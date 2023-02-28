日本青森縣知事到訪「天丼Tenya」Yoho店為青森祭揭幕 必試期間限定青森の特盛！

青森縣知事三村申吾（右一）連同兩位Miss Clean Rice（左一二）、及日本天丼Tenya村生田社長（中間）第一次到訪元朗YOHO店一齊慶賀天丼Tenya青森祭。

提到日式料理點少得深受大人細路歡迎的天婦羅！日式天婦羅丼店「天丼Tenya」現正舉行青森祭，天丼Tenya今次還邀請到日本青森縣知事三村申吾到元朗Yoho店出席青森祭活動，向大家介紹當地獨有的觀光物產，及分享有關青森縣的小知識，更向現場朋友大派青森縣禮品包，為青森祭一系統精彩活動打開序幕！

青森縣獨特魅力令人沉醉 活動當日，三村申吾熱情地向在場人士分享青森縣四季特色：「弘前公園是日本首屈一指的賞櫻勝地，每次至少能看到約2,600株櫻花盛開的景色。櫻花花瓣填滿弘前城的護城河，將護城河染成粉紅色，讓這裏被選為世界上風景最美的地方之一。」

提到青森縣的豐富產物更是令人眼前一亮：「青森縣是日本最大的扇貝產地之一，富含礦物質陸奧灣的扇貝，不僅味道鮮美，而且出類拔萃。魷魚產量也是居日本首位，除了可以作為生魚片食用外，還可以烤、煮、炸，魷魚質感柔軟可口，令人難忘。」

期間限定「青森の特盛」 青森祭最令民眾期待的，莫過於期間限定的「青森の特盛」丼飯！青森の特盛材料豐富，選用來自青森的優質食材。最特別的是青森產刺身級肉厚帆立貝、陸奧灣帆立貝，味道鮮甜可口，讓人一試難忘；而青森魷魚丸則口感滿滿，還有黑虎蝦、洋蔥蜆肉餅及紫菜，一碗滿足多個願望！每一口都是幸福感！ 青森の特盛 售價： $108 配飯（青森米）； $118 配蕎麥麵／烏冬／素麵