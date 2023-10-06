日本酒品新潮流｜鹿兒島活火山小蜜柑及焙茶氈酒Komasa Gin

日本酒品，除了清酒與威士忌外，日本氈酒(Gin)亦開始備受注目，下一個trend非Gin莫屬。當中突起的異軍就是近年酒界新寵兒「Komasa Gin」，其出產來自鹿兒島擁有超過130年製作燒酎歷史的小正釀造，擁有數十年累積的蒸餾知識和經驗，與氈酒的製作技術互相融合，釀造出別不同的氈酒新體驗。

日本酒品新潮流｜小正釀造革命性氈酒Komasa Gin 自古以來，氈酒都是以杜松子及不同植物為風味的蒸餾酒，而Komasa Gin則一反傳統，小正釀造用自家釀製的燒酎為基酒，以減少杜松子的比例，更能凸顯植物的韻味，令其風味更別樹一格，為氈酒帶來革命性的體驗。小正釀造位於山地沿海的鹿兒島，當地在自然生態環境的下，出產許多獨特的蔬果。因此當決定製造Komasa Gin 時，釀酒廠決定使用最為熟悉的鹿兒島產食材，提取當中的植物風味，並促成了品牌人氣 NO.1的氈酒口味—櫻島小蜜柑氈酒及焙茶氈酒。