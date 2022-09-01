日清再聯乘《進擊的巨人》特別版杯麵/即食麵限量收藏卡/期間限定展

日清食品與人氣動畫《進擊的巨人》的聯乘活動再下一城，繼早前推出電視廣告，將於下月推出聯乘特別版包裝，一眾巨人及人氣角色更會於9月9日至10月20日期間「進擊」合味道紀念館香港，場內設有多個限定打卡熱點，為一眾動漫迷帶來打卡熱點。
9月初推出限定特別版包裝 賺取10倍會員積分
是次推出的特別版包裝現身於合味道海鮮味、香辣海鮮味及咖喱海鮮味杯麵，杯身包裝換上艾倫、米卡莎及兵長等一眾人氣角色及巨人插畫外，杯蓋底亦可見到主角或巨人身影，粉絲們可以掃描杯蓋底的二維碼，賺取積分換領豐富獎賞。現凡購買「合味道 x 進擊的巨人」特別版杯麵，使用「日清食品體驗館」WeChat小程式掃描杯蓋底的二維碼，即可賺取70分積分，再憑指定積分換取獎賞。(普通W型杯蓋之合味道杯麵每杯可賺取7分積分)。
期間限定特別版包裝 暗藏9款限量版收藏卡
出前一丁北海道小麥粉麻油味、豬骨湯味、黑蒜油豬骨湯味、麻辣鍋味5包裝即食麵，亦會於9月換上「進擊的巨人」特別版包裝，於各大超市、便利店及零售商發售。每包出前一丁北海道小麥粉特別版五包裝即食麵均藏有隨機1款「出前一丁x進擊的巨人」Final Season收藏卡，一共9款，當中更包括1款特別版，絕對值得收藏。
巨人襲來！ 進擊的巨人ｘ合味道紀念館香港 期間限定展
除了新一輯聯乘廣告及特別版包裝登場外，一眾《進擊的巨人》角色亦將於9月9日至10月20日期間現身於「合味道紀念館香港」，舉行「進擊的巨人期間限定展」。場內及入口處特設多個注入合味道及出前一丁品牌元素的巨人裝飾，讓公眾體驗化身為「進擊の麵人」，以及與「進擊の清仔」、維兵長及艾倫等主角合照留念。巨人來襲期間，顧客不僅可於「我的合味道工作坊」及「出前一丁工作坊」親手打造充滿個人特色及專屬的合味道杯麵及出前一丁，完成後更可獲贈期間限定的「進擊的巨人」貼紙，數量有限，送完即止。