日本酒店2023｜星野集團連開2間新酒店 OMO5熊本4月底開幕/OMO3淺草離車站4分鐘

OMO5 熊本 4 月25開幕 可遠眺熊本城

「OMO5熊本by星野集團」將於4月25日正式開幕。位於熊本下通、上通商店街，以「凝聚新鮮事物的城下街」為概念，讓旅客每次來造訪，都可以有不同的新奇發現。

酒店共有8種房型，160 間的客房，新形態的雙床房「圓桌房」及「器皿房」也全新登場。「圓桌房」在兩張床之間設置了一個大空桌，白天可當作桌子使用，睡覺時則可用來當作床之間的隔板，讓人可以在保持適度距離的狀態下休息，推薦給親子出遊或朋友出遊。「器皿房」是猶如器皿邊緣般沿著客房牆壁設置桌子。這些桌子可當作書桌或矮桌來使用。桌子若與椅子搭配，可當成書桌使用；桌子也可當成矮桌使用。

最多可入住 6 人的「OMO House」，將寢室分成兩處，即使是多人旅遊，住宿時也能保有自己的私人空間。房內設有廚房，可以買當地美食在房間享用。房內也同時備有洗衣機，推薦長期住宿人士或有小孩的家庭出遊時來住宿。