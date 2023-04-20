日本酒店2023｜星野集團連開2間新酒店 OMO5熊本4月底開幕/OMO3淺草離車站4分鐘

去旅行當然要住靚酒店！星野集團旗下都市觀光飯店品牌「OMO」，連開2間新酒店，選址東京淺草及熊本。其中OMO5熊本將於4月25日開幕，與PARCO商場合體，更可在酒店遠眺熊本城！
OMO5熊本4月25開幕 可遠眺熊本城
「OMO5熊本by星野集團」將於4月25日正式開幕。位於熊本下通、上通商店街，以「凝聚新鮮事物的城下街」為概念，讓旅客每次來造訪，都可以有不同的新奇發現。
酒店共有8種房型，160 間的客房，新形態的雙床房「圓桌房」及「器皿房」也全新登場。「圓桌房」在兩張床之間設置了一個大空桌，白天可當作桌子使用，睡覺時則可用來當作床之間的隔板，讓人可以在保持適度距離的狀態下休息，推薦給親子出遊或朋友出遊。「器皿房」是猶如器皿邊緣般沿著客房牆壁設置桌子。這些桌子可當作書桌或矮桌來使用。桌子若與椅子搭配，可當成書桌使用；桌子也可當成矮桌使用。
最多可入住 6 人的「OMO House」，將寢室分成兩處，即使是多人旅遊，住宿時也能保有自己的私人空間。房內設有廚房，可以買當地美食在房間享用。房內也同時備有洗衣機，推薦長期住宿人士或有小孩的家庭出遊時來住宿。
酒店「OMO Base」的特色，就是能夠眺望熊本城的「凹凸露臺」。咖啡廳提供早餐及簡餐，有以熊本招牌菜「辛子蓮根」做變化的方塊土司，在方塊形土司裡放入加了大量芥末來提味的奶油燉菜，並佐以蓮藕脆片，可以品嘗到酥脆口感。此外，也提供「拌拌 Gelato」，工作人員會當場將您選擇的冰淇淋及佐料攪拌在一起，享受現做的美味義式冰淇淋。
OMO5 熊本 by 星野集團
地址：熊本縣熊本市中央區手取本町5-1
電話：+81-50-3134-8096（預約中心）
客房數：160間（入住時間：15:00/退房時間：11:00）
費用：1晚 18,000日圓～(２位使用1間房時 含稅、不含餐食)
交通：自阿蘇熊本機場搭乘接駁巴士約40分鐘，於「通町筋」下車後步行約1分鐘
自熊本車站搭乘路面電車約17分鐘，於「通町筋」下車後步行約1分鐘
自熊本車站開車約15分鐘
OMO3淺草鄰近車站4分鐘 設24小時小食站
另一間酒店為OMO3淺草，將於今年7月31日開幕。飯店距淺草站徒步4分鐘、淺草寺徒步1分鐘，館內隨處都能遠眺淺草寺或東京晴空塔。
酒店最大的特色，就是館內每個地方都能眺望淺草寺或東京晴空塔。其中位於13樓最高層的「OMO Base」，望出去的景色尤其壯觀。透過一整片巨大落地窗，西側可以看到富有歷史的淺草寺，東側可以看到東京晴空塔，新舊東京街景的對比讓人印象深刻。
此外，OMO Base也設有「OMO Food & Drink Station」的24小時自助服務，以當地限定的獨特商品為首，從平價的零食到充滿飽足感的料理都一應俱全，提供自由、隨心所欲的用餐環境。
酒店提供8種房型，共98間客房。每個房間都能脫下鞋子，在裡面放鬆地度過住宿時光。淺草是充滿老街活力、江戶人代代相承在此發展娛樂的地方，因此主題房型也將江戶遊藝的元素融入設計中。從淺草娛樂的象徵「寄席」（落語、漫才等大眾表演藝術的表演場）進行發想，布置了紅色地毯、和舞台一樣的紫色坐墊，就像坐上舞台高座一樣，讓人談笑風生的客房。同時也有適合家庭或團體房客住宿的豪華四人房等等，都可以依照旅行目的和同行旅伴來選擇。
OMO3 淺草 by 星野集團
地址：〒111-0033 東京都台東區花川戶1丁目15-5
電話：050-3134-8096（預約中心）
客房數：98間（入住時間：15:00/退房時間：11:00）
費用：1晚 18,000日圓～(單房價格、含稅、不含餐食)
交通：淺草站（東京Metro銀座線、都營淺草線、東武晴空塔線）徒歩4分鐘