日本過江龍餐廳｜魚がし日本一 登陸AIRSIDE：只需$3XX！即可品味築地直送食材omakase

首次登陸香港的日本立食壽司專家「魚がし日本一」，以築地市場直送食材，結合傳統壽司攤概念。啟德AIRSIDE新店以700平方呎的開放式壽司吧檯待客，舒適和諧，可容納15人，讓香港人不用飛日本都能享受地道美味！

首次登陸香港的日本立食壽司專家「魚がし日本一」，以築地市場直送食材，結合傳統壽司攤概念。

「魚がし日本一」貫徹品牌不時不食的宗旨，「魚がし日本一」香港店的海鮮食材如魚類及貝類，均來自日本無污染海域，每日由當地市場新鮮直送到店，再交予經驗豐富的料理團隊以即點即製的方式，為食客呈獻最優質鮮活的壽司料理體驗。

香港店的海鮮食材如魚類及貝類，均來自日本無污染海域，每日由當地市場新鮮直送到店。

日本過江龍餐廳｜超抵價可嚐omakase美味！

餐廳菜單設有單件壽司選項，另有配備沙律、鯛魚茶漬湯及茶碗蒸的套餐選擇；點選套餐的堂食顧客更可以九折優惠追加單件壽司。

重點推薦兩款日式廚師發辦料理精髓的菜單：

十一道菜的「廚師特選壽司十貫配手卷」（港幣398元） 十二道菜的「廚師發辦料理套餐」（港幣588元）：包羅四款刺身、七款壽司及一款手卷

另設「火炙壽司盛合」（港幣248元）及和式丼飯套餐（港幣168元起），任君選擇。同時店內更同時設有壽司外賣服務，選擇包括8貫（港幣188元）、12貫（港幣368元）及24貫（港幣648元），絕對是家庭或辦公室聚餐的捷便之選。