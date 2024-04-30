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生活
2024-04-30 21:00:00

日本No.1芝士蛋糕Mr. CHEESECAKE新出Chocolat Marron朱古力栗子蛋糕！5月尾完結期間限定店

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日本No.1芝士蛋糕Mr. CHEESECAKE新出Chocolat Marron朱古力栗子蛋糕！5月尾完結期間限定店

日本No.1芝士蛋糕Mr. CHEESECAKE新出Chocolat Marron朱古力栗子蛋糕！5月尾完結期間限定店

日本東京No.1芝士蛋糕「Mr. CHEESECAKE」早前於香港開設了期間限定店，Popup店將於5月31日結束營業，想試的朋友便要把握機會啦！這間最強芝士蛋糕名店將於餘下日子，加推全新口味 Chocolat Marron 朱古力栗子蛋糕。蛋糕結合朱古力與栗子，且帶有冧酒香氣的獨特口味蛋糕。另外亦聯乘日本著名木製家具品牌 Karimoku Furnitures 推出兩款產品：切割墊砧板和餐具托。喜歡吃芝士蛋糕的你千萬不要錯過，即睇內文地址及預售日期！

日本人氣手信芝士蛋糕名店「Mr. CHEESECAKE」 日本人氣手信芝士蛋糕名店「Mr. CHEESECAKE」

Mr. CHEESECAKE 於 2018 年由日籍大廚田村浩二（Koji Tamura）創辦。田村師傅早年已投身法國餐廳工作，而他在頂級法式餐廳工作期間，除了歷鍊成為出色的廚師，亦啟發他創作出一種口味及 質感別樹一格的芝士蛋糕。這種由田村師傅創製出來的芝士蛋糕，同時帶有焗製與非焗製芝士蛋糕的精髓，經過推陳出新，創製了令人驚豔的嶄新質感、香氣及味道。在日本，通過於社交媒體的推廣口號「你生命中的最佳芝士蛋糕」而旋即廣為人知，且大受食客歡迎，已經累計售出逾100萬個。

日本人氣手信芝士蛋糕名店「Mr. CHEESECAKE」被譽為「東京No.1芝士蛋糕」 日本人氣手信芝士蛋糕名店「Mr. CHEESECAKE」被譽為「東京No.1芝士蛋糕」 日本人氣手信芝士蛋糕名店「Mr. CHEESECAKE」被譽為「東京No.1芝士蛋糕」 日本人氣手信芝士蛋糕名店「Mr. CHEESECAKE」被譽為「東京No.1芝士蛋糕」 八女抹茶芝士蛋糕 八女抹茶芝士蛋糕 日本人氣手信芝士蛋糕名店「Mr. CHEESECAKE」被譽為「東京No.1芝士蛋糕」 日本人氣手信芝士蛋糕名店「Mr. CHEESECAKE」被譽為「東京No.1芝士蛋糕」 日本人氣手信芝士蛋糕名店「Mr. CHEESECAKE」被譽為「東京No.1芝士蛋糕」

為了讓更多客人品嚐到這種嶄新的美食，Mr. CHEESECAKE 決定衝出日本，來到香港的 K11 Musea 商場開設首家海外期間限定 popup 店（營業期由 3 月 2 日至 5 月 31 日）。在這家期間限定店，除了供應經典原味芝士蛋糕，亦特別為香港客人供應獨家限定特別口味 Mr. CHEESECAKE Matcha 抹茶芝士蛋糕，以日本最傳統的抹茶作材，呈現日本文化味道。

K11 Musea Popup 店 日籍大廚田村浩二（Koji Tamura） K11 Musea Popup 店

Mr. CHEESECAKE全新Chocolat Marron朱古力栗子蛋糕

將於 5 月 6 日（星期一）開始發售的 Mr. CHEESECAKE Chocolat Marron朱古力栗子蛋糕結合了朱古力味道與帶有冧酒香氣的栗子，是令人一吃難忘的組合；與此同時，我們聯乘日本著名木製家具品牌 Karimoku Furnitures 研發了兩款產品，包括切割墊砧板和餐具托。木製家具品牌 Karimoku Furnitures 作為日本木製家具品牌的頂級生產商，他們堅持在地生產製作家具。這次合 作推出切割墊砧板和餐具托，意旨讓客人可以透過精緻的餐具，去品嚐芝士蛋糕，從而獲得更特別的美食體驗。

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Mr. CHEESECAKE Chocolat Marron朱古力栗子蛋糕 Mr. CHEESECAKE Chocolat Marron朱古力栗子蛋糕 Mr. CHEESECAKE Chocolat Marron朱古力栗子蛋糕 聯乘日本著名木製家具品牌 Karimoku Furnitures 研發了兩款產品，包括切割墊砧板和餐具托 聯乘日本著名木製家具品牌 Karimoku Furnitures 研發了兩款產品，包括切割墊砧板和餐具托 聯乘日本著名木製家具品牌 Karimoku Furnitures 研發了兩款產品，包括切割墊砧板和餐具托 聯乘日本著名木製家具品牌 Karimoku Furnitures 研發了兩款產品，包括切割墊砧板和餐具托 聯乘日本著名木製家具品牌 Karimoku Furnitures 研發了兩款產品，包括切割墊砧板和餐具托 聯乘日本著名木製家具品牌 Karimoku Furnitures 研發了兩款產品，包括切割墊砧板和餐具托 聯乘日本著名木製家具品牌 Karimoku Furnitures 研發了兩款產品，包括切割墊砧板和餐具托 Mr. CHEESECAKE Chocolat Marron朱古力栗子蛋糕 Mr. CHEESECAKE Chocolat Marron朱古力栗子蛋糕

網上預購Mr. CHEESECAKE

Mr. CHEESECAKE 聯乘全港最大日本網上商場 YAICHI 谷日百貨成為香港限定店獨家線上預訂平台。逢星期五下午5時開放新一輪預訂。客人可憑訂單之指定日子於 K11 MUSEA 期間限定店現場取貨。

新商品開放預售日期：5月3日

※ 每星期五開放下週五起7天之限定商品；例：5月3日可預訂5月10-16日之存貨，如此類推。

※ YAICHI 只作為線上預訂平台，客人須到店自取。

Mr. CHEESECAKE香港期間限定店

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 地庫二 Unit 21 Shop B20

營業日期：2024 年 3 月 2 日（星期六）至 5 月 31 日（星期五）

營業時間：11:00至20:00

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