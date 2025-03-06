日本7月大地震預言 網民選香港最安全避難所+專業防災貼士教你遇上海嘯點做

日本漫畫家竜樹諒(Tatsuki Ryo)的漫畫《我所看見的未來》，預言日本南海海槽將於今年7月5日發生大地震，引起網民熱議。而天文台早前亦表示當南海海槽發生地震時，海嘯波大約會在地震發生約6小時後抵達香港東南部海域，並在其後約1至2小時陸續抵達香港西北沿岸。最近有網民在討論區以「一人一個海嘯殺到香港最安全避難所」為題，討論香港萬一遇上海嘯時，可以去那裡避難。本文亦會分享香港賽馬會災難防護應變教研中心的「識者生存」防災資訊，即睇詳情！

南海海槽 8 至 9 級地震機率上調至 75% 到 82% 日本漫畫家竜樹諒(Tatsuki Ryo)的漫畫《我所看見的未來》中提到，2025年的7月5日的清晨5時，南海海槽將發生大地震，導致海底大量岩漿噴發、激起高達數百公尺的巨大海嘯，日本將有四分之一的面積被吞沒。而日本政府地震調查委員會地震海嘯專家早前發出警示，南海海槽在未來30年內發生8至9級地震「特大地震」的機率，由原先的70%至80%上調至今年的75%至82%，關東至九州一帶的太平洋沿岸有可能面臨逾10米的大海嘯。

天文台：海嘯波地震後 6 小時抵香港東南部 香港天文台近日亦撰文分析南海海槽地震對香港的影響，當南海海槽發生地震時，海嘯波會在地震發生約6小時後抵達香港東南部海域，並在其後約1至2小時陸續抵達香港西北沿岸。海嘯模擬結果顯示，若南海海槽上發生9.1級淺層地震，香港部分沿岸區域有機會受顯著海嘯影響。但強調除震源位置及震級這些基本地震參數外，地震破裂過程、震源附近地質構造、近岸及海底地形等複雜因素也會影響到達香港的實際海嘯波振幅。

網民討論香港最安全避難所 早前有網民在討論區以「一人一個海嘯殺到香港最安全避難所」為題發文，著大家討論如果香港受海嘯波及，可以到那地方避難，樓主表示「我先，山頂地勢夠高，打到黎即刻去行山」，不少網民都提議「登高」地點，如「登IFC頂樓」、「登九龍既跑上何文田已經避到」、「上蘭桂坊都夠啦」、「九龍就去ICC天台 港島中環揀啲天台bar，避到海嘯又有嘢食可以捱多幾日」。另外亦有人認為內陸安全，「去黃大仙就得 內陸地區」、「九龍坑，4面環山」。另外亦有網民講笑指「青衣挪亞方舟」、「港交所，惡劣天氣都會照常開市」、「公司最安全」。亦有人提醒「香港應該南區，離島，將軍澳，西貢清水灣食晒」，到時就應該避免前往。

海嘯的防備及應變措施 香港賽馬會災難防護應變教研中心旗下的「識者生存」防災資訊網站，亦有分享海嘯的防災資訊，講解災前、災難時及災後的注意要點，大家不妨多加留意！ 災前 ．了解當地海嘯風險、緊急警報、海嘯危險區的劃分、疏散路線、應急計劃及集合點。疏散路線應是你能在15分鐘內徒步抵達、附近地勢最高的地方。 ．有些地方會發出海嘯警報，聽到時必須立即遠離海邊，按當地政府指示的路線疏散，前往內陸高處躲避。 ．地震可能引起海嘯，地震後應遠離沿海地區。 災難時 ．遠離會連接海洋的河流溪澗，免受海嘯引起的浪及水流影響。 ．如在海上，抓住一些會浮的東西，好像筏、樹幹等。 ．如在船上，面向海浪的方向並往深海的方向駛去。 災難後 ．小心觸電或漏氣，不要接觸濕的電器，提防被水浸濕的電線漏電，並注意破裂的輸氣管。 ．避開被水圍困的建築物，因為海嘯可破壞其地基令建築物下沉、地面裂開或牆身倒冧。 ．遠離岸邊，不要進入封鎖區域，直至當局解除封鎖警報，近岸地區可能一片頹垣敗瓦，當局或會封鎖搜救及清理。 ．留意地震後發生餘震和再有海嘯的可能。