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生活
2023-10-06 10:09:18

日本酒品新潮流｜鹿兒島活火山小蜜柑及焙茶氈酒Komasa Gin

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日本酒品新潮流｜鹿兒島活火山小蜜柑及焙茶氈酒Komasa Gin

日本酒品新潮流｜鹿兒島活火山小蜜柑及焙茶氈酒Komasa Gin

日本酒品，除了清酒與威士忌外，日本氈酒(Gin)亦開始備受注目，下一個trend非Gin莫屬。當中突起的異軍就是近年酒界新寵兒「Komasa Gin」，其出產來自鹿兒島擁有超過130年製作燒酎歷史的小正釀造，擁有數十年累積的蒸餾知識和經驗，與氈酒的製作技術互相融合，釀造出別不同的氈酒新體驗。

小正釀造 小正釀造革命性氈酒Komasa Gin

日本酒品新潮流｜小正釀造革命性氈酒Komasa Gin

自古以來，氈酒都是以杜松子及不同植物為風味的蒸餾酒，而Komasa Gin則一反傳統，小正釀造用自家釀製的燒酎為基酒，以減少杜松子的比例，更能凸顯植物的韻味，令其風味更別樹一格，為氈酒帶來革命性的體驗。小正釀造位於山地沿海的鹿兒島，當地在自然生態環境的下，出產許多獨特的蔬果。因此當決定製造Komasa Gin 時，釀酒廠決定使用最為熟悉的鹿兒島產食材，提取當中的植物風味，並促成了品牌人氣 NO.1的氈酒口味—櫻島小蜜柑氈酒及焙茶氈酒。

用小蜜柑釀製的櫻島小蜜柑氈酒 鹿兒島焙茶 櫻島小蜜柑

日本酒品新潮流｜櫻島小蜜柑手工氈酒$480/500ml(酒精度45%)

櫻島小蜜柑氈酒用小蜜柑釀製，生長於鹿兒島櫻島的活火山土壤中的小蜜柑個子細小，有「世界上最小的蜜柑品種」之稱，濃郁甜美帶芳醇香氣，柑橘果香清新優雅，是夏日必試的手工Gin酒。可配搭不同酒類果汁進行二次調酒，細味微醺時光。

櫻島小蜜柑手工氈酒$480

櫻島小蜜柑手工氈酒$480

日本酒品新潮流｜焙茶手工氈酒$480/500ml(酒精度45%)

日本主要茶產區鹿兒島，小正釀造採用了當地的特產焙茶(Hojicha)以增添風味，以日本松樹作為原料與焙茶的香氣加持，烤製的茶葉所散發出的微甜味與木質的香氣交錯，口感溫和、馥郁茶香齒頰留香，極具日本特色。亦可配搭不同酒類或汽水進行二次調酒，享受消暑清爽的夏日風情。

網址：
https://www.aft-liquor.com/collections/gin

焙茶手工氈酒$480

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