日清一連四週推限時優惠 出前一丁+穀物麥片+薯片組合 睇波必食！

歐洲國家盃將於6月中揭幕！合味道紀念館香港為球迷帶來一系列超值「睇波夥伴」優惠，推出多款「麵食」及「輕食」滋味組合，讓你一邊觀賞精彩賽事，一邊享受美食。
1st Fri（7/6）︰出前一丁全系列大曬冷
距離盛事開始僅餘一星期，6 月首個星期五「日清 Friday BUY&TRY」齊集了7 款出前一丁系列於紀念館「大曬冷」，讓大家以試食價在球賽前大量備貨「麵食」及「輕食」，為球賽做足準備。「麵食」主打經典的出前一丁系列（包括了多款口味的通心寶、杯麵、碗麵、棒丁麵及棒烏冬系列），為球迷們提供早、午、晚餐的選擇。另有即開即食日清穀物麥片，方便隨時補充能量，更提供5種口味（豐盛草莓、宇治抹茶、楓糖漿、豐盛果實、焦糖）任你挑選，滿足球迷不同需求。
2nd Fri（14/6）：球賽最佳配搭
第二週紀念館特別挑選了「球賽最佳配搭」：薯片及合味道杯麵。日清湖池屋系列薯片香脆可口，當中的激辣魔薯系列更特別適合觀看緊張刺激的球賽。合味道杯麵口味眾多，19款齊集紀念館任君選擇。
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合味道紀念館香港
尖沙咀廣東道 33 號中港城 2 樓
上午 11 時 15 分至晚上 7 時 15 分
逢星期三：休館（若星期三為公眾假期，則翌日休館）