日清一連四週推限時優惠 出前一丁+穀物麥片+薯片組合 睇波必食！

1st Fri （7/6）︰出前一丁全系列大曬冷

距離盛事開始僅餘一星期，6 月首個星期五「日清 Friday BUY&TRY」齊集了7 款出前一丁系列於紀念館「大曬冷」，讓大家以試食價在球賽前大量備貨「麵食」及「輕食」，為球賽做足準備。「麵食」主打經典的出前一丁系列（包括了多款口味的通心寶、杯麵、碗麵、棒丁麵及棒烏冬系列），為球迷們提供早、午、晚餐的選擇。另有即開即食日清穀物麥片，方便隨時補充能量，更提供5種口味（豐盛草莓、宇治抹茶、楓糖漿、豐盛果實、焦糖）任你挑選，滿足球迷不同需求。