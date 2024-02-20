日本過江龍｜人氣廚師發辦餐廳「和牛割烹おだ Wagyu Kappo ODA」登陸中環！$380起歎炭烤眼肉牛扒/壽喜燒午市套餐

日本人氣餐廳正式登陸香港 —日本小田和牛專門店「和牛割烹おだ Wagyu Kappo ODA」於2月在中環舉行盛大開幕！和牛割烹小田 Wagyu Kappo ODA全店採用日本鹿兒島頂級黑毛和牛「小田牛」。小田牛是由「小田畜產」農場出產的鹿兒島黑毛和牛，農場擁有逾50多年的養牛經驗，以獨創有12種材料的混合飼料飼養，並生長於無壓力的健康環境而成名，在過去的日本縣內比賽中，榮獲多項金獎冠軍、優秀獎、優良獎等各項殊榮，深受日本國內外顧客們的喜愛。「小田和牛」每一隻牛的骨骼及體格均達到標準，以確保肉質的最佳風味，紅肉與脂肪完美混合，油花分佈均勻，取得真正美味，感受柔軟豐富肉香的和牛牛肉。

餐廳由日籍行政總廚富谷優先生駐場，曾為多家高級餐廳擔任主廚，以獨特的Omakase風格製作和牛割烹料理，採用鮮味豐富的小田牛肉，菜式設計以「師博嚴選和牛部位」的概念，務求完美地呈現和牛優質精緻的味道，讓客人體會即使身在香港，亦能品嚐到日本鹿兒島黑毛和牛的豐富滋味。 和牛割烹小田 Wagyu Kappo ODA採用開放式廚房配上柔和燈光，全場13個吧枱式座位，及1個能容納2-5人的私人房間，客人可以一邊享受美食，一邊近距離欣賞廚師的精湛技藝，送上令人目不轉睛的和牛割烹美饌，飽覽日式風情。

和牛割烹小田 11道菜 晚市主廚精選套餐 晚市主廚精選套餐 ($1,480) 採用由鹿兒島直送的「小田牛」，晚市主廚精選套餐共11道菜。當中包括以柔軟嫩滑、脂肪均匀的小田牛肉作主打，再配上特製的調味醬汁的「小田牛他他和牛」；帶來豐盛口感和獨特風味組合的「小田牛西冷壽喜燒配日本極品雞蛋配土鍋炊飯」、小田牛肉濃縮清湯、前菜、炭烤赤身和牛、小田牛和牛壽司、炭烤稀有和牛部位、串燒時令蔬菜、小田牛湯涮涮鍋、季節一品、炭烤小田牛菲力牛扒及甜品。

和牛割烹小田 8 道菜午市 主廚精選套餐 午市主廚精選套餐 ($980) 採用由鹿兒島直送的「小田牛」，午市主廚精選套餐共8道菜。當中包括以濃郁的湯底與軟滑的和牛和蘿蔔結合的「和牛蘿蔔關東煮」；充滿季節風味的「和牛蘑菇松露釜飯配三文魚籽」；擁有豐富的層次和口感的「小田和牛壽喜燒配搭嚴選頂級日本雞蛋」、昆布漬慢煮和牛沙律、和牛蘿蔔關東煮、前菜、精選和牛壽司、炭烤小田牛眼肉牛扒及甜品。

和牛割烹小田 $380歎炭烤眼肉牛扒/西冷壽喜燒 午市套餐 炭烤眼肉牛扒套餐 ($380) 眼肉牛扒獨特的炭燒風味和迷人的香氣，外表呈現誘人的焦糖色澤，每一口都帶有外焦內嫩的口感，肉質細軟多汁。 日式西冷壽喜燒套餐 ($380) 西冷牛肉內部保持著嫩軟多汁的口感，散發著誘人的肉香，配搭日本產雞蛋，柔軟滑順的壽喜燒醬汁，升級了整道菜的口感。