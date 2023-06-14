日本過江龍Suage北海道湯咖喱 香港限定龍蝦海鮮盛湯咖喱 + 最高99級無語辣

日本過江龍店特別受香港人歡迎，好像人氣獲奬「Suage 北海道湯咖哩」(下簡稱Suage)今個月去到旺角朗豪坊，相信又將掀起人龍！店方以香濃咖喱，配搭10種肉類海鮮，再自由選擇三款飯麵及湯底，以及BB辣至99級辣度，加上色彩鮮艷的無炸漿蔬菜，撞出變化無窮的湯咖喱！店方更表示，當中稻庭烏冬與99級辣度都是香港限定，大家敢唔敢挑戰？

總店位於札幌的Suage，自2007年開幕就被譽為「北海道第一湯咖喱」，更於多本日本雜誌及旅遊網站排行榜長居榜首位置，曾榮獲Tabelog日本餐廳最強5000、國際旅遊平台Tripadvisor 2023年度札幌咖喱類別排名第一位等美譽，近年先後於韓國及台灣開設7間海外分店後登陸香港，以醒目紅撞黃工業風為主的新店位於朗豪坊四樓美食廣場，位置十分便利。

Suage北海道湯咖喱 │精髓瑪撒拉 香料 講到湯咖喱，一定少不了湯底，店方標榜其皇牌湯底「Suage原味湯底」，以來自日本自家農場的番茄及洋蔥等，加入配搭多種咖喱的精髓——瑪撒拉(Masala)香料及肉類燉煮最少12小時，再「熟成」而成。一般日本咖喱，入口大部分是甜味，Suage的咖喱湯底則以香、辣為主，就算是BB辣度也頗辣，必未能短時間一口氣吃完！而香港店推出99級辣度，是因為有香港客人在日本總店吃過咖喱後，詢問有沒有更辣的級數，於是日本方面想趁今次開店將這種極限「回饋」fans，連日本店也沒有！這種辣度來自幾款墨西哥及日本的辣椒，店方反覆嘗試不同版本，才造出有層次而不是一味死辣的99級無語辣。