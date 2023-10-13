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生活
2023-10-13 17:32:37

日本過江龍餐廳｜nana’s green tea登陸AIRSIDE：濃厚抹茶芭菲+和風料理

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日本過江龍餐廳｜nana’s green tea登陸AIRSIDE：濃厚抹茶芭菲+和風料理。

日本過江龍餐廳｜nana’s green tea登陸AIRSIDE：濃厚抹茶芭菲+和風料理。

日本人氣茶室nana’s green tea登陸啟德AIRSIDE！nana’s green tea與日本京都的百年茶農「山政小山園」（Yamamasa Koyamaen）合作調配品牌獨有的抹茶，為城中美食愛好者帶來一系列堅持以優質食材製作的茶飲、甜點及和風料理！

nana’s green tea的招牌抹茶美點茶味香醇，並與來自日本京都的百年茶農「山政小山園」（Yamamasa Koyamaen）合作調配品牌獨有的抹茶。

nana’s green tea的招牌抹茶美點茶味香醇，並與來自日本京都的百年茶農「山政小山園」（Yamamasa Koyamaen）合作調配品牌獨有的抹茶。

日本過江龍餐廳｜日本百年茶農X多款茶系甜點

nana’s green tea的招牌抹茶美點茶味香醇，並與來自日本京都的百年茶農「山政小山園」（Yamamasa Koyamaen）合作調配品牌獨有的抹茶。此茶園聲名遠播，自江戶時代早期已鑽研茶葉培植之道，以代代相傳的傳統石磨製茶技藝成就細膩茶粉，既保留茶葉原有的醇厚，更提升其茶香及注入獨特的回甘餘韻，完美展示風味天然純正的抹茶魅力。店內的茶品系列還有日本引以為傲的煎茶、焙茶及玄米茶，均精挑自位於京都的新晉茶葉專賣店「売茶中村」（Baisa Nakamura）。

「抹茶生朱古力芭菲」（港幣98元）以抹茶及焙茶為基調設計，搭配採用抹茶或焙茶手工製作的啫喱、雲呢拿軟雪糕、紅豆或焙茶白豆沙及生朱古力，別具日式風情；面層更加上鮮忌廉及朱古力醬，倍添視覺層次 焦點落在以茶入饌的打卡美食精品，細意展現融會和式茶道文化的精緻用餐體驗。 「抹茶蕨餅」（港幣68元） 「焙茶生朱古力芭菲」（港幣98元），分別 以抹茶及焙茶為基調設計，搭配採用抹茶或焙茶手工製作的啫喱、雲呢拿軟雪糕、紅豆或焙茶白豆沙及生朱古力，別具日式風情。 「黃豆粉蕨餅」（港幣68元） 「抹茶牛奶白玉紅豆」（港幣48元；熱／凍），以香濃的抹茶為基礎調製，並加入軟糯的白玉及香甜綿密的十勝紅豆，綴以鮮忌廉享用更添香滑口感。 被帶有堅果香的黃豆粉覆蓋的蕨餅與抹茶及焙茶的茶香風味交織，配以黑蜜及雲呢拿軟雪糕。 鍾情焙茶溫和風味的食客則不容錯過「焙茶牛奶忌廉黑蜜」（港幣48元；熱／凍），混合焙茶及牛奶，配上軟滑鮮忌廉，並澆上芳香甜美的黑蜜，巧妙平衡茶飲的淡淡甘香。 nana’s green tea另有多款特色飲品選擇，如抹茶牛奶、焙茶牛奶、紅豆牛奶、黑芝麻牛奶及抹茶牛奶沙冰系列，均由專業茶師現沏及調和，定必能滿足愛茶之士的各種口味需求。 黑芝麻牛奶

日本過江龍餐廳｜特色和風主食

除了教人眼花撩亂的甜食選擇外，nana’s green tea同時備有精心量製的和風主食菜單，包羅沙律、飯食、丼飯及烏冬，為食客帶來豐富多樣的輕食美饌。貫徹品牌以新鮮優質食材炮製餐點的堅持，菜式主打輕盈健怡，主食中用上的大米更選用與日本農民合作種植的有機白米，確保品質來源。

招牌「豆乳擔擔烏冬」（港幣108元；熱／冷），採用豆乳巧妙中和傳統擔擔湯底的濃郁辛味，更見輕盈美味。 「海老蕃茄豆乳烏冬」（港幣128元）為蕃茄 醬注入豆乳的奶滑質感，提升海老的鮮味。 「吞拿魚牛油果山芋丼」（港幣148元）則結合牛油果的柔潤與及吞拿魚鮮美，清新開胃。 香濃的「鮭魚菠菜豆乳意大利飯」（港幣148元）

日本過江龍餐廳｜nana’s green tea 資料

nana’s green tea 地址：

啟德AIRSIDE B128號舖（港鐵啟德站C出口）

營業時間：

中午12時至下午9時30分

  • 品牌的香港第二分店更將於2024年進駐黃竹坑The Southside
nana’s green tea於2001年以Green Tea Cafe首度於日本東京面世。 品牌自成立以來，一直堅持以優質食材製作的茶飲、甜點及和風料理，為大家帶來歡樂及幸福感；以細節出發，細意展現融會和式茶道文化的精緻用餐體驗。
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