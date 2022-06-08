日本開關｜東瀛遊推東京北海道7天旅行團 蜜瓜放題/小樽運河/浸溫泉 最平$16,000有找！

隨著全球疫情開始放援，不少國家都陸續開關以重振旅遊業。其中港人「家鄉」日本將於6月10日正式開關，EGL東瀛遊推出多個日本旅行團。適逢北海道進入花期及配合最新入境指引，今日將推出北海道東京七天旅行團，6月 2、25及7月23日出發，費用大概$19,999，包括7晚香港隔離檢疫酒店。如旅客自行訂購回港隔離酒店，更可獲退$4,130，$16,000內就可以去到日本！

日本開關｜東瀛遊推 7 天旅行團 住溫泉酒店 + 玩盡東京 / 北海道 鑑於日本實驗旅行團暫沒公布最新人數限制，再加上日圓滙率跌穿6算，令日本旅行團費有大幅下調空間。今次的北海道東京7天旅行團，東瀛遊再次選乘 ANA航空，行程首天由東京轉飛北海道札幌，走訪北海道兩大賞花人氣勝地，欣賞富良野花田及美瑛薰衣草靚景。更會前往熱門景點白金青池；探秘有人間仙景、世外桃源之稱的東京奧多摩湖。全程只搬兩次酒店，其中兩晚更入住兩溫泉酒店，在酒店就可以浸到溫泉！ 點擊睇 7 日詳細行程！