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2023-06-29 18:41:07

日本過江龍│Tsukanto 豚勝 慢煮炸豬扒 輕巧不油的日常美味

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日本過江龍│Tsukanto豚勝

日本過江龍│Tsukanto豚勝

豬扒是明治時期由外國傳到日本，但早由日本人演變成日常的和式洋食，發展至今不但是庶民美食，不少名店名廚更是不停研製更美味的炸扒，其中監製過米芝蓮餐廳的Naotaka Ohashi(大橋直譽)就將在日本創立的Tsukanto豚勝帶到香港，雖然不是將東京店百分百搬來，卻將他認為炸豬扒好吃的最重要元素帶給大家，讓香港人都吃到。文、潘小熊   攝：關樂欣

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先慢煮後炸 肉汁豐沛的秘密

開在圓方的新店與日本店同名，名字是將日本炸豬扒「Tonkatsu」反過來，讀成「Tsukanto」，中文名：豚勝，並以大橋先生創立的自家手法處理炸豬扒。當中，最特別的做法是先將豬扒以52度真空慢煮2小時，以減短其後炸的時間，以保留豐沛的肉汁，大橋先生謂：「好吃的炸豬扒除要突顯Umami(鮮味)，更重要是有好的脂肪，吃來不會膩，炸出來也要有肉汁。」大橋先生試過日本多個產地多款豬肉，最後揀了兩款有質素又能穩定地供港的兩個產地豬肉，其中較貴價的是熊本的Rindo豬肉，另一款則為北海道豬。

Rindo豬   熊本縣的驕傲出品

熊本縣出產的豬隻聞名全日本，而當中Rindo豬更是取自其縣花「龍膽花」為名，可謂熊本縣的驕傲出品，其飼料營養豐富，令豬肉的脂肪優質、甘甜、不膩。而這裡用上厚切里肌部位，肉味與質感平衡，脂肪適當，其肉味的確與另一款北海道豬有所不同而北海道豬同樣有香甜豬肉味，產量多且穩定，因此同樣被豚勝所選用。這裡的豬扒雖都經過真空慢煮，但炸法也極講究，除了一如其他炸豬扒般蘸上蛋漿、麵粉及麵包糠外，更先高溫炸，再過到低溫爐，最後又再高溫炸，令油不會滲入脆皮及肉內，卻又做出香脆外表。炸豬扒的部位離不開里肌肉及豬柳，而為了照顧香港人的口味，更有吉列宮崎雞扒、大蝦、廣島蠔及帶子等選擇。炸豬扒店除了主菜外，不少人都很關注其任添的白飯及椰菜，這裡都是自家處理椰菜而白飯則用上新潟縣的越光米，椰菜的爽脆與米飯的軟糯，是配炸物的好配搭。

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自家製漬物配醬及檸檬燒酎

好吃更在於細節，跟定食的漬物是自家製作，而豬扒醬汁亦經店家調配，而其中選吃Rindo豬定食的，更特別會跟上3款調味料，分別是鹽、山葵沙律醬及梅醬，當中梅醬的酸甜味引發出豬肉的香甜，絕對要一試。東京店更有多款特別調酒配搭豬扒，雖然未能盡帶來香港，大家也必試其以30日時間、10個檸檬及和三盆糖浸泡的檸檬燒酎特飲，芳香清爽去油膩，十分適合濕熱的夏天。最後，炸豬扒以外，不可不試其吉列日本洋葱，大橋先生在港多次調控做法，將幾乎不帶辛辣的青森洋葱鮮甜味以油炸後引發出來，而且口感極佳，一吃難忘。

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