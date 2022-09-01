日清再聯乘《進擊的巨人》特別版杯麵/即食麵限量收藏卡/期間限定展

日清食品與人氣動畫《進擊的巨人》的聯乘活動再下一城，繼早前推出電視廣告，將於下月推出聯乘特別版包裝，一眾巨人及人氣角色更會於9月9日至10月20日期間「進擊」合味道紀念館香港，場內設有多個限定打卡熱點，為一眾動漫迷帶來打卡熱點。

9 月初推出限定特別版包裝 賺取 10 倍會員積分

是次推出的特別版包裝現身於合味道海鮮味、香辣海鮮味及咖喱海鮮味杯麵，杯身包裝換上艾倫、米卡莎及兵長等一眾人氣角色及巨人插畫外，杯蓋底亦可見到主角或巨人身影，粉絲們可以掃描杯蓋底的二維碼，賺取積分換領豐富獎賞。現凡購買「合味道 x 進擊的巨人」特別版杯麵，使用「日清食品體驗館」WeChat小程式掃描杯蓋底的二維碼，即可賺取70分積分，再憑指定積分換取獎賞。(普通W型杯蓋之合味道杯麵每杯可賺取7分積分)。