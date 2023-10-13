日本過江龍餐廳｜nana’s green tea登陸AIRSIDE：濃厚抹茶芭菲+和風料理。

日本人氣茶室nana’s green tea登陸啟德AIRSIDE！nana’s green tea與日本京都的百年茶農「山政小山園」（Yamamasa Koyamaen）合作調配品牌獨有的抹茶，為城中美食愛好者帶來一系列堅持以優質食材製作的茶飲、甜點及和風料理！

nana’s green tea的招牌抹茶美點茶味香醇，並與來自日本京都的百年茶農「山政小山園」（Yamamasa Koyamaen）合作調配品牌獨有的抹茶。

日本過江龍餐廳｜日本百年茶農X多款茶系甜點 nana’s green tea的招牌抹茶美點茶味香醇，並與來自日本京都的百年茶農「山政小山園」（Yamamasa Koyamaen）合作調配品牌獨有的抹茶。此茶園聲名遠播，自江戶時代早期已鑽研茶葉培植之道，以代代相傳的傳統石磨製茶技藝成就細膩茶粉，既保留茶葉原有的醇厚，更提升其茶香及注入獨特的回甘餘韻，完美展示風味天然純正的抹茶魅力。店內的茶品系列還有日本引以為傲的煎茶、焙茶及玄米茶，均精挑自位於京都的新晉茶葉專賣店「売茶中村」（Baisa Nakamura）。

日本過江龍餐廳｜特色和風主食 除了教人眼花撩亂的甜食選擇外，nana’s green tea同時備有精心量製的和風主食菜單，包羅沙律、飯食、丼飯及烏冬，為食客帶來豐富多樣的輕食美饌。貫徹品牌以新鮮優質食材炮製餐點的堅持，菜式主打輕盈健怡，主食中用上的大米更選用與日本農民合作種植的有機白米，確保品質來源。