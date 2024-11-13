日本USJ新設施「大金剛國度」12月登場！過山車/限定商品/美食 咚奇剛特別版特快通行證率先開賣！

日本大阪環球影城（USJ）內的「超級任天堂世界」園區自開幕後一直大受歡迎，成為大家去日本旅遊時必去的遊樂景點之一。而以遊戲角色Donkey Kong為主角的新園區「大金剛國度」即將於12月11日開幕，屆時將會增設全新過山車項目、限定商品及美食，而Donkey Kong亦會在現身與大家見面，令人非常期待！

大阪環球影城「大金剛國度」12月11日開幕！

位於大阪環球影城內的「超級任天堂世界」即將增設第二期園區「大金剛國度」，到時整個園區會比現時增大1.4倍，相信一定更加好玩！「大金剛國度」設於在碧姬城堡和庫巴城堡旁，園區內可見不少遊經典戲元素，更可使用「能量手環」進行互動，打卡之餘娛樂性十足。不過講到最吸引的一定是新設的過山車項目，從官方影片介紹中可見過山車路軌偏斜，看來會是個走刺激路線的機動遊戲設施！另外當然少不了限定商品及美食，園區內設有Donkey Kong主題商店，入園必買的頭飾配件、玩偶等周邊商品都可以在這裡找到。還有特色熱狗和打卡甜品，大家有機會到大阪環球影城的話絕對不能錯過！