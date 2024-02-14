熱門搜尋:
六合彩 情人節2024 美斯 金像獎2024 機管局債券 23條立法 垃圾徵費 潮濕 流感 朗然 狀王之王 姜濤 薈鳴 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-02-14 12:00:00

日本過江龍｜「鬼金棒」姊妹店「鬼金棒牛骨湯拉麵」登陸銅鑼灣及尖沙咀！主打極濃奶白牛骨湯

分享：
日本過江龍｜「⿁⾦棒」姊妹店「⿁⾦棒牛骨湯拉麵」登陸銅鑼灣及尖沙咀！主打極濃奶白牛骨湯

日本過江龍｜「⿁⾦棒」姊妹店「⿁⾦棒牛骨湯拉麵」登陸銅鑼灣及尖沙咀！主打極濃奶白牛骨湯

東京過江⿓辣麻味噌拉麵店「鬼金棒」迎來全新分支，於銅鑼灣⿁⾦棒總店旁開設首間「鬼金棒牛骨湯拉麵」，以及尖沙咀開設2號店。主打極致濃郁、風味深厚的奶白色牛骨湯，其湯頭顏色、濃度和味道均前所未見。喜歡牛骨湯拉麵的你一定要來試一下！

鬼金棒牛骨湯拉麵｜三浦社長研發出「世界一」牛白湯

今次全新企劃「鬼金棒牛骨湯拉麵」，三浦社長形容為「在日本當地也未曾出現過如此濃郁的牛湯拉麵」，和本店完全不同的概念，無論菜單及環境，都為求帶來一種前所未有的新派拉麵體驗。有別於本店辛辣麻香的味噌風味，新店出品著眼於猶如牛奶般奶白絲滑的高湯湯頭，視覺上已經令大家驚喜萬分，但高湯材料其實相當簡單，最主要只有牛大腿骨，只不過秘密則藏在熬湯時的多個重大細節。

要煲出拉麵的靈魂白湯，一般做法也就是將堅硬的牛、雞、豬等骨頭長時間烹煮，透過乳化作用，使食材中如豬骨、雞骨的蛋白質和脂肪經過長久熬煮後釋出，鍋內水分因不斷受熱而持續滾動，當食材中釋出的脂肪與水相互混合後，就變成白濁色的高湯，而牛骨與豬骨等最大的分別在，牛骨經長時間熬煮後，能依然保持堅硬狀態。

三浦社長考慮在日本研發之初曾使用過不同牛種和部位去熬湯，他發現香港一般牛骨湯偏好使用牛背骨來熬煮，不過肉的比例會影響湯頭的成色，最後決定以牛腿骨作為他的最終食材。而問及三浦社長究竟如何煲出牛奶一樣湯色的湯頭，他說縱然有特別技法，但始終都是真材實料才可做到，所以社長在工場炮製的每一鍋湯，都要用上多達 40 kg 牛腿骨去熬煮，當中牽涉極多的工夫。

社長三浦正和

Klook.com

鬼金棒牛骨湯拉麵｜極濃 10 度的牛脂鮮味載體

三浦社長成功創作出前所未見的牛白高湯，湯中蛋白質和脂肪牢牢緊密，味道前所未有。湯色是濃而不濁的奶白色，是肉眼可視的濃厚程度，一呷湯頭，感受到牛脂與牛骨完美融合，最純粹的牛骨鮮美集合於湯中，變成油脂和鮮味的載體。骨湯濃香誘人，啖啖牛肉的鮮香甘美，這細膩的口感令人停不下口。另外，以鬼金棒總店拉麵湯頭濃度作參考， 味噌拉麵湯頭測出為6.5 度，而⿁⾦棒牛骨湯拉麵的白高湯，濃度足足達 10 度，其濃厚程度更有實際數據佐證。

端上一碗招牌辣麻牛骨拉麵，洋蔥、香蔥、玉米筍、牛筋、叉燒等黃金組合，單看已令人食指大動，但原來這個配搭，更有著精準的味蕾計算。洋蔥和香蔥不單為湯頭增加清新香氣，爽口的洋蔥粒管控著湯頭油膩的上限值。日本秘製醬汁慢煮的牛筋，味濃而不鹹，軟嫩而不化。碗中另一驚喜，就是以西冷部位製作的「牛叉燒」，細火慢煮的軟嫩口感，上桌前更用秘製醬油煎香，切成一定厚度鋪上拉麵。麵條則請來日本合作夥伴開發，製作出與鬼金棒截然不同的幼麵條，與濃郁的湯頭相輔相乘，掛汁的程度剛剛好。

牛白湯香濃，若你仍想追求些刺激，還可以如鬼金棒總店一樣，加入日本直送的「⿁⾦棒」獨⾨秘製味噌湯底，設有五種麻度及五種辣度，總共⼆⼗五種湯底變化供食客任意配搭。當中的辣度由多款辣椒為主要原料配製⽽成，具酸、甜、苦、辣及香氣帶出不同層次的辛辣味道，麻度則由經細⼼烹調的頂級和歌⼭葡萄⼭椒調製。味道濃郁順⼝，香醇⽽不死鹹。

鬼金棒牛骨湯拉麵｜拉麵沒有任何固定的做法

新店的餐牌也展現了社長對拉麵的詮釋，有別鬼金棒以一款辣麻味噌拉麵為骨幹，而是有多樣款式各異的主食，不論麵食和飯類，如辣麻牛油拌麵、｢月見｣安格斯牛肉丼、秘制醬汁慢煮牛筋丼等等，皆有提供。正如三浦社長曾經提及：「拉麵確實是一種自由配搭的食物，我不認為拉麵有任何固定的做法。即使沒有湯，它仍然是拉麵。即使裡面沒有麵條，你也可以稱它為拉麵，雖然這可能有點誇張。這就是拉麵的有趣之處。」

最後還有一個來自社長的「溫馨提示」：「就是品嚐⿁⾦棒牛骨湯拉麵的時候，切勿因為太好味而吃得太快，我覺得為了健康，你最好細嚼慢嚐，即使我的拉麵太好吃，吃得太快亦會影響健康。」

Ad Block

鬼金棒牛骨湯拉麵

銅鑼灣地址：銅鑼灣謝斐道 528 號地鋪

銅鑼灣電話：2838 9190

尖沙咀地址：尖沙咀亞士厘道21號 Ashley 21 地下 3 號舖

尖沙咀電話：2481 2889

營業時間 ：11am - 11:30pm

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受