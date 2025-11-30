日本Chiikawa x 7-Eleven聖誕一番賞回歸 雪人造型公仔掛件/Ode雪人夜燈/聖誕裝飾

日本7-Eleven聯乘Chiikawa聖誕活動強勢回歸，推出2025年「AnyMyくじ Chiikawa」聖誕一番賞活動！是次活動主題為雪人，Chiikawa和一行小夥伴換上充滿冬日氛圍的雪人造型，今次抽賞活動除了大公仔及公仔掛件外，更包含抱枕、包包、馬克杯、聖誕裝飾及小夜燈等，令人非常期待，到日本旅行記得不要錯過試試運氣！

A-C 賞 大毛公仔 今次的A至C賞是Chiikawa、小八及兔兔的大毛公仔，3位主要角色齊齊化身超可愛的雪人造型。高約30公分，柔軟蓬鬆，抱起來剛剛好。

A-C賞 大毛公仔

D 賞 那孩子咕 𠱸 / 那孩子收納袋 今次D賞則分為兩款，分別為是「那孩子」的 40 公分大抱枕，以及印有「那孩子」圖案的小收納袋，可以放置各種小物。

D賞 那孩子咕𠱸/那孩子收納袋

E 賞 雪人造型公仔掛件 今次E賞的公仔掛件，一共推出6款角色，包括Chiikawa、小八、兔兔、栗子饅頭、古本屋及飛鼠。6位角色化身成不同造型的雪人公仔，戴上各自代表色的帽子，以及圍上不同造型的圍巾，粉絲絕對不能錯過。另外古本更是唯一一隻不戴圍巾，而是穿斗篷，十分可愛！

E賞 雪人造型公仔掛件

F 賞 聖誕吊飾 而F賞的獎品，則是聖誕吊飾，三位主要角色Chiikawa、小八、兔兔各自待在雪屋中，身後是漸變色雪景，非常夢幻浪漫。

F賞 聖誕吊飾

G 賞 馬克杯 而一共6款的馬克杯，同樣令人非常心動！6位角色Chiikawa、小八、兔兔、栗子饅頭、古本屋及飛鼠，按代表色印在馬克杯上，冬天用來喝朱古力，一定超甜！

G賞 馬克杯

Last 賞 Ode 雪人小夜燈 Ode雪人小夜燈是今次抽獎的Last賞。呆萌的巨人Ode化身圍著頸巾，戴著三角帽的雪人，發出柔和溫暖的燈光，溫暖的黃色調營造溫馨氛圍。

發售詳情 今年7-Eleven x Chiikawa的聖誕一番賞，將於2025年12月12日起發，全日本7-Eleven門市及伊藤洋華堂發售，每抽為950.40日圓一次。