日本USJ全新多啦A夢4D設施明年2月登場！原創道具空氣蠟筆/期間限定沉浸式體驗

日本大阪環球影城12月中旬將開幕新園區「咚奇剛國度」，隨即宣佈明年2月將與《多啦A夢》合作，開設首個《多啦A夢》4D遊樂設施，是次遊樂設施背景以45周年紀念作品《多啦A夢：大雄的繪畫世界物語》為主題，屆時更可以親身體驗使用多款原創神秘道具，即睇詳請！
全新多啦A夢4D遊樂設施 沉浸式體驗
「多啦A夢」電影系列自1980年上映至2025年將迎來45周年紀念，大阪環球影城亦再度聯乘《多啦A夢》，以全新作品《多啦A夢：大雄的繪畫世界物語》為靈感，打造首個《多啦A夢》電影的原創4D遊樂設施體驗。
是次全新4D遊樂設施體驗將於明年2月14日起至8月17日舉行，為期半年。以乘車遊故事方式與親友一起置身繪畫中的世界，通過超越極限的創造力，完全沉浸於多啦A夢世界的體驗。
此外，設施內更有可以在空氣中寫字畫畫的「空氣蠟筆豪華版」等原創秘密道具即將登場。超立體3D畫面與震動和水花等特效結合，超像真重現的多啦A夢和大雄等人的驚險刺激冒險之旅。
地點：電影4-D劇場
遊樂設施類型：體感型劇院表演
立即預約：Klook｜KKday｜Trip.com
《多啦A夢：大雄的繪畫世界物語》45周年電影
是次電影講述大雄為完成美術暑期作業，無意中看到價值數十億日圓畫作被發現的新聞，到美術館參觀時一幅畫掉落下來。大雄因為使用秘密道具「進入燈」，令大雄與好友一行人進入畫作，遇見神秘少女克萊兒和小惡魔查伊、以及擅長繪畫的男孩米羅，而在前往雅特利亞公國時，卻發現是新聞中熱門話題的那幅畫中描繪的中世紀歐洲世界！同時發現一顆夢幻寶石正在某處沉睡，而雅特利亞公國的世界毀滅傳說亦再度復活，令他們陷入了危機之中，大雄和他的朋友們展開一場驚喜冒險。電影將於2025年3月7日(周五)正式上映。
《多啦A夢4-D藝術冒險～大雄的繪世界物語～》的快速通關入場券
為配合全新遊樂設施登場，環球影城亦推出《多啦A夢4-D藝術冒險～大雄的繪世界物語～》的環球特快入場券。入場券除了《多啦A夢》的4D遊樂設施可以優先體驗外，更結合其他熱門區域包括《哈利波特禁忌之旅™》、《鷹馬飛行™》及《太空幻想列車》均可優先體驗一次。