日本人氣Chiikawa、生蠔BB、Mofusand等等，還有遊戲角色 IP 公仔和 Figure，以及多款精美日本直送零食、文具、雜貨等。此外，店內將不斷推出TAITO STATION限定景品，並同步日本的最新景品。TAITO STATION銅鑼灣分店內配備最新款的日本雙爪機和專為大型公仔設計、在日本廣受歡迎的三爪機，讓夾公仔愛好者可以盡情展示技巧，另配備了多款具有多樣化玩法的遊戲機。

開幕期間增值即送限定「必中」機台挑戰權 為慶祝TAITO STATION wwwtc mall分店新開幕，顧客凡於開幕期間（1月24日至2月6日），透過電子金幣卡增值滿港幣100元，即可獲得開幕限定機台的一次挑戰資格，免費體驗店內的限定遊戲機台。開幕限定機台提供多種豐富獎品，包括香港限定的紅色造型人氣生蠔BB鎖匙扣、烏冬・蕎麥麵仿真食品模型鎖匙扣等，保證「必中」。此外，顧客於開幕期間登記成為會員即可獲贈小禮物一份，包括生蠔BB標示小掛件（盲盒包，隨機1款）及日本小零食，數量有限，送完即止。