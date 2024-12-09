日本USJ全新多啦A夢4D設施明年2月登場！原創道具空氣蠟筆/期間限定沉浸式體驗

日本大阪環球影城12月中旬將開幕新園區「咚奇剛國度」，隨即宣佈明年2月將與《多啦A夢》合作，開設首個《多啦A夢》4D遊樂設施，是次遊樂設施背景以45周年紀念作品《多啦A夢：大雄的繪畫世界物語》為主題，屆時更可以親身體驗使用多款原創神秘道具，即睇詳請！

全新多啦 A 夢 4D 遊樂設施 沉浸式體驗

「多啦A夢」電影系列自1980年上映至2025年將迎來45周年紀念，大阪環球影城亦再度聯乘《多啦A夢》，以全新作品《多啦A夢：大雄的繪畫世界物語》為靈感，打造首個《多啦A夢》電影的原創4D遊樂設施體驗。

是次全新4D遊樂設施體驗將於明年2月14日起至8月17日舉行，為期半年。以乘車遊故事方式與親友一起置身繪畫中的世界，通過超越極限的創造力，完全沉浸於多啦A夢世界的體驗。

此外，設施內更有可以在空氣中寫字畫畫的「空氣蠟筆豪華版」等原創秘密道具即將登場。超立體3D畫面與震動和水花等特效結合，超像真重現的多啦A夢和大雄等人的驚險刺激冒險之旅。

地點：電影4-D劇場

遊樂設施類型：體感型劇院表演