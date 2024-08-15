日本JOYPOLIS SPORTS進駐啟德體育園 樓高5層/逾20個運動遊樂項目

日本最大室內遊樂園TOKYO JOYPOLIS經營商CA SEGA的JOYPOLIS，將進駐啟德體育園旗下啟德零售館，開設其首家海外旗艦店JOYPOLIS SPORTS室內體育娛樂公園。香港旗艦店樓高5層、佔地近30,000平方呎，更專為啟德體育園度身設計，內有超過20個融合尖端科技和創新娛樂的遊樂項目，更會引入首個全球IP超音鼠運動主題的互動家庭娛樂中心 SONIC STADIUM，令香港又多一個玩樂好去處！

擁有逾20年遊樂設施營運經驗的JOYPOLIS，在日本當地經營室內遊樂園，一直深受日本民眾歡迎。為拓展海外市場，經營商CA SEGA JOYPOLIS首次在日本國外授權開設JOYPOLIS SPORTS旗艦店，在香港打造全新運動主題樂園。香港旗艦店樓高5層、佔地近30,000平方呎，有超過20個融合尖端科技和創新娛樂的遊樂項目。

香港旗艦店樓高5層、佔地近30,000平方呎，匯聚逾20個融合科技和創新娛樂的遊樂項目。圖片為TOKYO JOYPOLIS的遊樂項目。

JOYPOLIS SPORTS香港旗艦店有3大設計主題區，每層樓展現獨特主題，結合遊戲與運動的創新玩法。新店以『Sports for All Generations』為宗旨，結合Sportainment理念，帶來獨特的互動體驗。同時延續TOKYO JOYPOLIS的文化，JOYPOLIS SPORTS還將定期與日本人氣IP合作，推出多款獨家限定活動，聯乘產品及紀念品。

JOYPOLIS SPORTS 室內體育娛樂公園 3 大主題區：

．「NINJA DOJO」主題區體驗現代忍者訓練：結合日本傳統忍者元素與全球大熱的Ninja Warrior運動概念，帶領參加者進入日本忍者的訓練道場，化身為現代忍者。通過傳統日本忍術、訓練武術及投擲忍具，來鍛鍊爆發力和反應速度，挑戰一系列考驗體能與智慧的關卡。

．「SONIC STADIUM」首個超音鼠（Sonic the Hedgehog）運動主題的互動遊樂場：匯聚多個超音鼠主題的家庭娛樂項目，包括CA SEGA JOYPOLIS 研發的全新體驗。專為 0 至 6 歲兒童設計的 Playground 區提供多款適合小朋友的遊戲，如在日本大受歡迎的密封式氣墊彈床「Air Dome」，讓孩子盡情「放電」釋放能量。成人及青少年則可參與超音鼠主題的「SONIC ATHLETICS」運動比賽。

．「FUTURE ARENA」主題區體驗世界創新運動體驗：這裡結合實體運動與創新娛樂體驗，展示CA SEGA JOYPOLIS 專為香港旗艦店研發的最新項目，搭配MR混合實境技術，讓運動變得更具趣味性，為玩家帶來世界級的沉浸式體驗。其中最為矚目的是大中華區首發的「VALO ARENA」，利用MR混合實境技術和獨有的運動追蹤技術，讓玩家無需穿戴任何設備，即可與親朋好友一起享受刺激有趣的運動遊戲。