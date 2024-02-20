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生活
2024-02-20 11:00:00

日本過江龍｜人氣廚師發辦餐廳「和牛割烹おだ Wagyu Kappo ODA」登陸中環！$380起歎炭烤眼肉牛扒/壽喜燒午市套餐

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日本過江龍｜人氣廚師發辦餐廳「和牛割烹おだ Wagyu Kappo ODA」登陸中環！$380起歎炭烤眼肉牛扒/壽喜燒午市套餐

日本過江龍｜人氣廚師發辦餐廳「和牛割烹おだ Wagyu Kappo ODA」登陸中環！$380起歎炭烤眼肉牛扒/壽喜燒午市套餐

日本人氣餐廳正式登陸香港 日本小田和牛專門店「和牛割烹おだ Wagyu Kappo ODA」於2月在中環舉行盛大開幕！和牛割烹小田 Wagyu Kappo ODA全店採用日本鹿兒島頂級黑毛和牛「小田牛」。小田牛是由「小田畜產」農場出產的鹿兒島黑毛和牛，農場擁有逾50多年的養牛經驗，以獨創有12種材料的混合飼料飼養，並生長於無壓力的健康環境而成名，在過去的日本縣內比賽中，榮獲多項金獎冠軍、優秀獎、優良獎等各項殊榮，深受日本國內外顧客們的喜愛。「小田和牛」每一隻牛的骨骼及體格均達到標準，以確保肉質的最佳風味，紅肉與脂肪完美混合，油花分佈均勻，取得真正美味，感受柔軟豐富肉香的和牛牛肉。

餐廳由日籍行政總廚富谷優先生駐場，曾為多家高級餐廳擔任主廚，以獨特的Omakase風格製作和牛割烹料理，採用鮮味豐富的小田牛肉，菜式設計以「師博嚴選和牛部位」的概念，務求完美地呈現和牛優質精緻的味道，讓客人體會即使身在香港，亦能品嚐到日本鹿兒島黑毛和牛的豐富滋味。

和牛割烹小田 Wagyu Kappo ODA採用開放式廚房配上柔和燈光，全場13個吧枱式座位，及1個能容納2-5人的私人房間，客人可以一邊享受美食，一邊近距離欣賞廚師的精湛技藝，送上令人目不轉睛的和牛割烹美饌，飽覽日式風情。

和牛割烹小田 11道菜晚市主廚精選套餐

晚市主廚精選套餐 ($1,480) 採用由鹿兒島直送的「小田牛」，晚市主廚精選套餐共11道菜。當中包括以柔軟嫩滑、脂肪均匀的小田牛肉作主打，再配上特製的調味醬汁的「小田牛他他和牛」；帶來豐盛口感和獨特風味組合的「小田牛西冷壽喜燒配日本極品雞蛋配土鍋炊飯」小田牛肉濃縮清湯前菜炭烤赤身和牛小田牛和牛壽司炭烤稀有和牛部位串燒時令蔬菜小田牛湯涮涮鍋季節一品炭烤小田牛菲力牛扒及甜品。

和牛割烹小田 8道菜午市主廚精選套餐

午市主廚精選套餐 ($980) 採用由鹿兒島直送的「小田牛」，午市主廚精選套餐共8道菜。當中包括以濃郁的湯底與軟滑的和牛和蘿蔔結合的「和牛蘿蔔關東煮」；充滿季節風味的「和牛蘑菇松露釜飯配三文魚」；擁有豐富的層次和口感的「小田和牛壽喜燒配搭嚴選頂級日本雞蛋」、昆布漬慢煮和牛沙律和牛蘿蔔關東煮前菜精選和牛壽司炭烤小田牛眼肉牛扒及甜品。

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和牛割烹小田 $380歎炭烤眼肉牛扒/西冷壽喜燒午市套餐

炭烤眼肉牛扒套餐 ($380) 眼肉牛扒獨特的炭燒風味和迷人的香氣，外表呈現誘人的焦糖色澤，每一口都帶有外焦內嫩的口感，肉質細軟多汁。

日式西冷壽喜燒套餐 ($380) 西冷牛肉內部保持著嫩軟多汁的口感，散發著誘人的肉香，配搭日本產雞蛋，柔軟滑順的壽喜燒醬汁，升級了整道菜的口感。

和牛割烹おだ Wagyu Kappo ODA

地址：中環皇后大道中48號萬年大廈1樓2A號舖

電話：+852 9849 0112

營業時間：星期一至日 12:00 - 14:30；18:30 - 22:30

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