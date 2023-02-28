熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2023-02-28 07:30:00

日本青森縣知事到訪「天丼Tenya」Yoho店為青森祭揭幕 必試期間限定青森の特盛！

分享：
青森縣知事三村申吾（右一）連同兩位Miss Clean Rice（左一二）、及日本天丼Tenya村生田社長（中間）第一次到訪元朗YOHO店一齊慶賀天丼Tenya青森祭。

青森縣知事三村申吾（右一）連同兩位Miss Clean Rice（左一二）、及日本天丼Tenya村生田社長（中間）第一次到訪元朗YOHO店一齊慶賀天丼Tenya青森祭。

提到日式料理點少得深受大人細路歡迎的天婦羅！日式天婦羅丼店「天丼Tenya」現正舉行青森祭，天丼Tenya今次還邀請到日本青森縣知事三村申吾到元朗Yoho店出席青森祭活動，向大家介紹當地獨有的觀光物產，及分享有關青森縣的小知識，更向現場朋友大派青森縣禮品包，為青森祭一系統精彩活動打開序幕！

青森縣知事三村申吾及兩位Miss Clean Rice生動介紹青森縣特色產物及動人景色 。 青森縣知事三村申吾與觀眾互動。 台下觀眾試食最新「青森の特盛」丼飯。 Miss Clean Rice向觀眾大派青森禮品包及招牌青森米。

青森縣獨特魅力令人沉醉

活動當日，三村申吾熱情地向在場人士分享青森縣四季特色：「弘前公園是日本首屈一指的賞櫻勝地，每次至少能看到約2,600株櫻花盛開的景色。櫻花花瓣填滿弘前城的護城河，將護城河染成粉紅色，讓這裏被選為世界上風景最美的地方之一。」

弘前公園是日本首屈一指的賞櫻勝地。

弘前公園是日本首屈一指的賞櫻勝地。

提到青森縣的豐富產物更是令人眼前一亮：「青森縣是日本最大的扇貝產地之一，富含礦物質陸奧灣的扇貝，不僅味道鮮美，而且出類拔萃。魷魚產量也是居日本首位，除了可以作為生魚片食用外，還可以烤、煮、炸，魷魚質感柔軟可口，令人難忘。」

青森縣是日本最大的扇貝產地之一。 青森縣的魷魚產量亦位居日本首位。

期間限定「青森の特盛」

青森祭最令民眾期待的，莫過於期間限定的「青森の特盛」丼飯！青森の特盛材料豐富，選用來自青森的優質食材。最特別的是青森產刺身級肉厚帆立貝、陸奧灣帆立貝，味道鮮甜可口，讓人一試難忘；而青森魷魚丸則口感滿滿，還有黑虎蝦、洋蔥蜆肉餅及紫菜，一碗滿足多個願望！每一口都是幸福感！

青森の特盛
售價：$108 配飯（青森米）；$118 配蕎麥麵／烏冬／素麵

天丼 Tenya 天婦羅專門店

地址

青衣城（Maritime Square）青衣青敬路33號青衣城GG02

元朗元龍街9號形點一期22059號舖

將軍澳坑口重華路8號東港城2216號舖

紅磡必嘉街120號黃埔天地百寶坊第3期地下G13號舖

青森祭還有更多精彩活動，詳情可密切留意天丼TenyaFacebookInstagram

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受