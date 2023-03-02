日本酒店優惠2023｜Trip.com優惠快閃日本酒店低至2折！東京銀座昆特薩酒店$692/晚；東京迪士尼門票$484起

開關後全民都旅遊，今期又有旅遊網推出優惠為旅遊熱潮升溫，說的是Trip.com於即日起至3月3日推出快閃激減，日本精選酒店低至2折！不過錯過了快閃，本身都有好多旅遊優惠推出，大家準備搶購！

Trip.com現在都會不定期推出快閃優惠，而今期就有日本酒店優惠低至2折、豐州teamLab Planets TOKYO門票優惠、本地酒店Staycation如香港迪士尼樂園酒店、JW萬豪酒店等優惠，即使外遊及留港Staycation慶祝都可享用優惠！