日本過江龍｜「鬼金棒」姊妹店「鬼金棒牛骨湯拉麵」登陸銅鑼灣及尖沙咀！主打極濃奶白牛骨湯

東京過江⿓辣麻味噌拉麵店「鬼金棒」迎來全新分支，於銅鑼灣⿁⾦棒總店旁開設首間「鬼金棒牛骨湯拉麵」，以及尖沙咀開設2號店。主打極致濃郁、風味深厚的奶白色牛骨湯，其湯頭顏色、濃度和味道均前所未見。喜歡牛骨湯拉麵的你一定要來試一下！

鬼金棒牛骨湯拉麵｜ 三浦社長研發出「世界一」牛白湯 今次全新企劃「鬼金棒牛骨湯拉麵」，三浦社長形容為「在日本當地也未曾出現過如此濃郁的牛湯拉麵」，和本店完全不同的概念，無論菜單及環境，都為求帶來一種前所未有的新派拉麵體驗。有別於本店辛辣麻香的味噌風味，新店出品著眼於猶如牛奶般奶白絲滑的高湯湯頭，視覺上已經令大家驚喜萬分，但高湯材料其實相當簡單，最主要只有牛大腿骨，只不過秘密則藏在熬湯時的多個重大細節。 要煲出拉麵的靈魂白湯，一般做法也就是將堅硬的牛、雞、豬等骨頭長時間烹煮，透過乳化作用，使食材中如豬骨、雞骨的蛋白質和脂肪經過長久熬煮後釋出，鍋內水分因不斷受熱而持續滾動，當食材中釋出的脂肪與水相互混合後，就變成白濁色的高湯，而牛骨與豬骨等最大的分別在，牛骨經長時間熬煮後，能依然保持堅硬狀態。 三浦社長考慮在日本研發之初曾使用過不同牛種和部位去熬湯，他發現香港一般牛骨湯偏好使用牛背骨來熬煮，不過肉的比例會影響湯頭的成色，最後決定以牛腿骨作為他的最終食材。而問及三浦社長究竟如何煲出牛奶一樣湯色的湯頭，他說縱然有特別技法，但始終都是真材實料才可做到，所以社長在工場炮製的每一鍋湯，都要用上多達 40 kg 牛腿骨去熬煮，當中牽涉極多的工夫。

社長三浦正和

鬼金棒牛骨湯拉麵｜ 極濃 10 度的牛脂鮮味載體 三浦社長成功創作出前所未見的牛白高湯，湯中蛋白質和脂肪牢牢緊密，味道前所未有。湯色是濃而不濁的奶白色，是肉眼可視的濃厚程度，一呷湯頭，感受到牛脂與牛骨完美融合，最純粹的牛骨鮮美集合於湯中，變成油脂和鮮味的載體。骨湯濃香誘人，啖啖牛肉的鮮香甘美，這細膩的口感令人停不下口。另外，以鬼金棒總店拉麵湯頭濃度作參考， 味噌拉麵湯頭測出為6.5 度，而⿁⾦棒牛骨湯拉麵的白高湯，濃度足足達 10 度，其濃厚程度更有實際數據佐證。 端上一碗招牌辣麻牛骨拉麵，洋蔥、香蔥、玉米筍、牛筋、叉燒等黃金組合，單看已令人食指大動，但原來這個配搭，更有著精準的味蕾計算。洋蔥和香蔥不單為湯頭增加清新香氣，爽口的洋蔥粒管控著湯頭油膩的上限值。日本秘製醬汁慢煮的牛筋，味濃而不鹹，軟嫩而不化。碗中另一驚喜，就是以西冷部位製作的「牛叉燒」，細火慢煮的軟嫩口感，上桌前更用秘製醬油煎香，切成一定厚度鋪上拉麵。麵條則請來日本合作夥伴開發，製作出與鬼金棒截然不同的幼麵條，與濃郁的湯頭相輔相乘，掛汁的程度剛剛好。 牛白湯香濃，若你仍想追求些刺激，還可以如鬼金棒總店一樣，加入日本直送的「⿁⾦棒」獨⾨秘製味噌湯底，設有五種麻度及五種辣度，總共⼆⼗五種湯底變化供食客任意配搭。當中的辣度由多款辣椒為主要原料配製⽽成，具酸、甜、苦、辣及香氣帶出不同層次的辛辣味道，麻度則由經細⼼烹調的頂級和歌⼭葡萄⼭椒調製。味道濃郁順⼝，香醇⽽不死鹹。

鬼金棒 牛骨湯拉麵｜ 拉麵沒有任何固定的做法 新店的餐牌也展現了社長對拉麵的詮釋，有別鬼金棒以一款辣麻味噌拉麵為骨幹，而是有多樣款式各異的主食，不論麵食和飯類，如辣麻牛油拌麵、｢月見｣安格斯牛肉丼、秘制醬汁慢煮牛筋丼等等，皆有提供。正如三浦社長曾經提及：「拉麵確實是一種自由配搭的食物，我不認為拉麵有任何固定的做法。即使沒有湯，它仍然是拉麵。即使裡面沒有麵條，你也可以稱它為拉麵，雖然這可能有點誇張。這就是拉麵的有趣之處。」 最後還有一個來自社長的「溫馨提示」：「就是品嚐⿁⾦棒牛骨湯拉麵的時候，切勿因為太好味而吃得太快，我覺得為了健康，你最好細嚼慢嚐，即使我的拉麵太好吃，吃得太快亦會影響健康。」