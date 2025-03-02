日本鐵道｜全新彩繪近鐵列車「水水獺Liner」 記者率先試搭！與三重縣應援Pokemon水水獺觀光

全新彩繪近鐵列車首日直擊！近畿日本鐵道(下稱「近鐵」)與三重縣及Pokemon合作，推出全新彩繪列車「水水獺列車」，2月27日起通車，連接大阪、京都、名古屋與伊勢志摩。記者今次亦於試乘會當日率先試搭，即睇實測詳請。
圖文：Rosina
鳴謝：近畿日本鐵道株式會社
近鐵推出全新彩繪列車「水水獺Liner」，將原本的「伊勢志摩Liner」全面升級！今次三重縣應援Pokemon水水獺為主題的彩繪列車，亦是近鐵首次於特急車廂進行全車彩繪。列車以三重縣官方應援寶可夢「水水獺」為主題，車體從外觀到內裝佈滿水水獺活潑身影，更巧妙融入三重縣自然景觀等意象設計。「水水獺Liner」即日起正式投入服務，來往大阪難波至賢島的觀光路線，串連京都、奈良、伊勢神宮等熱門景點。
記者直擊試搭
試乘會當日，有株式會社Pokemon CBO伊藤憲二郎先生、三重縣縣長一見勝之先生、近畿日本鐵道株式會社董事原恭先生及三重之國觀光大使夢眠 Nemu小姐出席通車典禮，水水獺更驚喜現身與大家見面。記者率先試乘當日，有不少日本市民帶同小朋友一家大小乘坐列車。列車一共6節車廂，座位舒適，其中一節為沙龍車廂，座位比普通車廂稍為寬敞，4人設計的桌型座位，是親子同樂、好友共遊的絕佳空間，而沙龍座位上的水水獺圖案更特別，打卡必坐。至於普通車廂的座位亦有不同造型及顏色的水水獺，非常可愛！沙龍車廂及普通車廂之間更設有打卡角落，除了可見水水獺遊覽三重風光的照片外，更有數十隻水水獺公仔與大家見面。最後一定要到車頭的觀景台，行車時可以一覽沿途風光。
乘車紀念
3號與4號車廂特別設置乘車紀念印章，水水獺可愛造型與三重縣特色元素圖案，別具紀念價值，絕對是鐵道迷不容錯過的獨家收藏。
紀念車票發售
為慶祝「水水獺Liner」通車，近鐵更推出紀念車票。即日起至9月30日，於三重縣境內主要車站特急票售票櫃台即有售，票價為¥1,500日圓(含稅)，售完即止，各位鐵道迷及Pokemon粉絲必入手！