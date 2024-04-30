日本No.1芝士蛋糕Mr. CHEESECAKE新出Chocolat Marron朱古力栗子蛋糕！5月尾完結期間限定店

日本東京No.1芝士蛋糕「Mr. CHEESECAKE」早前於香港開設了期間限定店，Popup店將於5月31日結束營業，想試的朋友便要把握機會啦！這間最強芝士蛋糕名店將於餘下日子，加推全新口味 Chocolat Marron 朱古力栗子蛋糕。蛋糕結合朱古力與栗子，且帶有冧酒香氣的獨特口味蛋糕。另外亦聯乘日本著名木製家具品牌 Karimoku Furnitures 推出兩款產品：切割墊砧板和餐具托。喜歡吃芝士蛋糕的你千萬不要錯過，即睇內文地址及預售日期！

Mr. CHEESECAKE 於 2018 年由日籍大廚田村浩二（Koji Tamura）創辦。田村師傅早年已投身法國餐廳工作，而他在頂級法式餐廳工作期間，除了歷鍊成為出色的廚師，亦啟發他創作出一種口味及 質感別樹一格的芝士蛋糕。這種由田村師傅創製出來的芝士蛋糕，同時帶有焗製與非焗製芝士蛋糕的精髓，經過推陳出新，創製了令人驚豔的嶄新質感、香氣及味道。在日本，通過於社交媒體的推廣口號「你生命中的最佳芝士蛋糕」而旋即廣為人知，且大受食客歡迎，已經累計售出逾100萬個。

為了讓更多客人品嚐到這種嶄新的美食，Mr. CHEESECAKE 決定衝出日本，來到香港的 K11 Musea 商場開設首家海外期間限定 popup 店（營業期由 3 月 2 日至 5 月 31 日）。在這家期間限定店，除了供應經典原味芝士蛋糕，亦特別為香港客人供應獨家限定特別口味 Mr. CHEESECAKE Matcha 抹茶芝士蛋糕，以日本最傳統的抹茶作材，呈現日本文化味道。

Mr. CHEESECAKE全新Chocolat Marron朱古力栗子蛋糕 將於 5 月 6 日（星期一）開始發售的 Mr. CHEESECAKE Chocolat Marron朱古力栗子蛋糕結合了朱古力味道與帶有冧酒香氣的栗子，是令人一吃難忘的組合；與此同時，我們聯乘日本著名木製家具品牌 Karimoku Furnitures 研發了兩款產品，包括切割墊砧板和餐具托。木製家具品牌 Karimoku Furnitures 作為日本木製家具品牌的頂級生產商，他們堅持在地生產製作家具。這次合 作推出切割墊砧板和餐具托，意旨讓客人可以透過精緻的餐具，去品嚐芝士蛋糕，從而獲得更特別的美食體驗。