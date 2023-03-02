日本酒店優惠2023｜Trip.com優惠快閃日本酒店低至2折！東京銀座昆特薩酒店$692/晚；東京迪士尼門票$484起

開關後全民都旅遊，今期又有旅遊網推出優惠為旅遊熱潮升溫，說的是Trip.com於即日起至3月3日推出快閃激減，日本精選酒店低至2折！不過錯過了快閃，本身都有好多旅遊優惠推出，大家準備搶購！
Trip.com現在都會不定期推出快閃優惠，而今期就有日本酒店優惠低至2折、豐州teamLab Planets TOKYO門票優惠、本地酒店Staycation如香港迪士尼樂園酒店、JW萬豪酒店等優惠，即使外遊及留港Staycation慶祝都可享用優惠！
日本酒店優惠2023｜東京+伊豆酒店優惠推介
今期快閃主力日本酒店大激減，對於一眾視日本為鄉下的朋友，買好機票就是時候搶埋酒店。以下酒店價格為日元計算，敬請留意！
東京銀座昆特薩酒店｜優惠價：日元12,000；原價：日元30,000（4折）
東京灣潮見王子酒店｜優惠價：日元35,000；原價：日元42,000（57折）
東京皇家王子大飯店花園塔｜優惠價：日元34,485；原價：日元85,000（41折）
伊豆滝亭酒店｜優惠價：日元8,000；原價：日元42,000（19折）
日本酒店優惠2023｜京都+沖繩酒店優惠推介
京都麗嘉皇家酒店｜優惠價：日元12,000；原價：日元27,600（43折）
京都京阪八條口酒店｜優惠價：日元8,800；原價：日元13,900（63折）
沖繩東方水療度假村酒店｜優惠價：日元36,000；原價：日元81,900（44折）
沖繩海灘塔酒店｜優惠價：日元54,000；原價：日元175,700（31折）
Vessel花苑沖繩酒店｜優惠價：日元22,800；原價：日元79,800（28折）
Lequ沖縄北谷Spa＆Resort｜優惠價：日元24,000；原價：日元57,400（42折）
日本旅遊門票優惠推介
假如你會去日本，會去主題樂園、藝術館等地方，Trip.com都有門票優惠，推介給大家！
東京迪士尼度假區入場券｜價錢：$485起
東京晴空塔 Skytree 入場門票/套票（96折起 | 人氣夜景觀光點）｜價錢：$104起
東京鐵塔大瞭望台 MAIN DECK 電子入場門票（東京必去 | 即訂即用）｜價錢：$69.15
名古屋吉卜力公園門票（預售）｜價錢：$594起
Trip.com信用卡優惠
除了本身Trip.com有優惠外，如有指定信用卡的話，可以再享更多減價！
Mastercard：預訂酒店、機票、當地體驗減高達$300 - 無須優惠代碼
推廣期：即日起至2023年3月31日
憑Mastercard卡預訂預付酒店滿$1,000即減$100；預訂機票滿$1,500即減$150；預訂當地體驗滿$500即減$50
條款
- 折扣優惠數量有限，先購先得
- 於付款時只需輸入Mastercard卡號預訂即可直接抵扣
- 頁面上顯示為已扣減的訂單金額，無須使用優惠代碼
中銀信用卡：預訂酒店、機票及當地體驗減高達$300 - 使用指定優惠代碼
推廣期：即日起至2023年3月31日
憑中銀信用卡預訂任何酒店 / 酒店套票單一簽賬總額滿$1,000，付款時選擇指定優惠代碼「BOCHOTEL」即減$1000。
預訂機票單一簽賬（淨票價，中國內地之內陸機票除外）總額滿$1,500，付款時選擇指定優惠代碼「BOCFLIGHT」即減$150。
預訂當地體驗產品單一簽賬總額滿$500，付款時選擇指定優惠代碼「BOC50」即減$50。
預訂網址：https://hk.trip.com/sale/w/2348/wss-dailydeals.html?promo_referer=11_2348_1
原文刊登於 Yahoo 旅遊