日本過江龍│奈良人氣燒肉店「焼肉ホルモンまっちゃん」登陸香港 新張八五折優惠 玩引體上升即送黑毛和牛燒肉

日本過江龍奈良的人氣燒肉店「焼肉ホルモンまっちゃん」(Yakiniku Horumon Matchan)登陸香港中環歌賦街，為日本海外首間分店。主打「烤肉x肌肉」的餐廳，焼肉ホルモンまっちゃん店內黑毛和牛由宮崎直送。香港分店將與日本奈良總店同步，設有引體上升挑戰，完成挑戰即可享用免費黑毛和牛里肌肉一份。新張期內更推出晚市八五折優惠。

燒肉推介有超厚切日本和牛舌(鹽)（$198)，口感非常彈牙，肉汁豐富，厚切更帶有嚼勁；精選和牛盛合($498、4人享)，有齊每日精選的和牛部位。名物和牛混合燒($98)，由店家精心挑選人氣燒肉部位組合而成，再加入秘製醬汁和蔥鹽，是日本人氣的單品之一。每日推介的稀有部位黑毛和牛里肌肉($188/100g)和黑毛和牛赤身($168/100g)，更是總店的名物，里肌肉完美的霜降入口即化；赤身肉質細緻，牛味香濃。香港分店亦引入不同的牛內臟部位，包括大腸、小腸和面頰肉，當中推介有油脂豐富且帶韌性的和牛小腸($48)。此外，絕對不能錯過的三星咖喱飯($78)，由日本總店直送香港，用上秘製咖喱與日本和牛一同烹調，和牛牛脂融化在咖喱中，香濃味美。另外，餐廳亦提供韓式烤豬五花肉、日本國產雞肉、海鮮、多款前菜、飯及湯品。

日本「烤肉 x 肌肉」 娛樂性豐富

作為日本一間主打「烤肉x肌肉」的燒肉店，日本本店駐有筋肉店長，更多次接受日本電視台和雜誌專訪，人氣一時無兩。香港分店的筋肉代表，於晚市時段在店內誠邀食客參與引體上升挑戰，成功完成指定次數的引體上升，即送烤肉一份。男士完成三次引體上升即送牛舌背；完成六次送和牛混合燒一；完成九次送黑毛和牛里肌肉脊肉。而女士則為完成兩次四次及六次挑戰。

焼肉ホルモンまっちゃん(Yakiniku Horumon Matchan)

地址：香港中環歌賦街24號

電話：2727 0013

營業時間：

午市 – 下午12時至3時(最後點餐時間為下午2時30分)

晚市 – 下午5時30分至晚上10時(最後點餐時間為晚上9時30分) 周五六晚市 – 下午5時30分至晚上10時30分(最後點餐時間為晚上10時)

每逢周日及指定周三休息